Teške optužbe Draqgana Čovića na HRT-u : Islamska zajednica umiješana u izbor dva ‘bošnjačka’ člana Predsjedništva BiH

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ BiH), Dragan Čović rekao je da je za političku situaciju u Bosni i Hercegovini najodgovorniji bošnjački narod, „bošnjački unitarizam“ hrani srpski separatizam, dok je Islamsku zajednicu optužio da se miješa u politička pitanja.

“Bojim se, način na koji je krenuo bošnjački narod, ide se krivim putem i zato mislim da je na najbrojnijem narodu najveća odgovornost“, rekao je Čović za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) u četvrtak navečer.

“Moramo sjesti za stol, razgovarati o tome kako unaprijediti odnose u BiH, a to je primarni zadatak najbrojnijeg naroda koji često za sebe kaže da vodi probosansku, patriotsku politiku. Ona se mora vezati za ustavno domoljublje, moramo poštivati ustav i zajednički raditi kroz institucije BiH. Tada ćemo odagnati separatizam i unitarizam“, rekao je Čović.

‘Džamija određuje predstavnika Hrvata’

Komentirajući izjavu čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika da “džamija određuje predstavnika Hrvata” u tročlano državno predsjedništvo BiH, Čović je rekao da je „činjenica da Islamska zajednica već dugo vremena ima posebno mjesto u politici BiH i da se to ne skriva“.

“To se moglo vidjeti i na lokalnim izborima. Ali isto tako kad su se na proteklim općim izborima birali članovi Predsjedništva, siguran sam da se s Islamskom zajednicom i politikom Bošnjaka napravio jasan plan, strategija i logistika da se izaberu dva bošnjačka člana Predsjedništva, to se i dogodilo. U taj su proces do kraja involvirani predstavnici Islamske zajednice, to je sasvim izvjesno“, ustvrdio je Čović.

Za Bakira Izetbegovića, čelnika Stranke demokratske akcije (SDA), trenutno vodeće bošnjačke politike partije rekao je da Bosnu i Hercegovinu doživljava „kao jedan pašaluk u kojem ima svoje posebno mjesto“.

Bosna i Hercegovina nalazi se najvećoj političkoj krizi od kraja raja 1995. godine, nakon najave Milorada Dodika da će bosanskohercegovački entitet Republiku Srpsku izvesti iz ustavnopravnog poretka države, dok HDZ Dragana Čovića blokira reforme tražeći hitne izmjene izborno zakona, koje iz SDA i drugih opozicionih partija odbijaju provesti na način kao to traži HDZ BiH, upozoravajući da bi to vodilo daljnoj etničkoj podjeli BiH.

(Kliker.info-AJB)