Teške optužbe dennisa Gratza : Aktuelno rukovodstvo Naše stranke ulazilo je u privatne naloge zaposlenika na društvenim mrežama i e-mailovima !?

Gospodine Gratz, stizale su određene osude javnosti po pitanju Vaše podrške Zakonu o radu. Kakvo je Vaše mišljenje danas o svemu tome?

Gratz: Moj glas je tada bio rezultat službene i transparentne, dakle u javnosti unaprijed najavljene odluke Predsjedništva Naše stranke da podrži predloženi tekst zakona, pod uslovom da nam Vlada FBiH prihvati određene amandmane koje smo smatrali neophodnima. Povodom toga su se vodili pregovori. Ono što se tada previdjelo jeste da su delegati Forto i Kojović napustili sjednicu Doma naroda s ostatkom opozicije, iz razloga neispoštovane procedure, premda je predsjednik Kojović bio ključni zagovornik glasanja za ZOR. Zbog toga svega u očima javnosti je ispalo da sam djelovao kao ‘slobodan strijelac’, jer građani nisu bili upućeni u proceduralne tehnikalije prilikom glasanja, a kako rukovodstvo praktično nije stalo iza mene, reakcija određenog dijela javnosti je bila opravdana.

Jedan podrži nešto, drugi to ne podrže, to ne izgleda dobro. Nakon toga je Kojović potpisao i apelaciju prema Ustavnom sudu po pitanju ZOR-a, dovodeći situaciju do potpunog apsurda. Ono što je za mene važno iz svega – jeste da je nekoliko važnih amandmana koje smo uputili prema Vladi, a koji su za nas bili uslov za podršku zakonu, stvarno i usvojeno, što smo tada osigurali dodatni prostor sindikatima za pregovore i što sam izdržao pod pritiskom populista. Promjena radnog zakonodavstva je bila neophodna, i ja sam taj test integriteta izdržao. Prema javnosti i glasačima sam bio iskren, i sve sam radio u dobroj vjeri. Ne smijemo imati slabe predstavnike, to se pokazalo i nedavno u diskusiji o borcima. Jer slabi predstavnici ne mogu donijeti ozbiljne odluke.

Je li to bio ključni razlog raskola sa Kojovićem?

Gratz: Nije. Preživio sam to, kao i mnogo toga prije. Imali smo više puta, i za vrijeme mog vođenja NS-a razlika u stavovima. Nije se susprezao od javne kritike mojih odluka, a ljubav između njega i premijera Konakovića je kontinuirano nanosila štetu Našoj stranci. Ništa mu nisam spočitavao, vjerujući u slobodu mišljenja. Međutim, otvoreni problem se pojavio kasnije, kada je od strane Predsjedništva predloženo da ja budem kandidat za državni Parlament, za šta je i gospodin Kojović iskazao ambiciju. Nakon toga kreće sječa svih kadrova u Sekretarijatu, za koje se smatralo da su bliži meni. Žao mi je zbog toga, da sam znao da su ambicije toliko velike, gledao bih da se ranije sklonim i drugačije doprinesem ozdravljanju organizacije.

Zašto je otišao generalni sekretar Albin Zuhrić?

Gratz: Jednog dana je predsjednik Kojović ušao u Sekretarijat i donio odluku da treba smijeniti genseka, zbog trivijalnih razloga, odnosno činjenice da je komunicirao sa rukovodstvima drugih političkih subjekata – što je i njegova uloga. To je za posljedicu imalo da većina radnika Sekretarijata napusti Centralu, a onda i da brojno članstvo dođe i izrazi svoj protest. Odluka je povučena, ali su tada već trajno narušeni međuljudski odnosi. Ubrzo nakon toga je otišao gensek Zuhrić, te ključni ljudi za komunikacije s medijima i izradu politika NS-a. Svi ti ljudi danas rade visokoodgovorne poslove, na mjestima gdje su dobili prave šanse.

Nakon Vaše ostavke na mjesto predsjednika Glavnog odbora NS-a, sukob se nastavio?

Gratz: Odlaskom sa te funkcije sam želio iskazati svoje nezadovoljstvo s vođenjem stranke čiji sam osnivač i bivši predsjednik. Ukazivao sam na anemičnost i nerad naših zastupnika u sarajevskoj kantonalnoj skupštini, manjak ozbiljnosti u pripremama za ove izbore, bezvoljnost da se postigne dogovor s drugim strankama građanske provinijencije oko zajedničkog nastupanja prije i poslije izbora, neprestane intrige i tendenciju da se politikom bavimo zbog zadovoljavanja nekih ličnih karijernih interesa i potreba. Znate, neki ljudi uđu u politiku jer ništa drugo ne znaju raditi u životu. Zbog toga su me, zbog te javne kritike, poslali na Sud časti! Nakon toga me je Regionalni odbor NS Sarajevo zvao da nosim listu za Skupštinu KS, što na kraju nisam prihvatio, jer je i ta ideja prouzrokovala sukob članova RONS-a sa rukovodstvom. Imamo odličnu ekipu u Regionalnom odboru, dosta dobrih ljudi na listama, tako da nisam mislio da ja moram nositi tu listu, da bi se ‘umirio’.

Iznijeli ste i neke teške optužbe na račun rukovodstva NS-a, spominjući ‘policijske mjere’?

Gratz: Javna je tajna da je trenutno rukovodstvo ulazilo u privatne naloge zaposlenika na društvenim mrežama i e-mailovima, kako bi istražilo ‘ko je s kim’ i ‘ko šta priča’. I taj skandal je zataškan, a niko nije izveden ni pred Sud časti zbog toga. Najviše me boli činjenica što su u to bili uključeni mladi aktivisti NS-a, pa se pitam – čemu to učimo novu generaciju?

Zašto se o ovim temama nije više govorilo?

Gratz: Zato što i dalje vjerujem da u NS-u postoje stotine čestitih ljudi. Nikad neću kriti koliko sam dobro sarađivao i koliko sam naučio od potpredsjednice Nasihe Pozder koja nosi jednu od federalnih listi, ili kakav odličan posao radi novi predsjednik Glavnog odbora Elvis Vreto. Moje povlačenje je davanje prilike njima da obnove povjererenje u Našu stranku i osiguraju da dobar rezultat na narednim izborima ne bude prokockan igrarijama i političkim manipulacijama.

Kao finalnu inicijativu na mjestu zastupnika ste predložili politike i rješenja “Zamisli 2020”?

Gratz: Riječ je o svemu onome što sam htio uraditi, napraviti, što smo pokrenuli, a nije dovedeno do kraja. Sve ono što neki novi izabrani predstavnici mogu učiniti u narednom mandatu. Želio sam završiti mandat konkretnim prijedlozima. Nadam se da je to jedna dobra poruka.

Šta Vi planirate raditi, po isteku mandata?

Gratz: Radim kao sudski tumač i profesor na nekoliko studijskih programa. Radujem se povratku u advokaturu, gdje sam status ‘zaledio’ za vrijeme obnašanja funkcije parlamentarca. Nastavljam doprinositi zajednici kroz rad sa dobrim ljudima. Čovjek se teško isključi iz politike. Meni je, međutim, drago da sam, za razliku od mnogih drugih političara, svojim radom „zaradio“ privilegij da svaki dan bez skrivanja hodam ulicama Sarajeva i budem pozdravljen, upitan, uključen u neku diskusiju i razgovor. Obraz je sve. Možda je nekad i lakše biti samo čovjek i dijeliti stvarnost naroda sa kojim živite.

(Kliker.info-Vijesti)