Tanya Domi : Evropljani bi trebali biti zgroženi zbog Dodika, ali čuje se samo šutnja. Da li Escobar zaista ima plan?

Tanya Domi, profesorica na Univerzitetu Kolumbija i stručnjakinja za situaciju u Bosni i Hercegovini pita se šta je plan B, zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabriela Escobara ukoliko Milorad Dodik ne prestane sa destabilizacijom Bosne i Hercegovine?

-Moje pitanje je sada kada Dodik kontinuirano krši Daytonski mirovni sporazum sa svojim težanjama da prestane priznavati državne institucije i krene naprijed na svom planu mirnog odvajanja od BiH, gdje je tu visoki predstavnik zajedno sa diplomatskim angažmanom. Ono što duboko me brine je to što svi, kako se čini, samo misle da će preokrenuti te riječi i izmijeniti situaciju. Jasno je da Dodik ojačava predanost svojoj strategiji. Tokom vikenda je pozvao Orbana, jednog od najneliberalnijih lidera da se sastane sa njim, time se rugaju evropskom projektu, rugaju se BiH i narodu te zemlje. Evropljani bi trebali biti zgroženi zbog toga, ali sve što čujemo je šutnja i to nije uredu. Čini se da Escobar govori prave stvari, ali da li on zaista ima plan, šta je njegov plan B ako Dodik nastavi sa odvajanjem. Escobar bi trebao biti tamo sa ciljem da sačuva Daytonski ugovor a ne da se povuče od njega, duboko sam zabrinuta kaže Tanya Domi za Glas Amerike.

Saglasna je sa tim da postoji pojačana aktivnost Escobara i potencijalno Mathhewa Palmera, iako, kako kaže, nije sigurna sigurna koliko bi Palmer mogao doprinijeti ovoj situaciji.

-Ne mislim da bi samo sankcije mogle izvući državu iz krize, ali ako su SAD zaista ozbiljne u pogledu sankcionisanja onda bi Dodik trebao biti prvi na njihovoj listi, zašto ne reaguju sada? Javno sam rekla 2017. kada su ga sankcionisali da one neće imati efekta na njega, i nakon što su uvedene on ih je kršio. Sankcijama bi trebalo izolirati Milorada Dodika, kaže profesorica Domi.