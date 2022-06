Tanja Fajon : Imam pozitivan osjećaj po pitanju BiH

Tanja Fajon, ministrica vansjkih poslova Slovenije jučer je poslala prijedlog o davanju kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu u razgovoru za N1 pojasnila je šta stoji iza te ideje.

Slovenija planira da predstavi prijedlog po kome će BiH dobiti status kandidata, zbog čega se sada ide sa prijedlogom iako se zna da BiH nije ispunila 14 prioriteta, kakva je to poruka za građane i političare?

“Prvo, Slovenija podržava evropsku perspektivu Ukraijne Moldavije i Gruzije to je jako bitno kada imamo rat u blizini. Naravno u kontekstu proširenja važno je da ne gubimo kredibilitet i zbog toga je Slovenija napisala jedan prijedlog da i BiH kao Ukrajina dobije status kandidata, ali naravno prije otvaranja samog procesa treba da učini sve što je potrebna. Mi želimo poslati jaku poruku i politički signal da nećemo zaboraviti zemlje Zapadnog Balakana. Moramo ojačati kredibilitet proširenja na Zapadni Balkan. Pored BiH treba da napravimo sve da i Sjeverna Makedonija i Albanija počnu pregovore i naravno da Kosovo koje je ispunilo sve uvjete dobije viznu liberalizaciju.” kazala je Fajon za N1,

O šansama da se incijativa realizuje?

“Vrijedi pokušati. Ja imam pozitivni osjećaj, razgovarala sam sa nekoliko ministara, važno je da počinjemo neki Out of Bbx proces kada je u pitanju BiH. To naravno ne znači da ćemo opustiti sve kriterije da država dobije status kandidata. Jer možemo doći u situaciju kada ćemo izgubiti previše kredibiliteta u regionu.” odgovorila je Fajon.

Mogu li političari zaustaviti taj proces, naročito Milorad Dodik. Kako mislite ubijediti svoje kolege da on neće biti smetnja?

“Očekujem da će biti rasprava na Savjetu krajem sedmice i da će lideri razgovarati o svim ovim pitanjima. Ja želim da počmnemo pozitivan porces i damo signal da nismo zaboravili Zapadni Balkan. To je inicijativa našeg predsjednika Boruta Pahora.” kazala je Fajon za N1.

Koliko je ovo zaokret politike Slovenije prema BiH, sjetimo se non papera Janeza Janše?

“Neću komentarisati prošlost samo budućnost. Moja poruka kao ministirice za vanjske poslove Slovenije je da ćemo napraviti sve što je u interesu Slovenije i našeg regiona da nastavimo sa procesom proširenja.” zaklučila je Fajon.

Prema slovenačkom prijedlogu Bosna i Hercegovina bi dobila status kandidata za članstvo na samitu EU u četvrtak i petak u Briselu.

Slovenački premijer Robert Golob je tokom posete Briselu ranije ove sedmice izjavio da će predložiti da se Bosni i Hercegovini dodeli status kandidata, a prema tom prijedlogu, pristupni pregovori će početi onda kada BiH usvoji zakone sadržane u političkom sporazumu, koji su bosansko-hercegovačke političke stranke postigle na briselskim razgovorima prije sedamdana, navodi slovenačka novinska agencija STA.

To su Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Zakon o sudovima, Zakon o sprječavanju sukoba interesa i Zakon o javnoj nabavci.

Donošenjem ovih zakona, omogućiće se otvaranje pregovaračkog poglavlja 23, koje pokriva pravdu i temeljna prava, te poglavlja 24 pod nazivom Pravda, sloboda i sigurnost.

Ostala pregovaračka poglavlja bila bi otvorena onda kad BiH ispuni kriterijume iz briselskog sporazuma u području izbora i drugim relevantnim područjima, prenijela je STA.

(N1)