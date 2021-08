Tamara Nikčević : Pravoslavni talibani iz nakaradne vlasti za svega godinu razorili su crnogorsko društvo

„Pravoslavni talibani i ostali opskuranti koji čine ovu nakaradnu vlast za svega godinu uspjeli su da dodatno ekstremizuju i razore crnogorsko društvo. Sjećate se da je gomila polusvijeta, izmiljela iz svojih klerofašističkih rupa prošlog ljeta, tokom predizborne kampanje, siktala da će raditi na pomirenju i smirivanju tenzija u društvu. I?! Gdje smo danas? Na ivici građanskog rata“, ocjenjuje u razgovoru za Portal Analitika novinarka Tamara Nikčević.

Ona se osvrnula na novi u nizu napada i prijetnji kojima je bila izložena prije nekoliko dana u Risnu, ali i na izostanak reakcije visokih funkcionera izvršne i zakonodavne vlasti.

„Dvorskim ludama koje rade za interese druge države i njene crkve – uključujući glavne junake tvitova Nebojše Medojevića, ministre „lopove i kriminalce“ – čovjek ne bi povjerio kiosk, a ne im dao da vode državu. Nažalost, većina građana Crne Gore je prošlog avgusta vlast dala četničkoj hunti. Zato smo to što smo: bure baruta“, poručuje Nikčević.

Dirljiva harmonija

Podsjetimo, na Nikčević je proteklog vikenda na ulici u Risnu nasrnula muška osoba koja joj je uputila više pogrdnih kvalifikacija i prijetila fizičkim obračunom.

Neprijatnost i ometanje tokom izvještavanja sa skupa na Cetinju u nedjelju je doživjela i ekipa TV Vijesti. I dok je vrh izvršne i zakonodavne vlasti zdušno (i s razlogom) pružio podršku novinarima TV Vijesti, Tamaru Nikčević „branili“ su sramnim ćutanjem.

Komentarišući ove dvostruke aršine, odnosno selektivnu pravdu koju primjenjuje nova crnogorska vlast, Nikčević je, kako kaže, sigurna da „premijer, potpredsjednik Vlade i šef parlamenta duboko vjeruju da je to što čine zaposleni u koncernu Vijesti – novinarstvo“.

„Istovremeno, sigurna sam da su izvođači radova u režimskom koncernu, na čelu sa polupismenim mizoginim skorojevićem i primitivcem, najznačajnije istorijske ličnosti sa kojima su imali čast da se sretnu. Dirljiva harmonija“, primjećuje Nikčević.

Ističe i da je srećna što je ne podržavaju lica koja duboko prezire i koja, kako naglašava, vjeruju da je zaslužila najvulgarnije uvrede, prijetnje i linč, pa čak i fizičko ugrožavanje, na koje konstantno podstiču.

„To sam ne samo ja primila k znanju, nego i oni do čijeg stava veoma drže i koji su mi već jednom ponudili utočište u svojoj zemlji“, napominje Nikčević.

Abazovićeva iskrenost i intelektualno poštenje

Naša sagovornica komentarisala je i izjavu potpredsjednika Vlade koji je juče kazao da je napad na novinarsku ekipu TV Vijesti „posljedica ambijenta koji određene strukture mjesecima stvaraju, a koje za cilj imaju potpunu destabilizaciju države u korist organizovanog kriminala i korupcije“.

„Moram odmah da se saglasim sa potpredsjednikom Abazovićem, koji je, muški i pošteno, vlast čiji je dio optužio da mjesecima „stvara ambijent potpune destabilizacije države“ u vlastitu korist, tj. „u korist organizovanog kriminala i korupcije“. Zaista, svaka mu čast na iskrenosti i intelektualnom poštenju“, poručuje Nikčević.

Budući da svojim intelektualnim i novinarskim angažmanom naša sagovornica posvećeno i odvažno ukazuje na civilizacijski sunovrat koji je doživjelo crnogorsko društvo, pišući za novine i portale u Crnoj Gori i u regionu, kontinuirano je izložena verbalnim napadima, prijetnjama, linču… Uprkos svemu, apostrofira, nije uplašena. Iako su joj, kako je prekjuče obznanila na Twitteru, sugerisali da kaže da jeste.

„Kada sam policiji prijavila nepoznato lice koje me je napalo naočigled dvadesetak prisutnih građana – a svi su ćuteći posmatrali kako se me taj nesrećni čovjek psuje i vrijeđa – moj prijatelj advokat me je upozorio da će me u policiji pitati da li se plašim i da li se osjećam nesigurno. Naravno, objasnio mi je da bi, odgovorim li potvrdno, lice koje me je napalo moglo krivično odgovarati. U suprotnom, djelo će biti kvalifikovano kao prekršaj. Tako je na kraju i kvalifikovano. Ne mogu, dakle, da lažem, čak i ako bi to išlo u moju korist. Ja ih se zaista ne bojim“, kategorična je Nikčević.

Napominje i da je, petnaestak minuta nakon incidenta u Risnu, ministru Sekuloviću poslala sms poruku.

„Obavijestila ga o napadu i podsjetila da je Vlada čiji je ministar, zajedno sa ekstremistima i klerofašistima iz crkve Srbije, kreirala atmosferu netrpeljivosti i linča usmjerenu prema građanima koji se izjašnjavaju kao Crnogorke i Crnogorci. Kabinet ministra je brzo reagovao: pozvali su me i pružili mi podršku“, dodaje Nikčević.

Upitali smo je i kako, kao novinarka, komentariše neprijatnost i ometanje rada ekipe TV Vijesti tokom skupa na Cetinju.

„Ne gledam propagandni servis kleronacionalističke vlasti i njene crkve, koji je, čujem, sinoć posjetio veseli premijer Krivokapić. Kako goj, srećna je redakcija koja ima podršku takve moralne i intelektualne gromade“, poručuje naša sagovornica.

Često sami biramo ko će nam zviždati, a ko aplaudirati

Ometanje rada ekipe TV Vijesti tokom skupa na Cetinju, korisnike društvenih mreža podsjetilo je na mnogo brutalniji slučaj od prije nekoliko godina, pa smo se na Facebooku prethodnih dana mogli vidjeti kako je to izgledalo kada je novinarka RTCG, uz salve uvreda, onemogućena da izvještava sa protesta tadašnje opozicije – sadašnje vladajuće većine.

„Novinarku RTCG napali su velikosrpski nacionalisti, oni koji o Crnoj Gori, o klerofašizmu crkve Srbije ili o Srebrenici misle što i Vladimir Leposavić. Logično, ti ljudi danas podržavaju režimski koncern“, napominje Nikčević.

Podsjeća, ovim povodom, i na vrijeme velikih građanskih protesta u Beogradu 1996/97.

„Tada su demonstranti predvođeni Vukom Draškovićem, Zoranom Đinđićem i Vesnom Pešić, svakoga dana stajali ispred RTS-a, Politike, Večernjih Novosti i ostalih stubova Miloševićevog propagandnog ratnohuškačkog smeća i, duvanjem u pištaljke i „bombardovanjem“ jajima, pokazivali šta misle o njihovom „novinarstvu“. Istovremeno, ispred zgrade Doma omladine, u kojoj se nalazila redakcija Radija B92, demonstranti bi nekoliko minuta stajali i aplaudirali. Hoću da kažem da nije samo do publike. Veoma često sami biramo ko će nam zviždati, a ko aplaudirati“, ocjenjuje naša sagovornica.

Mediji kao buzdovan za reketiranje

Uz tišinu ključnih funkcionera izvršne i zakonodavne vlasti, indikativno je i ćutanje velikog dijela nevladinog sektora i međunarodnih organizacija na okrestrirane napade na novinare. Jednako poražavajuće za crnogorsko društvo koliko i ometanje medijskih poslenika u izvršavanju radnih zadataka što je, nažalost, postalo nedopustiva praksa već duže vrijeme u našoj zemlji.

Upitali smo zato našu sagovornicu kako vidi dalju borbu za dostojanstvo novinarske profesije u Crnoj Gori, odnosno može li se sadašnje stanje popraviti samo pooštravanjem kaznene politike.

„Teško. Možda i zato što je što su novine predstavljene kao buzdovan pomoću kojega će vlasnici medija reketirati, ucjenjivati i satanizovati ljude, istovremeno sticati enormno bogatstvo. Toj izopačenosti nemjerljiv doprinos dao je režimski koncern“, ocjenjuje Nikčević.

R. Mučalica (Analitika)