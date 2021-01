Tako je govorila Mira Furlan: Ne razumijem nacionalizam, ne vibriram na toj žici

Mira Furlan je jugoslovenska glumica koja je ostvarila uloge u mnogim jugoslovenskim filmovima i američkim serijama „Babylon 5“ i „Izgubljeni“ („Lost“). Važila za jednu od najpopularnijih i najljepših glumica bivše Jugoslavije. Rođena je 7. rujna 1955. godine u Zagrebu. S obitelji je živjela i radila u Los Angelesu, pišu na Biografija.org.

Mirin otac Ivan je bio istaknuti znanstvenik, a majka je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Mira je osnovnu školu i gimnaziju pohađala u rodnom gradu. 1978. godine je diplomirala na Akademiji za kazalište i film.

Godine 1986.je upoznala srpskog režisera Gorana Gajića s kim je ubrzo započela vezu. Živjela je na relaciji Beograd – Zagreb. Hrvatski mediji su je početkom devedesetih godina optužili da se priklonila Srbiji i objavili su tekstove u kojima su je nazivali izdajicom. Dobila je otkaz u Hrvatskom narodnom kazalištu i oduzet joj je stan koji je naslijedila od bake. Dnevno je dobivala mnogo prijetnji smrću.

U studenom 1991. godine Mira i Goran otišli su u Beograd, a zatim u Sjedinjene Američke Države. Prvo su došli u New York. Da bi preživjeli, Mira je radila kao konobarica, prodavačica i prevoditeljica, a njen suprug je bio dostavljač, asistent montaže i montažer.

U intervjuu Peščaniku, 2012. godine, o devedesetima je kazala:

“Što se tiče vremena devedesetih, čini mi se, iz ove perspektive, da i nisam imala izbora nego da živim svoj život onako kako sam ga živjela. Da sam postupila nekako drukčije, to bi onda bila neka druga osoba. Ja sam bila od onih koji su zaista vjerovali u takozvano bratstvo i jedinstvo, ali ne samo naših naroda, nego svih ljudi na svijetu. I još uvijek vjerujem da je to jedina opcija za opstanak ljudske rase. Sve drugo vodi u nasilje, patnju i uništenje. Ne razumijem nacionalizam, ne vibriram na toj žici. Možda je to proizvod moga odgoja u obitelji koja je bila ateistička i antinacionalistička, možda je to proizvod moga etničkog sustava gdje je svaki moj djed i svaka baka bio druge nacionalnosti. Kad sam jednom kao dijete pitala tatu: „Jesmo li mi Talijani?“, on mi je mudro odgovorio: „Ovisi iz kojeg ugla gledamo“. A onda mi u Istri jedan Istrijan kaže: „Furlani nisu Talijani. Oni su Furlani“. Moj djed Janez Furlan je, međutim, cijeli svoj život bio pretplaćen na časopis „Slovenac“, a živio je u Ogulinu, u Hrvatskoj. Moja baka je bila rođena s druge strane Kupe, što ju je svrstalo u Hrvate, iako je govorila istim goranskim jezikom kao djed koji je živio na slovenskoj strani. Oduvijek mi se činilo da su nacionalne etikete slučajne i, više manje, proizvoljne. Moj drugi djed Fritz Weil je imao mogućnost da ode u Izrael i da se tako spasi za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali je odbio otići jer nije vjerovao ni u koji, pa tako ni cionisticki, nacionalizam. To ga je vjerovanje stajalo glave, mučki je, naime, ubijen u ustaškom logoru Jasenovac. Odrasla sam, dakle, na tim užasnim pričama i na strahu od svakog nacionalizma i fašizma. To je naprosto dio mog bića”, kazala je Furlan u intervjuu Heni Erceg.

1993. godine je dobila ulogu u seriji „Babylon 5“ pa su se oboje vratili poslovima za koje su se školovali. Ubrzo su se preselili u Los Angeles. Vjenčali su se i 1998. godine su dobili sina kojega su nazvali Marko Lav. Glumica je izjavila da želi da njen sin nauči hrvatski jezik i da upozna prošlost svojih roditelja.

Godine 2002. Mira je zbog posla došla u Hrvatsku. Osam godina kasnije je s obitelji ljetovala u Medulinu, a svratili su i u Dubrovnik. Uspjela je vratiti stan pa povremeno boravi u rodnom gradu u kojem ima osećaj da se „spaja“ sa svojom mladošću.

2016. godine glumila je naslovnu ulogu Kasandre u predstavi koju u Hrvatskoj drami HNK-a Ivana pl. Zajca režira Nada Kokotović.

U intervjuu Novom listu tada je govorila o ansamblu:

“Divni su, posvećeni poslu, spremni da naprave sve što se od njih traži. Ja sam uvijek zapitkivala, propitivala, često se suprotstavljala i odbijala učiniti ono što se tražilo. To je naprosto moja priroda. Kao i kod svih drugih ljudi, i moje najbolje osobine su ujedno i moje najgore. Antiautoritarni instinkt može biti problematičan, osobito kad su režiseri i producenti autokrati. Ali oni ionako ne žele sa mnom raditi. A ni ja s njima.

Da se vratim na riječki ansambl. Divila sam im se neizmjerno nakon predstave »Hrvatsko glumište« na čiju sam premijeru bila pozvana. Bila sam apsolutno impresionirana njihovom spremnošću da daju sve, ali baš sve, bez zadrške, bez rezerve.

Oliver Frljić me zadivio svojom hrabrošću i svojim, ponekad upravo genijalnim scenskim rješenjima (kao što je ono impresivno, naglo otvaranje auditorija i pojava zbora riječke Opere u ložama – tu sliku neću nikad zaboraviti!), ali su me glumci posebno impresionirali svojim potpunim davanjem na sceni. Bez spremnosti glumaca da »idu do kraja« ne bi bilo ni te sjajne predstave”, rekla je tada Mira Furlan.

