Svjetovi u sudaru : Susret je trajao 29 minuta – dakle ni pola sata ?!

Sastanak je sigurno bio „amazing“. Fotografije sa audijencije predsjednika SAD Donalda Trampa kod pape Franje pokazuju: Tramp se smješka, kao što se i inače smješka na ovom putovanju. A domaćin gleda kao da sve vrijeme razmišlja o tome kako zanimljivo i lijepo mu je u septembru 2015. bilo kod Obaminih u Bijeloj kući…

Susret je trajao 29 minuta – dakle ni pola sata. U redu, gotovo redovni susreti Franje i kancelarke Merkel traju duže, ali to je nešto drugo. Tramp je predsjednik koji je htio da malo navrati (to dobro prolazi kod kuće) a papa je primio jednog šefa države. Tu mogu da dođu i diktatori i oni koji krše ljudska prava. Ili, eto, Tramp. Sve ne može da se nanovo izmisli. Papa je otvoren za sve one iz te lige koji mu zakucaju na vrata. 29 minuta su ironija spram očekivanja koja su povezivana sa ovim susretom. Neke TV-stanice u SAD su prije toga naveliko izvještavale o tome ko će s kim i da li će i papa možda…

Oštra kritika biskupa iz SAD upućena Trampu

Dovoljan je i jedan pogled na vijest objavljenu dan pred sastanak pape i Trampa. Ona podsjeća da će do sadržinskog suočavanja sa zahtjevima ovog pape, to jest, katoličkih biskupa i pape, uslijediti na drugom mjestu. „Biskupi SAD: Trampov budžetski plan je nemoralan” – tako je glasio naslov. Biskupska konferencija koja ima jako članstvo i kojoj pripadaju i politički desno, pa i vrlo desno, orijentisani vrhovni pastiri, oštro je kritikovala plan za kresanje budžeta SAD za 2018. koji je predložila Trampova administracija.

Taj plan predviđa smanjivanje izdataka za zdravstvenu njegu, prehranu siromašnih i dječje vrtiće. Jedan biskup je rekao da je riječ o „značajnom kresanju koje će da pogodi siromašne i gladne u ovoj zemlji”. Ove godine je tačno pola vijeka otkako je u Arizoni otvorena prva narodna kuhinja. Može biti da će Tramp da se pobrine da te ustanove ponovo procvjetaju – ako se briga o siromašnima prepusti sistemima dobrotvornih ustanova.

Kada je o tome riječ, biskupi SAD su na strani pape Franje, pape koji se zavjetovao milosrđu i koji je nekima zbog toga jamačno već postao dosadan. A to nije nešto što se razumije samo po sebi. Jer, nemali broj biskupa u SAD je republikanski orijentisan. A tu vezu pouzdano održava (simbolička) tema „borba protiv abortusa”.

Suočavanje Trampa i Franje je sudara svjetova, ali i sistema. Ovdje – plavokosi heroj koji je postao milijarder i kao najmoćniji čovjek na svijetu može da sa osmijehom putuje po svijetu koji na mnogo načina ne razumije, a možda i neće da razumije. Tramp je simbol individualističkog modela u SAD. Tamo – argentinskih imigranat koji kao papa otjelovljuje dobro zajednice i bezuslovan suživot svjetske porodice. Koji kao jezuita zna da time nervira. Ranije su mnogi govorili da je on ljevičar. Ali, ta etiketa bi i ranije bila bila pogrešna, a drugo, ta kategorija je u vremenu globalizacije prevaziđena. Sada je kritičar globalizacije sreo tipa koji bi rado da sebe globalizuje.

Crkva u SAD se poprilično promijenila

Taj jaz između individualizacije lične sreće i socijalne odgovornosti na jednoj, i zahtjeva katoličkog socijalnog učenja na drugoj strani, dugo je obilježavao odnos sistema SAD sa katolicizmom. A danas? Ne samo u gradovima poput Los Anđelesa i San Franciska, već dugo postoji jedan poseban svijet imigranata koji žele da žive američki san sopstvene priče o uspjehu. A većina onih koji u Sjevernu dolaze iz Srednje i Južne Amerike, ili preko pacifika iz Azije, jesu katolici. To je obilježilo zajednice, to je promijenilo crkvu u SAD.

Šta sve to ima sa dvojicom koji na zajedničkoj fotografiji imaju tako različite izraze lica? Ovaj Franja proizvodi biskupe i kardinale. Pri svakom novom imenovanju mora da zna ko ima u svojim rukama sudbinu marginalizovanih u američkom društvu (kao i u globalizovanom svijetu). Trampu to može biti svejedno – ali Katolička crkva u SAD će se sve više politizovati narednih godina. A pošto je poruka jevanđelja za Franju eminentno politička. Garantovano je papa obećao Trampu da će se moliti za njega i Ameriku. Vidjećemo šta će to donijeti…

(DW)