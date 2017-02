Svjedok genocida višak : Nuhanovića pozvali pa mu otkazali sastanak u Predsjedništvu

Pisac, publicista i bivši prevodilac Ujedinjenih naroda (UN) u Srebrenici Hasan Nuhanović, svjedok genocida koji je počinjen 1995. godine u tom gradu, trebao je danas u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovati sjednici tima koji priprema ponovni postupak protiv Srbije za agresiju i genocid. Međutim, kako je kazao, neće prisustvovati.

“Ja sam bio jedan od članova tima koji se sastajao od kraja augusta do kraja novembra prošle godine. Otprilike, tu je bilo 20-tak ljudi koji su se sastajali u vezi sa pronalaženjem novih dokaza u vezi revizije. Sastajali smo se na Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti. Lično smatram da je ta diskusija išla u prvom smjeru.Ljudi su radili svoj posao. Neki od tih 20 ljudi koji su se sastajali imali su status člana tima, a neki savjetnika. Meni je dodijeljen status savjetnika. Prije tri dana sam obaviješten putem telefonona sa Instituta koji koordinira tim aktivnostima da je jutros u 11 sati dogovoren sastanak u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Spremio sam se da krenem da bi me negdje oko 9 sati obavijestili da ja ne trebam dolaziti jer su rekli da će biti uži tim. Moj komentar je bio sljedeći ‘Vi znate dam sam ja jedini od tih 20 ljudi bio ispred populacije koja je preživjela srebrenički genocid i primite to k znanju, mislim da nije u redu. Ja više tu nemam šta reći”, kaže Nuhanović za N1.

Sutra će u Sarajevu biti održano savjetovanje o opravdanosti eventualnog postupka revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije. Hoćete li učestvovati?

“Zbog ove današnje odluke da ne budem na tom sastanku, neću prisustvovati ni sutra. Pri tome mislim da sam sasvim dovljno učestvovao i doprinio za ovih nekoliko mjeseci koliko se tim sastajao, da ja tu nemam šta novo reći. Ovdje se radi o principu, ne radi se o tome šta ćemo mi danas iznijeti. Ne možete vi iznijeti ništa za 24 sata. Ako ništa niste imali prije mjesec, dva, tri, ne možete ništa novo imati ni danas. Nego je stvar principa. Zbog principa da sam prvo pozvan prije tri dana, pa mi je rečeno da jutros ne dolazim. Jedini sam član populacije koja je preživjela srebrenički genocid. Zbog tog principa neću biti ni sutra. To ne znači da nisam doprinio iznalaženju novih dokaza jer sam nekoliko mjeseci učestvovao u radu tima. Moje pitanje je ako neću biti danas na sastanku, zašto bih bio sutra?”, pita se Nuhanović.

Ima li novih dokaza?

“Ja nisam pravnik, nisam nikad ni bio pravnik. Ali ja sam, koliko god to zvučalo degutantno, dobio državu Holandiju kao nepravnik, koja je manje-više, proglašena saučesnikom za događaje u Potočarima. Možda nije tako napisano riječima, ali to je suština. Imam nekog iskustva u tim procesima i istraživanju u 22 godine”, dodaje Nuhanović.

Od tih 20-tak ljudi koji su bili u timu, kaže naš sagovornik, malo njih je bilo uključeno u prvi proces protiv Srbije i Crne Gore.

“Koliko znam, tu je bio Sakib Softić i Smail Čekić i još možda neki koji su bili uključeni u prvi proces. Većina njih nije bila uključena u prvi proces”, pojašnjava Nuhanović.

U petak će u Sarajevu biti održano savjetovanje o opravdanosti eventualnog postupka revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije, na kojem se očekuje da će bošnjački član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović saopštiti konačnu odluku o tome da li će postupak biti pokrenut ili ne.

Desetogodišnji rok za podnošenje zahtjeva BiH za reviziju postupka ističe 26. februara.

(Kliker.info-N1)