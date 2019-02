Svijet na ivici nuklearnog rata : Ovo je prvi put u istoriji da dvije nuklearne sile bombarduju jedna drugu (Video)

Indija i Pakistan, dvije nuklearne sile, na korak su od otvorenog rata nakon što je Pakistan oborio dva indijska vojna aviona koja su letjela nad spornom pokrajinom Kašmir i ušla u pakistanski zračni prostor. Indija pak tvrdi da je i ona nakon toga srušila jedan pakistanski avion i otjerala tri pakistanska aviona iz svog zračnog prostora.

Index. hr navodi da je Pakistan objavio i snimku ranjenog indijskog pilota koji je zarobljen nakon što je njegov avion oboren, kao i snimku olupine oborenog aviona. Indijska vlada u međuvremenu je potvrdila da je najmanje jedan njen avion oboren, ali i da je ona oborila jedan pakistanski avion. Kopnene snage Indije i Pakistana razmijenile su u zadnja dva dana vatru na više od 10 lokacija.

Ovo je, piše Reuters, prvi put u povijesti da su dvije nuklearne sile izvele zračne napade jedna na drugu, budući da su i pakistanski avioni u međuvremenu bombardirali indijski teritorij. Kako je došlo do ove neviđene eskalacije?

Sve je počelo kada je 14. februara islamističko-separatistička skupina Jaish-e-Mohammed (JeM), koja je bazirana u Pakistanu, izvela samoubilački bombaški napad i ubila najmanje 40 pripadnika indijskih paravojnih snaga.

Pakistanski militanti izveli najsmrtonosniji napad na indijske vojnike u više od 30 godina >

Ovo je bio najsmrtonosniji teroristički napad u više od tri desetljeća oružane pobune muslimana u Kašmiru. Indijska vojska na to je reagirala “preventivnim zrakoplovnim napadom” u utorak rano ujutro na pakistanskom teritoriju i tvrdi da je ubila “velik broj” pripadnika ove islamističke skupine. Pakistan pak tvrdi da su indijski avioni pogodili “prazno područje”.

“U prvim satima nakon ponoći Indija je bombardirala najveći kamp Jaish-e-Mohammeda za uvježbavanje u Balakotu”, rekao je Vijay Gokhale, visoki dužnosnik indijske diplomacije, na tiskovnoj konferenciji. “U ovoj operaciji uklonjen je velik broj terorista, instruktora, zapovjednika i džihadista Jaish-e-Mohammeda koji su se uvježbavali za bombaške napade”, dodao je Gokhale i istaknuo da je “preventivni napad bio bezuvjetno nužan” jer JeM priprema nove bombaške napade u Indiji.

Zasad i dalje nije jasno je li ovo istina ili je, kako tvrdi pakistanski premijer Imran Khan, riječ o “sebičnoj, bezobzirnoj i fiktivnoj tvrdnji”, odnosno da je Indija izvela zračni napad na lažnu metu kako bi primirila svoju javnost koja je bijesna zbog terorističkog napada na indijske vojnike, samo dva mjeseca prije izbora.

Prije obaranja samih aviona, Pakistan je jutros objavio da je pogodio “ne-vojnu metu, izbjegavajući ljudske gubitke i kolateralnu štetu”, na indijskom teritoriju. “Ako Indija udara na takozvane teroriste bez trunke dokaza, mi također zadržavamo recipročno pravo da uzvratimo protiv elemenata koji uživaju indijsko pokroviteljstvo dok vrše teroristička djela u Pakistanu”, tvrdi pakistansko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju, vjerojatno aludirajući na indijske paravojne snage.

Pakistanski general Asif Ghafoor izjavio je da njegova zemlja “nije imala alternative” nego da odgovori na jučerašnje indijske zračne udare na svom teritoriju, ali da vojne mete nisu gađane “jer ne želimo ići putem rata”. Ne treba posebno napominjati da su, s tri oborena aviona na obje strane, Indija i Pakistan sada krenule upravo tim putem.

I Indija i Pakistan, inače, svojataju čitav Kašmir, ali ova pokrajina s muslimanskom većinom de facto je podijeljena između dviju zemalja. Indija i Pakistan su četiri puta ratovali otkad su proglasile neovisnost od Velike Britanije i zatim se rascijepile, a gotovo svaki put ratovale su upravo oko Kašmira.

Indijski avioni prešli granicu u Kašmiru prvi put od 1971.

No ni zadnji put kad je došlo do kratkog rata, 1999., indijski avioni nisu prešli dogovorenu crtu razgraničenja u Kašmiru. To se zadnji put dogodilo u ratu 1971.

Kako piše BBC, dvije zemlje ranije su dogovorile mjeru opreza prema kojoj letjelice fiksiranih krila, odnosno avioni, ne smiju letjeti unutar 10 kilometara od linije razgraničenja, a helikopteri ne smiju letjeti 5 kilometara unutar te linije, bez da prethodno informiraju drugu stranu. Do jučerašnje eskalacije obje strane su se držale ove zabrane.

Zračni udari, prema skupu nepisanih pravila kojima se održava krhki mir u Kašmiru, daleko su teža eskalacija od otvaranja vatre preko granice, pa čak i slanja kopnenih jedinica. Indija je 2016. izvršila kopnene “kirurške udare” na militantske kampove preko linije razgraničenja nakon što su pakistanski militanti ubili 18 indijskih vojnika u još jednom napadu.

Indijski avioni ušli su jučer ujutro čak 80 kilometara duboko u pakistanski zračni prostor bez da ih je pakistanska vojska detektirala, iako bi se očekivalo da je bila u stanju visoke pripravnosti nakon što je Indija otvoreno zaprijetila protunapadom na teroriste. To, kako piše BBC, još jednom pokazuje potkapacitiranost pakistanske zračne obrane. Slična stvar dogodila se i kad su američki helikopteri s mornaričkim specijalcima 2011. neotkriveno uletjeli u Pakistan, gdje su specijalci ubili Osamu bin Ladena i odletjeli s njegovim tijelom.

Pakistan prvo poricao indijski napad, a onda uzvratio

Zanimljivo je da je, kao i u slučaju navedenih “kirurških udara” 2016., Pakistan prvo pokušao umanjiti značaj indijskog napada. Pakistanska vojska prvo je izjavila da su indijski avioni pobjegli kad je Pakistan poslao svoje avione, da bi nakon toga promijenila priču i tvrdila da je mjesto Balakot koje su indijski avioni napali samo 5-6 km iza linije razgraničenja i da su indijski avioni pogodili “prazno područje”.

Ustvari, pakistanski dužnosnici manipulirali su činjenicom da postoje dva grada zvana Balakot, jedan odmah pored granice, a drugi duboko unutar Pakistana, u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. Na ovaj način, umanjujući značaj indijskog napada, izgleda da je Pakistan htio ublažiti pritisak da odgovori na njega. No to je bilo jučer, a jutros se situacija očito dramatično preokrenula.