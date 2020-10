Svi naši neuspjesi i jedan uspjeh : Kako je BiH potrošila najbolju generaciju

Bosna i Hercegovina je sedam puta igrala susret koji je direktno vodi na veliko natjecanje. Samo jednom je pobijedila i to u gostima protiv Litve (1:0) u listopadu 2013. godine.

BiH je u fazi velikih promjena imala velika očekivanja od najbolje generacije koju je ikad imala, no Savez je napravio niz grešaka koje su rezultirale još jednim neuspjehom. Dokazalo se da nogomet u BiH i dalje ne posjeduje sustav ni znanje koji to mogu promijeniti.

U krivo vrijeme smijenili su izbornika, učinili su njegovu funkciju bezvrijednom i struku stavili u pozadinu priče koja je potrošila generaciju Miralema Pjanića i Edina Džeke.

Poraz od Sjeverne Irske nakon penala u polufinalu dokvalifikacija nije bio presudan, jer pobjeda bi značila samo plasman u finale dokvalifikacija Lige nacija. Tek je pobjeda u finalu donosila plasman na Euro, a u tom finalu Sjeverna Irska će na domaćem terenu igrati protiv Slovačke.

BiH stalno pada kad je najteže

BiH ipak nije smjela izgubiti protiv Sjeverne Irske jer je to jedna od utakmica koje znače ogroman korak prema uspjehu. Može se reći da je BiH izgubila sedam od osam utakmica u kojima je morala slaviti da bi izborila plasman na veliko natjecanje ili stigla na korak od plasmana.

Gledajući iz tog kuta, uopće nije iznenađenje što je BiH još jednom izgubila, jer riječ je o reprezentaciji koja je samo jednom igrala na velikom natjecanju, u Brazilu 2014. godine, kada je ispala u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

U kvalifikacijama za Euro 2016. godine BiH je bila treća iza Belgije i Walesa, dok su iza nje ostali Izrael, Cipar i Andora.

Potom je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji bila treća u skupini iza Belgije i Grčke te ispred Estonije, Cipra i Gibraltara.

Sjeverna Irska je, primjera radi, igrala Europsko prvenstvo 2016. godine nakon što je bila prva u skupini ispred Rumunjske, Mađarske, Finske, Farskih otoka i Grčke. Na Euru je bila treća u skupini iza Njemačke i Poljske te ispred Ukrajine. Tako je izborila plasman u osminu finala, u kojem je ispala od Walesa s minimalnih 1:0.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji Sjeverna Irska je bila druga u skupini iza Njemačke, a ispred Češke, Norveške, Azerbejdžana i San Marina. U play offu je kasnije s ukupnih 1:0 ispala od Švicarske.

Kada se pogleda učinak BiH i Sjeverne Irske u posljednja dva kvalifikacijska ciklusa, nije iznenađenje što Sjeverna Irska igra finale dokvalifikacija, jer ona ima bolje rezultate u kvalifikacijama za velika natjecanja od ljeta 2014. godine.

BiH je u posljednjih 12 utakmica u Ligi nacija i kvalifikacijama za Euro zabilježila samo tri pobjede i čak sedam poraza, u što je ubrojeno i ispadanje od Sjeverne Irske. Tri pobjede stigle su protiv Lihtenštajna dva puta i jednom protiv Finske na domaćem terenu. Gubila je od Grčke, Armenije i Finske u gostima.

Ovi podaci također kazuju da nije iznenađenje što je BiH poražena bez obzira na to što je protiv Sjeverne Irske igrala na domaćem terenu.

Dva igrača ne mogu nositi kolektiv

Statistika ne otkriva detalje koji nekad mogu pokazati drugačiju sliku. Možemo se zapitati ima li BiH kvalitetu za bolji rezultat i što ekipa čini da napravi bolje rezultate.

Kada se pogleda popis igrača koji uglavnom igraju za BiH, lako je primijetiti da su ključni igrači napadač Rome Edin Džeko i veznjak Barcelone Miralem Pjanić. Zbog njih dvojice može se tvrditi kako je BiH iznadprosječna reprezentacija koja zaslužuje igrati najveća natjecanja.

Gledajući potencijalne sustave igre koje BiH može igrati, jako je teško pronaći najbolji stil igre za momčad BiH. Potrebno je mnogo vremena da bi bilo koji stil uigrali na zadovoljavajućoj razini.

BiH nije izbalansirana po pozicijama i zato je u momčadi vrlo teško iskoristiti potencijal, primjerice Miralema Pjanića. On je igrač koji velikom količinom paseva na utakmici donosi ritam igre i posjed lopte, ali nije isto kada loptu dodaje igračima Juventusa i Barcelone ili igračima iz reprezentacije BiH. On nije igrač koji odlučuje utakmice, nego je onaj koji pomaže onima koji to čine. U BiH rijetki igrači mogu iskoristiti Pjanićeve kvalitete.

Zato je na BiH pogrešno gledati samo kroz prizmu dvojice igrača jer kolektiv i sustav daju rezultat, a BiH ih nije izgradila.

Je li Sjeverna Irska kvalitetnija od BiH? Kada se usporede igrači, BiH ima više kvalitete, ali na Grbavici je bilo vidljivo da Sjeverna Irska ima izgrađen stil. Taj stil možda nije lijep za oko, ali izvlači maksimum iz igrača.

Postavlja se pitanje što sve BiH čini da postigne bolje rezultate.

BiH je radila na svoju štetu

Možda je najbolji primjer posljednja velika odluka koju je donio Nogometni savez BiH, a to je otpuštanje Roberta Prosinečkog i postavljanje Duška Bajevića na mjesto izbornika. Evo zašto uopće nije važno je li Prosinečki bio dovoljno kvalitetan da nastavi voditi momčad i je li Bajević bolje rješenje.

Savez je u rujnu prošle godine imao priliku prihvatiti ostavku koju je Prosinečki ponudio i pronaći izbornika koji će imati četiri kvalifikacijska susreta u kojima teoretski može izboriti plasman na Euro i, što je najvažnije, upoznati momčad te je spremiti za eventualni play off. Potom je u listopadu prošle godine imao priliku uručiti mu otkaz kada su šanse za plasman na Euro svedene na minimum te novom izborniku dati priliku da vodi reprezentaciju u dva susreta prije play offa. Oba puta Prosinečki je dobio podršku, da bi u studenome 2019. kada je BiH i prije okršaja s Italijom i Lihtenštajnom i službeno izgubila sve šanse za izravni plasman, tako nestrpljivo – nakon telefonskih razgovora – donio odluku o otkazu.

Tako su Bajević i njegovi suradnici dobili momčad koju su trebali preuzeti svega nekoliko dana prije dokvalifikacija koje su se trebale odigrati u ožujku, ali zbog epidemije koronavirusa one su počele ovog listopada. Time je Bajević dobio dvije utakmice prije dokvalifikacija jer je u rujnu igrao utakmice Lige nacija, u kojima je remizirao s Italijom i izgubio od Poljske. No stožer nije imao sreće jer im je dolazak zbog koronavirusa otkazao Pjanić, a u međuvremenu su shvatili da na neke igrače ne mogu računati pa su pozvali druge za susret za Sjevernom Irskom.

Dodatne probleme uzrokovali su brojne ozljede i koronavirus pa su s popisa za susret protiv Sjeverne Irske otpali obrambeni igrači Ervin Zukanović, Ermin Bičakčić i Toni Šunjić. Novom stručnom stožeru to je otežalo posao i bilo je jasno da će morati improvizirati.

Savez je tako odigrao na svoju štetu. Uz nedostatak kvalitete, napravljen je nepotreban šok time što je smjena izbornika stigla u pogrešno vrijeme.

U Savezu se mogu braniti činjenicom da je Sjeverna Irska također promijenila izbornika te da je Ian Baraclough tek u lipnju ove godine zamijenio Michaela O'Neilla koji je skoro 10 godina vodio reprezentaciju, ali postoje dvije velike razlike u ova dva slučaja.

Potpuno kriva priča oko najbolje generacije BiH

Prva je ta što je Baraclough prethodno vodio mladu reprezentaciju Sjeverne Irske i vrlo dobro bio je upoznat i s najboljom momčadi svoje zemlje. Druga je ta što Sjeverna Irska tijekom posljednjih nekoliko godina nije puno mijenjala igrače u reprezentaciji. Primjerice, osminu finala Eura 2016. godine igralo je čak devet igrača koji su nastupili i protiv BiH.

Dok Sjeverna Irska u tako velikom periodu može priuštiti minimalno devet igrača koji stalno igraju ili ulaze s klupe, BiH je u poziciji da to jedva može priuštiti i tijekom jedne godine jer je od Svjetskog prvenstva u Brazilu do početka Lige nacija 2018. godine ostala bez Elvira Rahimića, Zvjezdana Misimovića, Vedada Ibiševića, Emira Spahića, Senada Lulića, Mensura Mujdže, Harisa Medunjanina, igrača koji su bili standardni u momčadi i koji su uz Džeku i Pjanića izborili nastup na velikom natjecanju.

Zato je bilo neophodno da se reprezentaciji strateški mnogo bolje pristupi. Prilikom stvaranja nove momčadi bitno je izbjegavati teret velikih očekivanja i česte promjene na izborničkoj klupi, a BiH će ubrzo zamijeniti i Bajevića koji je najavio odlazak.

Sve se vrti u krug. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Brazil bio je slučajan, a sve ostalo je sasvim normalno.

Omar Tipura (Index)