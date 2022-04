Svetlana Cenić u Pressingu:  “Čudno da Dodik zna koje će mu donje rublje uzeti, a ne zna ko je ubio Slavišu Krunića i Davida Dragičevića”

“Bosna i Hercegovina sada ima više novca nego prošle godine”, naglašava ekonomska analitičarka, dodajući kako se će se vrela inflacija smiriti negdje krajem godine, no da se građani ipak ne smiju nadati drastičnom padu cijena. Novac kojeg imamo, dodaje ona, na čekanju je i koristit će se za kupovinu izbora.

Cenić je, gostujući u Pressingu, govorila o političkoj situaciji koja često obeshrabruje, a građane navodi na pomišljanje kako je odlazak najbolji iskaz revolta.

U takvim okolnostima često se čini da racionalne kritike gube smisao. No, gošća Pressinga podcrtava – moramo nastaviti kritikovati radi sebe samih.

“Ovdje niko ljude ne uče da misle – čak ni u obrazovnim institucijama nema diskusije. Ovdje niko ljude ne uči da sumnjaju”, primjećuje Cenić.

“Mi smo pojam javne finansije sveli na tajne finansije”

Sve to povezala je i sa skorim dešavanjima vezanim za gradnju tramvajske pruge u Sarajevu, kada je kantonalno Ministarstvo saobraćaja u Sarajevu odbilo je više zahtjeva BIRN-a BiH upućenih tokom nekoliko posljednjih mjeseci za dostavljanjem dokumentacije o višemilionskom projektu rekonstrukcije šina.

Cenić, osvrćući se na slučaj podcrtava : “Sve ono što je od državnog novca ne smije imati oznaku tajnosti. Zato se zovu javne finansije – a mi smo taj pojam sveli zapravo na tajne finansije. Sve nam ima oznaku povjerljivosti”, primjećuje ona, naglašavajući sumnju da je EBRD u ovom slučaju dala oznaku tajnosti, jer im to ni inače nije praksa.

“Neka ljudi zaborave drastičan pad cijena”

Ekonomska analitičarka se osvrće i na neumornu inflaciju, naglašavajući kako će cijene nastaviti rasti. No, iznijela je i određene prognoze.

“Onda će se vrela inflacija smiriti se negdje do kraja godine. Stabilizacija se može očekivati, ali neka ljudi zaborave na drastičan pad cijena. Ja sam, kao i kad je počeo COVID, opet u nevjerici da vlast ne čini ništa. Anketa o potrošnji stanovništva nije rađena od 2015, što znači da vlast ni ne želi da zna koliko ljudi živi u siromaštvu”, govori Cenić, podsjećajući na rast prihoda u državi u odnosu na prošlu godinu, što se dešava upravo zbog inflacije.

“Imamo više para sada”, izričita je Cenić, no, kako kaže, one se ostavljaju za drugi dio godine kada će izbori biti raspisani. Ukoliko se to ne desi Cenić pojašnjava kako bi se našla među onima koji bi zasigurno inicirali tužbe.

“Pare su u javnoj administraciji, gdje će sada biti i povećane plaće. Nešto će dati penzionerima, a ostalo će čuvati na računima u Centralnoj banci da bi se kupili izbori”, govori ona.

Ipak, kad je u pitanju novac koji je na računima građana – Cenić apeluje da ga ne dižu sa računa, a što se mahom činilo nakon početka ruske agresije na Ukrajinu.

“RS uništila rezerve, a FBiH ih nema”

No, šta je sa rezervama, imamo li njih?

“RS je uništila svoje rezerve tako što ih je pretvorila u akcionarsko društvo. U FBiH premijer Novalić navodi da je to tajna – a to znači da ih nema”, zaključuje Cenić.

O konstatacijama federalnog premijera da, zbog lošeg kvaliteta, BiH uvozi pšenicu iz Srbije, Cenić napominje da susjedna Hrvatska zapravo pšenicu uvezla iz naše zemlje prije dvije godine.

“Mi kad bismo zasijali sve što trebamo i prestali se prema poljoprivredi ponašati kao zla maćeha prema djetetu kojeg ne voli, onda ne bismo ni razmišljali da li će biti brašna i ne bi bilo panike”, zaključuje gošća Pressinga.

A zbog činjenice da sve skupa prouzrokuje ogromno nezadovoljstvo kod ljudi, što izražavaju odlaskom iz zemlje, Cenić najavljuje “još veći stampedo” i podsjeća da pojedine firme i sektori u BiH već imaju probleme pri pronalasku radne snage.

No, za Cenić, masovni odlasci nisu najgori podatak za BiH.

“Tu su rezultati naših srednjoškolaca koji pokazuju da oni tri godine zaostaju za vršanjacima iz EU. To je trajno zatupljivanje i osakaćivanje – oduzimanje mozga. To se radi svjesno. Zato se bježi i od PISA testa. Oni koji ne čitaju dalje od naslova su najbolji glasači”, zaključuje Cenić.

“Svašta sam se načitala u zadnje vrijeme, pa i to da će Amerikanci i Britanci preko ISIL-a naručiti to nešto njegovo, pa šta će izuzeti iz njegovog stana, samo što nije rekao marku donjeg rublja koje ima i baš tu ciljanu marku da će uzeti”, kazala je potom Svetlana Cenić, ekonomska i politička analitičarka.

“To su sve predstave koje gledamo toliko dugo vremena. Je li se moralo u ovom momentu pojaviti teorija da njemu neko prijeti. Ja ne želim nikome zlo i da ikome prijeti, za razliku od njega koji je slao da meni prijete. Bilo kakva odmazda, nema više potrebe. Ne vjerujem pretjerano u teorije zavjere”, kazala je Cenić.

Cenić je dodala da je “čudno da Dodik zna koje će mu donje rublje uzeti, a ne zna ko je ubio Slavišu Krunića i Davida Dragičevića”.

“Gle čuda, on zna da će mu uzeti koje donje rublje i koje slike, sve to zna, a ne zna ko je naručio ubistvo Slaviše Krunića. Te službe ne mogu da dođu do informacije ko je naručio ubistvo Krunića, ko je ubio Davida, malo je gadljivo to sve gledati“.

“Mislim da ima veći strah od SIPA-e, ali dolazio je dobrovoljno i davao iskaze. Da su strane službe htjele da mu nešto urade, ne bi ga bilo ni na mapi. Mislim da je strah od vlastitog naroda na prvom mjestu, ali više od toga da njegov ego i ličnost ne splasne u narodu i onda se moraju praviti priče o ugroženosti“.

O današnjem skupu u Banjaluci, Cenić je kazala:

“Ne postoji boračka organizacija, jer su politički podijeljeni. Malo je tužno djelovao taj skup. Samo se sjetite kakav je bio Trg kada su izašli ljudi da protestuju jer niko neće da otkrije Davidove ubice. Tada su zvanični mediji objavljivali da je bilo 4-5.000 ljudi. Samo uporedite taj skup za Davida i ovaj sada. Nemoguće da je bilo 18.000 danas”.

Prijetnje Schmidtu?

“To je stvar njegove kulture i vaspitanja. Možda je to nekome duhovito, ali meni je banalno i jadno, nekulturno“.

“Kuća na Dedinju, je li ono teritorija RS ili Srbije? To je teritorija države Srbije. To što si ti kupio kuću, to je kuća i tu zemlju ne možeš pod mišku iznijeti“.

“Sve ono što nije uz njega, to je špijun ili izdajnik. Ko nema argumente, on lijepi etikete“.

Sankcije za Tadić?

“To je poruka da će se pravosuđe i dalje pretresati, a poruka i za Dodika i Čovića putem toga. Taj uticaj njegov nema blage veze više. Ne znam zašto sada i čemu sada sankcije. Poruka je partijskom šefu vjerovatno i njegovom okruženju”.

