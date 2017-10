Svetlana Cenić : “Urednik jednog portala napravio mi je katastrofu od života”

Nakon što je objavljeno da je ekonomska analitičarka Svetlana Cenić imenovana u Nadzorni odbor BH Telecoma i to kao prijedlog SBB-a, krenule su brojne polemike u medijima i na društvenim mrežama i doslovno prava hajka u vezi sa njenom ratnom prošlošću i svjedočenjem pred Haškim tribunalom koje je objavio jedan portal u BiH.

“Svedočenje je bilo 2006. godine krajem marta. Mogu vam dostaviti prepisku sa urednikom portala koji je to objavio. Umorila sam se više, zato što ljudi neće da pročitaju dokument. Da, gospodin je slagao i strahovito slagao. Nisam ni znala šta je objavio, ne pratim ni taj portal. Da odogovorim odmah na to pitanje. Nikad u svom životu nisam izgovorila rečenicu da to nije bio logor. Ja sam tamo, u Prijedoru i okolini, bila kad je raspušten kao logor. Ja sam opisala kako to tužno i prestrašno izgleda. Nikada nisam negirala postojanje logora. S obzirom da je čitav linč pokrenut i da je ovo maltretiranje, sad ću ponovo da pišem Haškom tribunalu”, navela je Cenić.

Kako je kazala, ima prepisku sa urednikom portala navodeći da je bio vrlo drzak.

“Napravio mi je katastrofu od života. Rekla sam Zeki Smajiću, šta je pobogu sa tim čovekom. Ja nisam funjara kao mnoge koje znam, da sam zaštitila svoj identitet. Pitali su me hoću li biti zaštićeni svedok, rekla sam da neću. To je sumata od novinara izvadila iz konteksta. Nema blage veze. To je skandalozno, ponovo ću tražiti zaštitu. Gospoda koja me sada šikanira, maltretira i linčuje, sve živo ću terati do sudnjeg dana jer je ovo prešlo sve granice. Trnopolje je bio logor i hiljadu puta sam to napisala”, navela je Cenić.

“Ja sam davno o Tintoru sve najgore rekla i mogla sam zbog njega da završim na sudu. O njemu mislim sve najgore. Ja nikad nigdje u zvaničnoj biografiji nisam sakrila gde sam bila i šta sam radila. Ima jedna stvar, poznata sam kao kolekcionar papira. Sve ovo što mi se sada dešava i što mi se dešavalo ranije ostaje dokumentovno i sve sam prijavila”, navela je Cenić.

“Ako treba da pričam da su svi Srbi odvratni i kreteni da bi mene voleli Bošnjaci, to od mene neće čuti. Da pričam da su Bošnjaci ovakvi ili onakvi da bi me voleli Srbi, to neću”, poručila je Cenić.

Kako se desilo da ste imenovani u Nadzorni odbor BH Telecoma? Otkud da ste SBB-ov kandidat?

“Fahrudina Radončića sam srela 2015. godine. Od tada se nismo ni sreli. Zazvonio mi je telefon, sekretarica je prespojila i javio se Radončić. Rekao je ‘imam jednu molbu za vas, da li biste prihvatili da budete to i to’. Rekla sam mu ‘vi znate kakva sam ja, ne radim na daljinac’. Rekao mi je ‘da, ali mi tako hoćemo’. Ja kažem da je on napravio presedan, da neko ko nije stranački da ga pozove”, navela je Cenić.

