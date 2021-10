Svetlana Cenić o informacijama SDA o rastu zaposlenosti : Lažete, mažete nam oči i pravite nas budalama!

Neovisni eksperti hvataju se za glavu nakon što su na Facebook stranici SDA objavljeni grafikoni koji bi trebali ilustrirati rast zaposlenosti u FBiH u mandatu aktuelne Vlade na čelu sa Fadilom Novalićem. Da nije bilo pandemije koronavirusa koja je u 2019. godini dosegla vrhunac, navode iz SDA, broj zaposlenih rastao bi za 10.000 – 15.000 godišnje. Teško se sjetiti kada je u BiH otvorena veća fabrika, u vlastitom okruženju vidimo da se mladi iz BiH zaista zapošljavaju ali uglavnom u Njemačkoj, ali na čemu se zasniva ovakva SDA statistika za portal “Avaza” otkriva doktorica ekonomskih nauka, analitičarka Svetlana Cenić.

Nova metodologija

– Ja stvarno ne razumijem kako ih sramota nije da za poređenje stavljaju period do 2018. godine, kad je po potpuno drugačijoj metodologiji računan broj nezaposlenih i zaposlenih do tog perioda i kasnije. To možete pogledati kod Agencije za statistiku BiH. Od januara 2018. godine se primjenjuje nova metodologija prikupljanja podataka za FBiH, tako da ti podaci uopšte nisu ni uporedivi sa periodom 2014. – 2017. Oni su kasnije obuhvatili sve što može da diše i hoda i zato i izgleda da imamo drastično povećanje broja zaposlenih. Obuhvatili su sve, ugovore o djelu, privremene i povremene poslove, onaj ko je na obuci, ako imate angažman na 15 dana, sve je obuhvaćeno u zaposlene i zato se dobije privid da raste broj zaposlenih, ali to nije tačno. To namjerno rade jer izgleda kao – vidi nas šta smo uradili – pojašnjava dr Cenić.

Na ovaj način, bez imalo srama, katastrofalna ekonomska situacija „našminkanom“ statistikom se pokušava prikazati boljom. Cenić ističe da je ovakva praksa jedan od razloga zbog kojih je BiH jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, jer se na „bolesnim podacima“ prave projekcije ekonomskog razvoja.

Uspjesi Vlade su lažna statistika i priča da nam je odlično

Pad broja nezaposlenih rezultat je i odlaska stanovništva, koji traje već godinama.

– Ljudi odlaze. Vidjeli smo podatak da je u prvih šest mjeseci BiH napustilo oko 81.000 ljudi. Stampedo ide. Ja sam se u zadnjih nekoliko dana oprostila od nekoliko čitavih porodica, koje su otišle i nikad se više neće vratiti. Čak su to i zaposleni ljudi, koji odlaze s porodicom, a među njima ima i onih koji se nisu ni prijavljivali na biro jer nema razlog da se prijavi – kaže Cenić.

Na ovakve nekorektne informacije ne može se odgovarati sa „nije fer“ ili zaobilazite istinu, kaže Cenić, već sa: Lažete, mažete nam oči i pravite nas budalama!

– To su „uspjesi“ Vlade. Lažemo statistikom i stalno pričamo da je odlično. Da je odlično mi i Albanija ne bismo bili zadnji u regionu, svi su nas pretekli, a po korupciji i kriminalu smo u vrhu. I sad hoće neko da se hvali rezultatima. Kako ga sramota nije – kaže Cenić.

Krivac pandemija

Po informacijama iz SDA naši uspjesi bili bi i veći da nije bilo pandemije koronavirusa. Nažalost i ta period obilježili su kriminal i nebriga prema građanima.

– Ovo što se radilo s industrijskim kisikom i respiratorima jednog dana istorija će kvalifikovati kao democid. To se tako zove. Jer onaj ko svjesno uništava svoje stanovništvo ima i kvalifikaciju za to. A oko prebacivanja krivice na pandemiju … pa bila je kriva svjetska ekonomska kriza, sad pandemija, pa marsovci, pa strani i unutrašnji neprijatelji, nelegitimni Bošnjaci, nelegitimni Hrvati, pa nelegitimni Srbi, pa … do kad više, majku mu – pita dr Cenić.

Hoće li narod shvatiti kako ih se lažima uvjerava da žive bolje nego što sami vide i osjete, nije ni važno, zaključuje Cenić, jer ako se nastavi ovako ovdje niko neće ni ostati.

(Avaz)