Svetlana Cenić : Dodik minira i sahranjuje RS, ako padne on, pada porodica, sve!

Ekonomska ekspertica i civilna aktivistica Svetlana Cenić u intervjuu za Radiosarajevo.ba kaže kako zna šta je razlog sve očitije nervoze i srljanja u koje je zapao srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik.

“Nervoza je primjetna i prisutna već dugo, od onog momenta kada više nije bio među omiljenim likovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što mu jako teško pada. Jer znate ništa kada vas Amerikanci stave na “crnu listu ” šta znači kada vas Vučić stavi na crnu listu”, započinje Cenić.

Strah od BIA-e

Podsjeća kako samo Vlada RS u kojoj je bila ona, i to prije više od deceniju i pol, nije “išla po pamet i instrukcije u Srbiju”.

“Ali zato se čudim da smo i godinu dana opstali uopšte… Gospodin Dodik sarađuje sa svim predsjednicima Srbije. Tim procesima, pored političkog liderstva Srbije, naravno, upravlja i BIA. Svi se oni BIA boje više nego bilo čega. Onog trenutak kada je počelo da se na više momenata zamjera (Dodiku), ili radi nešto što se kosi s interesima Srbije, tada je postala primjetna nervoza (kod Dodika, op.a.) koja sve više eskalira”, ističe Cenić.

Dodik, veli, više nema prijatelja, posebno u međunarodnoj zajednici i na Zapadu.

“To prijateljstvo iz ljubavi je prestalo. S druge strane, Rusija kao Rusija, igra šaha sa čitavim svijetom. U tom šahu, Dodik nije ni pijun, on je mnogo manje od toga. Šahovska tabla je velika, RS je mala. Kad Rusiji nešto treba, odigrat će na kartu Balkana”, kazala je.

S druge strane, ponavlja da je Dodik svjestan da, ako padne on, pada i porodica, imovina, pada sve…

“Korupcija je očigledna, para nema, a on u sve to uvukao svoju porodicu, u biznise u koješta, i ta nervoza je svakog dana sve veća. Zato su izjave neodmjerene, krajnje drske, krajnje bahate, kontradiktorne. On se sam sa sobom svađa. Nikog on ne može da šokira i da iznenadi. Njime ne treba da se bave ekonomija i političke nauke, medicina je ta koja će dati zadnju riječ”, komentira Cenić za Radiosarajevo.ba

Nadalje, primjećuje da Dodik ponovo pokušava da ucijeni međunarodni faktor.

“Da se dobije para, da se prijeti većim tenzijama ne bi li stigle pare, da međunarodna zajednica napravi kompromis”, veli naša sagovorica, podsjećajući na dugu historiju prijetnji referendumom, blokadama…

Miniranje RS-a

“Ova blokada državnih institucija je, zapravo blokada i RS. Prema tome očigledno je da on štiti sebe na vlasti, a ne da ojača RS. RS blokadom institucija postaje sve slabija. Centralna banka BiH (CBBiH) je, recimo, nešto što treba cijeloj državi. Istina, Centralna banka po zakonu ne bi smjela da ima predstavnike političkih partija, a njena uprava se formira tako što političke partije delegiraju svoje ljude!? Treba da bude još nezavisnija. Dodik time ruši i RS, jer CBBiH treba i RS. Minira i sahranjuje RS blokirajući državne institucije”, ističe Cenić.

Podvlači apsurdne situacije poput ove sa Dodikovim odbijanjem da dozvoli upotrebu helikoptera na požarištima u zemlji.

“To je zaista van svake pameti. Ako gašenje požara i ljudski životi nisu u interesu RS, onda će i Dodik izgubiti na političkoj snazi. Ne mogu govoriti o kredibilitetu i integritetu jer ih nema! Potkopavaš i narod u koji se u kuneš. Ko će doći da ulaže sa blokadama i ovakvom retorikom”, kaže, uz ostalo, poznata ekonomska ekspertica.

Spremni su da sazovu mini rat

Govoreći o Dodikovim prijetnjama eskalacijom situacije u BiH, dovodeći to u kontekst sigurnosnih prijetnji, Cenić napominje da je to već viđen scenarij, te da Dodik prijeti kako bi međunarodna zajednica “poletjela” da s njim napravi kakav-takav kompromis.

“Da mu napravi ustupke i da pritom da pare da smiri situaciju. Ovdje možete da raditi šta god hoćete, imate razne slobode dok ne pitate za pare i tokove novca. Kada pitate za pare, onda ste domaći izdajnik i strani plaćenik. Sve možete dirati samo vlast i pare – ne. Možete reći u gotovo svim medijim šta mislite, ali ne smijete da pitate za pare. Nije dozvoljeno pitati za pare i to kako su se neki obogatili”, veli Cenić, te dodaje:

“Kad para nema ide ucjena međunarodnoj zajednici, ucjena ratom i dizanjem tenzija. Prijetnjom da će nastati sukob. Onda oni dotrče da daju para, da kupe socijalni mir, da se to smiri, jer ih stalno ubjeđuju da je ovdje malo dovoljno za rat. Isti ti koji ih to ubijeđuju su trovači života u BiH, i Vašeg i mog. Čak su spremni da sazovu jedan mini rat. Vrlo lokalnog karatkera. Da pokažu da imaju snagu”.

Radosna je tek okolnost da, kako kaže, “gdje god se okrenete sjedi NATO”, pa se, kaže Cenić, zaista plaše intervencije.

“Zadatak vlasti je da osigurava sigurnost u najširem smislu. Ova vlast radi suprotno. On narušava i materijalnu i sigurnost građana”, rekla je.

Govoreći o Dodikovom strahu da bi sa njegovim padom mogla da padne i silno bogastvo koje je stekao, Cenić dodaje kako nikada nije shvatala ljude koji su djecu uvlačili u poslove koji nisu imali baš čistu pozadinu.

“Ne mogu dati odgovor na pitanje: “Molim vas objasniti odakle vam pare”. Sve je počelo kada je Dodik sinu koji je tek postao punoljetan dao kredit Razvojne banke jer se, kao ne, drogira”, podsjeća Cenić, prisjećajući se i afera sa Pavlović bankom i kupovine vile na Dedinju u Beogradu.

Hoće da ih selo vidi

“Znate kakvi smo mi, čim neko krene strmoglavačke i nema više utjecaja, počinje da mu se izmeče tlo pod nogama. Logički kad razmišljate, ako je neko uzeo desetine miliona, na primjer, bez obzira o kome se radi, što ne ode negdje da živi u miru bez sve ove strke i populističke retorike?! Neće, jer tamo nisu važni i ne mogu sačuvati te pare. Njima je bitno i da ih selo vidi da su važni. Vidi mene kako sam važan. Kad uđe negdje nagnutog kaputa da svi kažu: “Jao, vidi ga, ušao faca”. Ta bitnost, ta važnost, ti kompleksi… Mi smo njima terapijska grupa i liječimo njihove komplekse iz mladosti. To su ti skorojevići koji bez vlasti nisu ništa”, primijetila je.

Opozicija je skočila da brani – Dodika!?

Govoreći o opoziciji u bh. entitetu RS i činjenici da je Dodik ponovo uspio da ih mobilizira u svojem interesu, Cenić najprije napominje kako joj je žao da Zakon o zabrani negiranja genocida i zločina nije donesen ranije i da nije donesen u institucijama. Ukazuje da se Zakon odnosi i negiranje zločina, te da se ne odnosi samo na srpski narod, kako to neki pokušavaju predstaviti.

Žao joj je i što se Inzko nije ranije suočio sa posljedicama ovakve odluke, te smatra da je “trebao da izađe ne kraj s onima na čije poteze je ćutao godinama”.

“Opozicija je skočila da brani. Šta?! I koga? Zapravo skočili su da brane Milorada Dodika! Sada govore o teorijama zavjere da su sve to dogovorili Inzko i Dodik da bi Dodik očuvao vlast?! Ako je to teorija zavjere, što su oni skočili da pričaju sa Dodikom o jedinstvu?! Ako su dogovorili što skačete, što ga branite?! Što idete njegov mlin, na njegovu vodu, navodite vodu na njegov mlin. Opozicija treba da se dogovori sama sa sobom šta ustvari hoće. I da li je uopšte opozicija. Možda je ovo igrokaz gdje s podijeljene uloge. Niko se nije uživio u tu ulogu. S time da se Dodik uživo u ulogu je najveći Srbin”, konstatira ona.

Ogorčena je jer opozicija koristi istu retoriku kao Dodik.

“Ima izdajnika, ima pravovjernika. No, Dodik im je prvo uzeo retoriku pa su se nadmetali ko je veći Srbin, ko je se Srbenda, ko je šta. Pa ih prevuče na svoje teren kad mu treba. Ništa to što su sijevale vranice, tukli jedni druge, bilo preletača… I onda jedinstvo. Meni kad neko pomene jedinstvo ja trenutno gledam gdje su mi novčanik, pasoš, majka, porodica… “, izjavila je Cenić u intervjuu za Radiosarajevo.ba.

Po njoj, neophodno je učestvovati u radu institucija države BoH, jer se bez toga ne može ništa riješiti.

“Blokada CBBiH je izdaja RS, izdaja naroda i njegovih interesa. Treba raditi jer u suprotnom miniraš sebe”, zaključila je Cenić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)