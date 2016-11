Svetlana Cenić : Dodik će biti upamćen kao planetarna sramota za Srbe

Ekonomska i politička analitičarka Svetlana Cenić u razgovoru za Vijesti.ba, između ostalog, komentarisala je uspostavljanje SNSD-ove “crne knjige” i najavu da Vlada RS neće pružiti pomoć opštinama u kojima nije pobijedila ova stranka.Ovo je diskreditacija čitavog naroda u koji se Dodik zaklinje. To je tiranija, diktatura, terorizam, najblaže rečeno, autokratska vladavina. Ove prijetnje i zastrašivanja već liče na tiraniju, upozorila je Cenić.

VIJESTI.BA: Predsjednik RS i lider SNSD Milorad Dodik najavio je na stranačkom skupu nakon izbora da će SNSD uspostaviti “crnu knjigu” u kojoj treba da se nađu i sankcionišu svi oni koji su činili bilo kakvu partijsku štetu SNSD. Šta Dodik ovim najavljuje?

CENIĆ: Davno, još 2007. rekla sam da će Milorad Dodik ostati upamćen kao planetarna sramota za srpski narod po načinu vladavine. Ovo je diskreditacija čitavog naroda u koji se on zaklinje. Što se tiče “crne knjige”, pa zar mu je prva?! Na jednoj od njegovih “crnih listi” bila sam i sama i to na prvom mjestu. Svako malo SNSD pravi neke crne liste, crne knjige, pa onda to demantuju, Dodik demantuje sam sebe.

VIJESTI.BA: Na istom skupu, Dodik poručio je Vlada RS neće pomagati opštine u kojima nije pobijedila stranka na čijem je čelu, te da članovi Vlade neće imati bilo kakvu komunikaciju sa rukovodstvima tih opština. Kako pojasniti ovu poruku?

CENIĆ: Ako “crnu knjigu” dodamo odluci da Vlada, kojoj je obaveza da upravlja ekonomskim tokovima i vodi računa o blagostanju svih građana RS, ne pruža pomoć opštinama u kojima SNSD nema vlast, pitam se da li je bilo kome potrebna bilo kakva poruka i objašnjenje… To je tiranija, diktatura, terorizam, najblaže rečeno, autokratska vladavina. Ove prijetnje i zastrašivanja već liče na tiraniju.

VIJESTI.BA: Zašto se reakcija opozicije u RS svodi na saopštenja za javnost?

CENIĆ: Opozicija će vječito gubiti izbore. Imaju kompleks Milorada Dodika jer ne pokazuju da se razliku od njega. Stalno se pravdaju Dodiku umjesto da budu proaktivni. Godinama imamo njihov način rada saopštenjima. Samo jednom su uspjeli organizovati protest nezadovoljnih građana i postavili su uslove, no, nikada se više nisu oglasili.

Opozicija je, ponavljam, godinama prepoznatljiva po tome što se dokazuje i nadmeće u srpstvu sa Miloradom Dodikom. Pravda mu se da nisu izdajnici, umjesto da budu proaktivni, te da postavljaju tempo na koji on treba da odgovara, kao što to radi svaka pametna opozicija, ali i da čitavu godinu rade i građanima objašnjavaju šta sve ovdje ne valja, a ne samo od izbora do izbora.

S obzirom na to da ne djeluju na takav način, očito je da ni opoziciji, kao ni Dodiku, nije stalo do građana, nego do vlasti. Treba onda da se zovu savez za pozicije, a ne Savez za promjene. Ja ovdje ne vidim nikakvu promjenu.

VIJESTI.BA: Može li novi lider SDS Vukota Govedarica biti pokretač promjene?

CENIĆ: To ćemo tek da vidimo. On je odnedavno predsjednik SDS. Od Govedarice očekujem da uradi sve ovo što sam pomenula ranije. Dakle, da bude i radi sa ljudima, da bude autoritet pameću, znanjem, te svojim primjerom, kao i time da ima vremena za sve ljude u svim opštinama, a ne samo za ljude u tri opštine, kako bi SDS konačno postao dobrovoljno udruženje građana sa jasno profilisanim ciljevima, a ne da bude savez opštinskih odbora.

VIJESTI.BA: Kako biste protumačili njegov potez da se ne pojavi na sastanku kod Milorada Dodika? Nakon toga, Dodik mu je spočitao sastanak sa koalicionim partnerima na nivou BiH, ističući u prvi plan predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

CENIĆ: I ne treba da ide kod njega na sastanak! Dodik je htio pokazati javnosti da kad god on zvizne, neko od opozicije će dotrčati. To je stalna praksa, a ne kažem da to neće uraditi. Osim toga, ko je Milorad Dodik da Vukoti Govedarici spočitava sastanak sa bilo kojim predstavnicima na državnom nivou? U kojoj to državi Dodik živi? Kada bude živio na Havajima, neka izvoli tamo se obratiti. Kada bude dio Rusije, neka izvoli tamo upravljati i određivati.

U državnoj upravi jedna je trećina Srba, prema tome Govedarica se ne sastaje sa marsovcima, nego sa predstavnicima državne vlasti i ne znam šta je tu sporno i loše. Ako Dodik mislim da on treba da ima primat, da on bude taj kome se prvom ide, pa onda nekim drugima, zista ne znam ko je on da uslovljavam opoziciju u RS kako će se ona ponašati.

I Govedarica i Dodik predložili su teme za njihvo sastanak, ali to ne treba posmatrati kao nadmetanje. Ja bih htjela vidjeti šta će SDS konkretno raditi u narednom periodu, a ne da pišu svoje “bijele knjige”, koje ne nude nikakva rješenje i koje ne čita ni njihovo članstvo, a kamoli birači.

VIJESTI.BA: Aktuelna tema je i odnos Dodik – Izetbegović. Protekli dana svjedoci smo oštrih tonova. Kako tumačite njihovu zapaljivu retoriku i prepucavanja?

CENIĆ: Dodik i Izetbegović jedan drugom čine uslugu, a zbog toga ni domaćim ni inostranim investitorima ne pada na pamet da ovdje investiraju. Ovu državu je i Boga zaboravio zbog takvog načina obraćanja i komunikacije. A upravo je cilj takvog načina komunikacije zadržavanje postojećih na vlasti.

I Dodik i Izetbegović očigledno hvataju startne pozicije za neke funkcije 2018. godine. Ni jedan ni drugi se više ne mogu kandidovati za pozicije na kojima su trenutno. Ne bi me iznenadilo da Dodik ponovo bude premijer RS. Ne znam da na koju funkciju Izetbegović pretenduje. Ostaje nepoznanica da li će se još jedan član porodice Izetbegović kandidovati ili će Izetbegović nastaviti na nekoj drugoj poziciji. Ne može da bude predsjedavajućiu Vijeća ministara BiH, jer ta pozicija u sljedećem mandatu ne pripada Bošnjacima, ali će se vjerovatno naći neka funkcija. Kada nemaš neku funkciju, teško da ćeš ostati i predsjednik partije, u kojoj su očigledna nezadovoljstva. Očigledno je da Izetbegović želi sebe učvrstiti na poziciji šefa stranke i hvala zalete za 2018.

Nažalost, mi ćemo dvije godine stradavati. Oni će samo pričati o nekim ekonomskim uspjesima, koje nijedan normalan građanin BiH ne vidi. Ja samo ne znam ko je pomogao da se jabuke izvezu u Tursku, ko kome nabacuje loptu i kada je u pitanju Srebrenica i kada je u pitanju referendum. Očigledno je da je to potpuno dogovorena igra. Još jednom postavljam pitanje u kojoj je barci to dogovoreno. Znamo šta je dogovoreno u onom restoranu Barka, ali, ponavljam, ne znamo u kojoj je barci ovo dogovoreno.

Nevena Ćosić (Vijesti)