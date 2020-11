Sven Alkalaj: Dejton jeste nesavršen, ali on nije ni predviđen da bude trajan

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u ambasador Sven Alkalaj izjavio je danas da je Dejtonski mirovni sporazum potvrdio ono što je bilo važno, a to je suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH kao države.

Kao uvodničar danas na online sesiji Kruga 99 o temi “Dejtonski sporazum i kako dalje u novim okolnostima”, Alkalaj je naveo da taj sporazum jeste nesavršen, ali da on nije ni predviđen da bude nešto na čemu će se istrajavati, “iako sad vidimo po stavovima političara iz RS da oni to vide kao trajnu kategoriju”.



Istakao je da su, uz postojeće entitetsko glasanje,vrlo male šanse da mi dođemo do nekih ustavnih promjena”.



– Uz velike napore i uz pomoć međunarodne zajednice u proteklih 25 godina napravljena su određena poboljšanja poput jedinstvenih oružanih snaga, jedinstvene valute, CIPS-a, Uprave za indirektno oporezivanje, automobilskih tablica, članstva u Vijeću Evrope, MAP-a, a i zemlja koja je bila porušena u velikoj mjeri je obnovljena. Sve su to dosta značajne stvari ali ne i ono čemu smo se nadali – rekao je Alkalaj.



Podsjetio je da se i dalje dešavaju nedopustive stvari poput veličanja ratnih zločinaca, izgradnje hidroelektrana i ustupanja imovine BiH susjednim zemljama, te ulazaka političara iz susjednih zemalja o čemu Bosnu i Hercegovinu niko ništa ne pita.



Naglasio je da novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden dobro poznaje BiH i da njegov tim čine dobri poznavaoci prilika na Balkanu, te da BiH mora krenuti u lobiranje.



– Nažalost, naše predstavljanje u Washingtonu je vrlo loše, čak i u bh. ambasadi. Priorteti u narednom periodu bi trebali biti ukidanje izborne diskriminacije i provođenje presude Sejdić i Finci, kao i ostalih presuda iz Strazbura, sankcionisanje veličanja ratnih zločinaca, zabrana negiranja genocida i ulazak u NATO – smatra Alkalaj.

(Kliker.info-Fena)