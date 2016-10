Svemoguća Željana : Ambasadorica BiH u Italiji zastupaće Hrvatsku u Evropskom parlamentu

Željana Zovko, rođena u Mostaru, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Italiji, zastupaće drugu državu, Hrvatsku, u Evropskom parlamentu.

Zovko se nalazila na zajedničkoj listi Domoljubne koalicije na izborima za Evropski parlament 2014. godine, a bila je na devetom mjestu kao predstavnica dijaspore, te osvojila je 2392 glasa, što je tri puta više od Tepeša.

Nakon što su Andrej Plenković i Davor Ivo Stier dali ostavke na mjesto zastupnika u Evropskom parlamentu zbog funkcija u Vladi, otvorio se prostor za dvije nove osobe. Prvi po redu je HDZ-ovac Ivica Tolić koji ulazi kao Plenkovićeva zamjena dok je Tepeš trebao biti Stierova. Međutim, premda je na izborima za Sabor, u kojem je u prošlom mandatu čak imao i potpredsjedničko mjesto, doživio debakl, Tepeš se, iznenađujuće lako, odrekao i bogato plaćenog mjesta u Evropskom parlamentu uz objašnjenje da želi živjeti u Hrvatskoj.

Tako se otvorio prostor za Željanu Zovko, profesoricu francuskog jezika, koja je 1999. godine počela raditi u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine da bi od 2004. do 2008. bila ambasadorica BiH u Francuskoj.Od 2008. do 2011. bila je ambasadorica BiH u Španiji. Potom se vratila u BiH gdje je tri godine radila kao savjetnica za vanjsku politiku da bi prošle godine opet preuzela ambasadorsku dužnost i to u Italiji.

(Kliker.info-Avaz)