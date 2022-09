Svemirska asocijacija Jugoistočne Evrope : Pet država bivše Jugoslavije zajednički šalje satelit u svemir

Najbogatije i najmoćnije zemlje širom svijeta ulažu ogroman novac u razvijanje tehnologija nužnih za osvajanje i iskorištavanje svemira.

Svjesni značaja takvih napora, ali i bolne realnosti da se finansijski ne mogu nadmetati sa bogatim Zapadom i sve moćnijim azijskim divovima, stručnjaci iz regije su odlučili udružiti snage i znanja kako bi dali svoj doprinos svemirskim poduhvatima koji bi u konačnici rezultirao lansiranjem satelita, ali i mnogo čemu više.

Stoga je osnovana SESA – Southeast European Space Association (Svemirska asocijacija Jugoistočne Evrope), koju čine CERIT – Centar za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara (Bosna i Hercegovina), Komitet za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada (Srbija), Montenegro Space Research iz Podgorice (Crna Gora), Adriatic Aerospace Association iz Zagreba (Hrvatska) i Centar za inovacije i tehnološki razvoj NAVIA iz Skoplja (Sjeverna Makedonija).

Predsjednik CERIT-a msc. Anes Hadžiomerović govori da je SESA rezultat težnje njenih članica da se ujedine i da nešto naprave zajedno. Iako smatraju da se to trebalo dosta ranije uraditi, tek ovog ljeta su se posložile stvari i našle se prave organizacije koje su zainteresirane za napredak, kako svake pojedinačne zemlje članice posebno, tako i cijele regije, dodaje.

Zajednički napori

“Zajedničkim snagama smo došli na ideju da je došlo vrijeme da prestanemo biti samo USERS. Svi mi koristimo razne aplikacije, navigacije, razne informacije sa drugih satelita i slično, dakle korisnici. Cilj nam je, između ostalog, da iz statusa USERS pređemo u status DEVELOPERS. Da mi budemo ti koji će jednog dana pružati usluge korisnicima”, govori prvi čovjek CERIT-a.

Kako kaže, svjesni su da se ne mogu nositi sa velikim igračima, ali isto tako da ni priroda ne čini skokove.

Prema njegovima riječima, zajedničkim snagama i malim koracima postavit će regiju na mjesto koje zaslužuje.

“Svjesni smo da zajedničkim snagama možemo postići dosta više, nego da radimo pojedinačno svaka zemlja za sebe. Svaka od organizacija ima određene ekspertize iz određenih oblasti i kada se to spoji, dobijete jednu kompaktnu cjelinu, drugim riječima dobitnu kombinaciju”, ističe Hadžiomerović.

Jedan od važnijih projekata SESA jeste zajedničko lansiranje satelita u svemir, zahvaljujući Indijskoj svemirskoj agenciji (ISRO), koja će povodom 75 godina nezavisnosti lansirati 75 satelita.

“Jedan od njih će biti i SESA satelit, ili kako mi volimo reći INDO-SESA. Oni će krajem ove godine i početkom iduće lansirati tri raketa sa po 25 satelita. U kojoj će se naš nalaziti, ne znamo još sigurno, ali je sigurno da će biti u jednoj od njih.”

Pored lansiranja satelita u planu imaju pokretanje i edukacije “CanSat” raketnog programa sa inostranim partnerima – odnosno sistema obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita.

“Jedan od najvažnijih koraka na putu do svemira jeste obrazovanje onih koji će koračati. Oni će da uče kako da sklapaju mini satelite (CanSat), kako da ih opremaju podsistemima koje imaju i pravi veliki sateliti, lansiraju ih na nekoliko stotina metara i očitavaju telemetrijske podatke koje sateliti šalju prilikom spuštanja padobranom. Učeći tako kako sateliti rade, koji sve podaci mogu iz njih da se dobiju i, ono najvažnije, učenici i studenti će kroz ovaj svemirski interdiciplinarni program na praktičan način primjenjivati ranije stečena znanja i bave se STEM oblastima”, ističe predsjednik CERIT-a.

Ovaj program je sada dio zajedničkog nasljeđa SESA i po njegovim postavkama obučavat će se osnovci, srednjoškolci i studenti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji, dodaje.

Osim navedenog, u toku je postavljanje zemaljskih stanica (antena) širom regije, namijenjenih za komunikaciju sa satelitima. Te antene nisu za jednokratnu upotrebu, i one će komunicirati i sa postojećim satelitima i koristit će se za obrazovanje učenika i studenata. Na taj način regija će biti pokrivena antenama, a zemaljske stanice bit će stavljene na raspolaganje i drugim zemljama na planeti, jer naš prostor ima sjajnu poziciju u odnosu na prelet satelita, napominje Hadžiomerović.

U aktuelnim naporima SESA rade samo članice te asocijacije, ali se oni nadaju da će im se priključiti i ostale organizacije. Kako kažu, otvoreni su za svaki oblik saradnje i podrške od bilo koje organizacije i institucije.

“Mi svi radimo na volonterskoj osnovi nošeni entuzijazmom, ali se nadamo da ćemo biti prepoznati i da ćemo dobiti podršku kako nadležnih institucija u svakoj od zemalja članica SESA, tako i od budućih partnera. Sa Indijskom svemirskom agencijom (ISRO) smo već u strateškom partnerstvu”, navodi čelnik CERIT-a.

A iskustva i znanja u ovoj regionalnoj svemirskoj asocijaciji ne nedostaje, što bi moglo privući mnoge zainteresirane ovom projektu.

Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa već deceniju bavi se svemirskim inžinjeringom, zatim tu je i Sanel Babić – raketni naučnik iz United Launch Alliance (USA) koji se pridružio timu iz Bosne i Hercegovine s ciljem da dadne svoj doprinos SESA. Prošle godine je tim CERIT – Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju Deni Ajanić, Armin Đidelija i Anes Hadžiomerović zajedno sa učenicima, u sklopu takmičenja Međunarodne robotičke olimpijade FGC 2021 pustio svoj prvi nano-satelit u nebo, što je bio historijski događaj za Bosnu i Hercegovinu, jer je bio prvi takve vrste.

Zbog zakonskih regulativa nisu dobili dozvolu da ide 30-40 km u niže slojeve atmosfere i prikuplja telemetrijske podatke, te uslika par fotografija, pa su stoga bili primorani da isti zavežu za silk za pecanje i puste na visinu od jednog kilometra uz pomoć meteorološkog balona.

Tim iz CERIT-a i ove godine predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi FIRST Global Challenge 2022 u Ženevi od 13. do 16. oktobra 2022. godine i to učenici/ce Lejla Nuhić, Hana Juklo, Nizama Šuta, Danis Mušić, Sanjin Brajević, zajedno sa istom trojicom mentora.

Dodatno, Nina Drakulić, Nikola Perović i Filip Jovićević iz Crne Gore se spremaju da svoj nano-satelit pošalju u nebo uskoro.

Ovo je samo dio stručnjaka i iskustava koji čine SESA.

Ono što Hadžiomerović ističe jeste da je veoma važno ići u korak s vremenom i biti dio svemirskih napora.

“Svemirska tehnologija i inžinjering se veoma brzo razvijaju, uskoro će doći veliki igrači i u našu zemlju, a i region. Bosna i Hercegovina mora daleko više od 0,05 posto BDP-a ulagati u obrazovanje. Kada se to desi imat ćemo domino efekat naučnog, a samim tim i ekonomskog rasta. Druge evropske zemlje ulažu dosta više, 2-3 posto s tendencijom rasta ka 6 posto. Imamo mladost, imamo znanje, potrebni su nam adekvatni uslovi i ulaganje u obrazovni sistem koji trebamo pod hitno modifikovati i prilagoditi ga tržištu rada i trenutnim trendovima u svijetu”, ističe predsjednik CERIT-a.

On se osvrnuo i na korist koju će BiH, kao i sam CERIT, imati od učešća u SESA-u.

“Svjesni smo tehnološkog napretka svijeta. Nekada je za neku inovaciju bilo potrebno više decenija, ali sada zahvaljujući prvenstveno internetu gdje je dostupna svjetska literatura i istraživanja, imamo inovacije skoro pa na dnevnoj bazi. Vrijeme je da idemo u korak sa drugim zemljama svijeta.”

“Prošle godine smo pokazali da imamo i znanje i mladost da postignu skoro pa nemoguće i osvoje 1. mjesto na Međunarodnoj robotskoj olimpijadi FIRST Global Challenge Discover&Recover u konkurenciji od 177 zemalja učesnica. Zamislite pored jednog Japana, SAD-a, Kine, Njemačke i drugih velesila, Bosna i Hercegovina prva.”

Korist za Bosnu i Hercegovinu je ogromna, kako za ekonomiju, tako i sam prosperitet te prije svega nova radna mjesta, kaže Hadžiomerović.

Prema njegovim riječima, vrijeme je da mi pružamo usluge, da razvijamo svoje sisteme i podsisteme, a ne samo da budemo korisnici tuđih usluga.

“Mnogi na ovo gledaju sa dozom skepticizma, ali prošle godine smo pokazali i dokazali da Bosna i Hercegovina može dosta više nego što neki misle. Sviđalo se nekome ili ne, ali robotika, umjetna inteligencija i svemirski inžinjering su budućnost.”