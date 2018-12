Svečanost u UN-u : Primajući prestižnu nagradu Amal Clooney bez ssprezanja govorila o predsjedniku Trumpu

Kako javlja Gloria u društvu roditelja zvijezde Georgea Clooneyja, slavna odvjetnica za ljudska prava impresionirala je sve u glamuroznom izlasku na tradicionalnu dodjelu nagrada UN-a u New Yorku gdje primila nagradu za Global Citizen of the Year.

Amal Clooney pojavom u lepršavoj plavo-bijeloj haljini s tankim naramenicama plijenila je pažnju dok je čvrsto držala svog supruga za ruku, a jedno vrijeme joj je društvo pravio njegov otac, poznati novinar, Nick Clooney (84) dok ih je iz prikrajka sa ponosom promatrala svekrva Nina Bruce Warren (79).

Za njezinu svečanu kreaciju od plisirane tkanine zaslužan je francuski atelier J. Mendel kojeg rado odijevaju najveće holivudske zvijezde.

Uz svečanu toaletu i viseće naušnice te elegantnu plavu clutch torbicu, žustra braniteljica ljudskih prava izgledala je neodoljivo, a zanimljivo je da bez susprezanja upozorila na brutalan odnos prema sedmoj sili. U govoru je za taj problem okrivila američkog predsjednika Donalda Trumpa.