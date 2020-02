Svečanost u Phoenixu : Uručena Murasela muftiji za Sjevernu Ameriku Sabahudinu ef. Ćemanu

Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović na svečanoj inauguraciji u američkom gradu Arizona uručio je Muraselu muftiji Islamske zajednice (IZ) Bošnjaka Sjeverne Amerike Sabahudinu ef. Ćemanu, čime je na njega prenio svoja vjerska ovlaštenja.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) trenutno broji više od 60 registriranih bošnjačkih džemata na području Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kanade i današnje uručenje Murasele muftiji Ćemanu nastavak je započetih aktivnosti na jačanja institucionalne organizacije bošnjačke dijaspore i njenog povezivanja sa domovinom i matičnom zajednicom.



Muftija Ćeman je ovom prilikom podsjetio na razvoj zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi, navodeći da su prije agresije na BiH 1992. godine postojala samo četiri džemata, dva u SAD-u i dva u Kanadi, te da intezivniji razvoj počinje početkom 1993. godine kada dolazi do masovnog pristizanja bošnjačkih porodica u američke i kanadske gradove.



Prema njegovim riječima, razvoj je trajao u nekoliko faza, od imenovanja Senad ef. Agića za glavnog imama za SAD i Tajib ef. Pašanbegovića za glavnog imama za Kanadu, formiranja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, pa do formiranje krovne organizacije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IABNA) 2003. godine, kada je za njenog prvog predsjednika izabran dr. Bajram ef. Mulić.



Od 2012. godine pokrenuti su brojni zahtjevni procesi, kao što su usvajanje i usklađivanje pravilnika sa Ustavom i pravilnicima IZ-e u BiH, koji su, kako je kazao muftija, doveli do toga da je Sabor IZ u BiH 2018. godine donio odluku o osnivanju Muftijstva za Sjevernu Ameriku.



“Došli smo do onoga zbog čega smo se danas ovdje okupili. Postali smo Muftijstvo“, kazao je muftija Ćeman, naglašavajući da je trud krunisan kupovinom vakufa, sjedišta Muftijstva u Washington DC-u.



Ocijenio je da su pred Bošnjacima Sjeverne Amerike stvarni izazovi na koje su Bošnjaci spremni odgovoriti i pri tom očuvati časnu vjeru islam, bošnjačku kulturu i tradiciju, sveukupni vjerski i nacionalni identitet.



“To je emanet i obaveza koju smo dužni sačuvati i prenijeti na našu djecu i potonje generacije, poručio je muftija Ćeman.



Čestitajući imenovanje muftije koji će od sada brinuti o Šerijatu i prenositi ispravno vjerovanje i slijeđenje Poslanika a.s, te prenoseći selame iz domovine, reisu-l-ulema je okupljenim vjernicima poručio da moraju čuvati jedni druge i brinuti se o zajednici, jer je zajednica muslimanima obaveza.



„Naši preci, djedovi i očevi kroz sva vremena i uvijek, tamo gdje god su se našli, prvo što su činili, a vi ste to potvrdili, a to je i praksa Allahova Poslanika a.s., gdje god su došli nastojali su oformiti džemat“, kazao je reisu-l-ulema.



Također je ukazao i na obavezu dogovaranja i savjetovanja, ali i izvršavanja odluka koje budu donesene na nivou zajednice kao rezultat tih procesa.



„Sve drugo je destrukcija“, poručio je reisu-l-ulema.



Ukazao je na važnost daljeg razvoja Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, posebno u kontekstu činjenice da će sjedište Muftijstva, za što je već kupljen objekat, biti u Washingtonu, velikom svjetskom centru moći gdje se donose odluke od globalnog značaja.



Naglasio je da Bošnjaci, predvođeni muftijom, moraju biti prisutni tamo gdje se donose odluke o njihovoj zemlji, zbog čega je iznimno važno, odgovoriti na sve izazove i očuvati jedinstvo safa, džemata i zajednice.



„Moramo jedni druge podsticati, jedni druge upozoravati, dozivati i brinuti se o generacijama koje dolaze. Ova zajednica i ova generacija može odgovoriti svim izazovima“, kazao je reisu-l-ulema.



Okupljanje mladih, čuvanje identiteta, vjera i gradnja zajednice su izazovi koje će nove generacije uspješno, uz Božiju pomoć, ostvariti i tako učiniti još jedan korak dalje, smatra resiu-l-ulema.



„Naša djeca su odlučila ostati ovdje i tu, vjerovatno, nema spora. Zato, treba raditi, otvarati škole, medrese, fakultete… Trebamo o tome razmišljati. Neke stvari, naravno, nije moguće napraviti za dan ili dva, ali neke će biti moguće za pet, deset ili 15 godina i to ćemo napraviti, s Božijom pomoći. Imamo povjerenje u mlađe i želim vas zamoliti: Dajte prostora mlađim ljudima, mlađi nose život, a stariji neka savjetuju“, kazao je reisu-l-ulema Kavazović.



Današnjoj svečanosti prisustvovao je veliki broj vjernika i gostiju, kao i predstavnika IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike i IZ u BiH.

