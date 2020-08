Sve složenija epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo:Apele nadležnih građani ili ne čuju ili ne žele čuti

Nova bilanca zaraženih u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 398 osoba, a PCR testiranjem je analiziran 2.151 uzorak. U Federaciji BiH je 326 novih slučajeva, dok je u Republici Srpskoj 72. Preminulo je 6 osoba.

U međuvremenu, zbog sve složenije epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo u ponedjeljak se otvara izolatorij, kapaciteta 100 kreveta. Nadležni i dalje apeliraju, a snimke koje ćete vidjeti i prilogu pokazat će vam da li se građani na njih oglušuju.

Iako pozivi stižu svakodnevno

“Obavezno svi moraju nositi maske kako bi prevenirali ovu bolest”, kazao je Jurica Arapović.

“Treba da se nose maske, da se peru ruke, da se izbjegavaju kolektivna okupljanja”, istakla je Sebija Izetbegović

“Nije vrijeme za opuštanje”, tvrdi Zlatko Maksimović.

…ovakve i slične apele građani ili ne čuju, ili pak ne žele čuti.

Na sinoćnjim snimcima iz ugostiteljskih objekata u glavnom bh. gradu vidi se da se maske ne nose, socijalne distance nitko se ne pridržava, a onda posljedice stižu, iz dana u dan brojke zaraženih i preminulih rastu.

Posljednji bilans kaže – 398 novih je slučajeva zaraze, dok je preminulo 6 osoba. Ohrabrujuće je i da raste broj oporavljenih, njih je 382.

“U posljednja 24 sata u Kantonu Sarajevo je obrađeno 364 testa, i 74 su novozaražena, s tim da podaci datiraju od prikupljenih uzoraka od 3.8. do 7.8. Znači od 4 dana. Ono što je dobro da u ovom periodu od 24 sata imamo 89 izliječenih pacijenata, nad Podhrastovima je smješten 81 pacijent”, kazao je Kemal Beganović, Krizni stožer Kantona Sarajevo.

U međuvremenu, zbog sve složenije epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo u ponedjeljak se otvara izolatorij, kapaciteta od 100 kreveta.

Medicinskih radnika bi trebalo biti dovoljno, poručuju nadležni.

“Svi medicinski radnici iz svih medicinskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo dat će učešće, kako bi pacijenti imali medicinski nadzor tijekom 24 sata”, kazao je Adem Zalihić, Hitna pomoć KS.

A do 23 sata vlasnici ugostiteljskih objekata mogu raditi, odluka je kriznih stožera. Brojne su mjere kojih se također moraju pridržavati, no to nisu činili, pa su novčano kažnjeni.

“Sankcionisano je 6 ugostiteljskih objekata sa novčanom kaznom od 18 hiljada maraka, te im je izrečeno 10 prekršajnih naloga. Razlog je bio nepoštivanje socijalne distance, nenošenje ili nepravilno nošenje maski, te nevršenje obavezne dezinfekcije prostora, dok nepoštivanje radnog vremena iza 23 sata nije utvrđeno”, kazala je Vildana Brdarić, PR Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.

Hoće li vlasnicima kafića novčana kazna biti dovoljna da shvate ozibljnost situacije, a građanima brojke koje rastu, pokazat će već noć pred nama, kao i sutrašnji novi bilansi o broju zaraženih.

Zvonko Komšić (N1)