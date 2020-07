Suzavac, pendreci i šok bombe u Beogradu : Policija upotrijebila suzavac, zapaljeno nekoliko policijskih vozila (VIDEO)

Policijske snage upotrijebile su suzavac tokom intervencije protiv demonstranata koji su protestovali pred zgradama Radiotelevizije Srbije i Skupštine Srbije u centru Beograda. Na gradskim ulicama se tokom večeri okupilo više hiljada ljudi usljed nezadovoljstva najavljenim pooštravanjem mjera za spriječavanje širenja pandemije koronavirusa.

Kod crkve Svetog Marka bilo je zapaljeno nekoliko policijskih vozila – a demonstrante koji su nekoliko puta pokušavali da se približe zgradi Skupštine policija je odbijala suzavcem.

Prethodno su policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija upotrijebile suzavac nakon što je dio okupljenih provalio u zgradu Skupštine Srbije – odakle ih je tokom večeri policija izbacila. Drugi pokušaj upada u zgradu Parlamenta policija je spriječila. Protestovalo se i pred zgradom javnog servisa – gdje je zapaljeno nekoliko kontejnera.

Repoterka Glasa Amerike javila je da je na ulazu u Skupštinu bilo koškanja demonstranata i policije – kao i da su okupljenji građani gađali policajce raznim predmetima.

Član Narodne stranke Marko Dragoslavić postavio je na Tviter snimak ispred vrata Skupštine Srbije.

Jedan od autora medijskog portala “Talas” Vuk Velebit podijelio je na Tviteru kako je izgledalo okupljanje ispred Skupštine.

Među okupljenim građanima bili su zvaničnici Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i Borislav Stefanović.

Jedan od učesnika protesta Radomir Lazović, predstavnik inicijative “Ne davimo Beograd”, izjavio je da građani protestuju pred Parlamentom nezadoovljni što, kako se izrazio, Srbijom vladaju kriminalci.

“Oseća se u vazduhu nezadovoljstvo. Ovaj čovek vlada sa kriminalcima”, rekao je Lazović za N1, pokazujući na zgradu na Andrićevom vencu gdje se nalazi sjedište predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Lazović je ukazao da iniicjativa koju predstavlja ne poziva ljude na okupljanje.

“Mi ne pozivamo ljude na okupljanje, rizik je veliki, ali neka svako radi po svojoj savesti”, poručio je Lazović.

Protest nezadovoljnih građana zbog najave pooštrovanja antipandemijskih mjera održan je i u Novom Sadu.

Okupljeni građani, uglavnom studenti, oklupili su se ispred Gradske kuće, javlja portal 021.rs, a prenosi agencija Fonet.

Na istom mjestu bile su raspoređene i policijske snage. Protest je održan i u Kragujevcu.

Direktor policije: Uhapšeno nekoliko osoba

Vladimir Rebić, direktor policije Srbije, izjavio je da policijske snage kontrolišu situaciju i da je tokom protesta privedeno nekoliko osoba.

“Nećemo dozvoliti huligansko ponašanje, ulazak u Skupštinu niti u bilo koji štićeni objekat u Srbiji ili nasilje na ulicama”, rekao je Rebić za Radio-televiziju Srbije.



Prema njegovim riječima, ispred Skupštine se okupilo oko 5.000 građana, da je u Novom Sadu na protestu bilo oko 300 ljudi, kao i da je u Kragujevcu skup bio miran.



Rebić je rekao i da je tokom protesta povrijeđeno nekoliko policajaca.

Među njima, ukazao je direktor policije, i osoba inicijala D.K. za koga policija procenjuje da je, uz Srđana Noga (bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri, prim.nov), jedan od organizatora protesta.

Rebić je iznio tvrdnju da su u Skupštinu upali pristalice D. K. i Noga.

Brnabić: Osuđujem vandalizam

Premijerka Srbije Ana Brnabić, reagujući na proteste održane u Beogradu, istakla je da će država i sve njene institucije zaštititi pravni poredak kao što se to čini u, kako je ukazala, svakoj demokratski uređenoj zemlji.

“Najoštrije osuđujem vandalizam političara koji stoje iza nasilnog upada u Skupštinu Srbije u trenutku kada se država i zdravstveni sistem suočavaju sa najtežim udarom koronavirusa od početka pandemije”, navela je Ana Brnabić, prenio je javni servis.

Premijerka je političare o kojima je govorila označila stranom koja u Skupštinu Srbije nije mogla da uđe putem izbora.

“Ponovo su pokazali svoje pravo nasilničko lice pokušavajući da steknu političke poene na najvećoj krizi na planeti od Drugog svetskog rata”, rekla je Brnabić.

Vučić najavio zabranu kretanja za vikend u Beogradu, mjere treba da potvrdi Krizni štab

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od petka do ponedjeljka u Beogradu biti uveden policijski sat , a od srijede biti zabranjeno okupljanje više od pet ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Precizirao je da će tačne mjere donijeti Krizni štab, ali “da treba čudo da se desi da se zabrana kretanja ne uvede”.

“Verovatno će biti zabrana od 18 sati do ponedeljka ujutru u 5. Lično bih voleo da to bude za celu Srbiju”, kazao je predsjednik i poručio građanima da “računaju na zabranu kretanja od petka do ponedjeljka”.

Vučić je ocijenio da je situacija u Beogradu kritična, a da u još četiri grada ozbiljna.

“U skladu sa tim, od sutra su zabranjena sva javna okupljanja sa više od pet ljudi bilo u zatvorenom ili otvorenom, a od petka zabrana kretanja zaključno sa ponedeljkom, a od ponedeljka ćemo da vidimo dalje”, rekao je predsjednik Srbije i najavio da će detalji biti poznati poslije sjednice Kriznog štaba.

On je na konferenciji za novinare ocijenio da je današnji dan, sa registrovanih 13 preminulih od koronavirusa, najteži dan od početka pandemije i rekao da je 120 ljudi na respiratorima.

Vučić kaže da je u ovom trenutku više od 4.000 ljudi u bolnicama u Beogradu i da su sve bolnice pune.

“Brzinom kojom se bolnice pune više bolnica nemamo”, kaže predsjednik, ali je kao pozitivnu stvar u Beogradu naveo to što se ljudi javljaju ranije, “pa nema mnogo mrtvih”.

Vučić je rekao da Srbija testira najviše ljudi u regionu i da se zato bolnice i pune velikom brzinom.

(Glas Amerike)