Suzana Radanović: Ovaj dan sam čekala tri godine, a spremna sam čekati i još tri, samo da se ubistvo mog sina do kraja rasvijetli

Tri godine sam čekala ovaj trenutak da u svojstvu svjedoka dam izjavu tužilaštvu o obistvu mog sina, kazala je Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, nakon davanja iskaza u Tužilaštvu BiH. U svom obraćanju se posebno zahvalila advokatu Ifetu Feragetu, bez kojeg, kako kaže, sve ovo ne bi bilo moguće.

– U stanju sam čekati još tri godine ako treba, samo da se sve riješi, da se uradi kako treba. Neka se ne brza, neka se uradi tako da svi oni koji su učestvovali u ubistvu, zataškavanju, svi nalogodavci budu procesuirani, pa ako bude trebalo čekati tri godine čekat ćemo. Tužiteljici sam rekla, nama borba tek predstoji. Mi smo se do sada borili da dođemo u ovu fazu, a sad slijedi naredna faza, a to je ostvarenje našeg cilja, nas kao roditelja, evo i Muriz je tu, a to je da se slučajevi više nikada ne ponove. Da u budućnosti dobro razmisle prije nego policajac ubije nečije dijete, da tužilac dobro razmisli prije nego zloupotrijebi svoj položaj, da inspektor dobro razmisili prije nego što uništi dokaze ubistva, komplet sudstvo da dovemeo na neki nivo tako da roditelj ne mora čekati tri, pet ili više godina da se rasvijetli slučaj ubistva, koji bi, da se radilo kako treba, bio rješen u toku te godine, izjavio je Radanović.

Naglasila je kako se porodice Dragičević i Memić zapravo bore da u potpunosti promijene postojeći sistem.

– Niko neće vratiti ni mog Davida ni Murizovog Dženana ali će vjerovtano spasiti neku drugu djecu, neke druge ljude. Neka to bude naš amanet, da policija čuva umjesto da ubija našu djecu kad izađu u grad. Da nijedan roditelj više ne dobije pitanje šta je tvoj sin radio u tri ujutro u gradu. To je momak od 21 godinu, pa ne mogu ga vezati kući, dodala je Radanović.

Advokat Ifet Feraget je napomenuo kako se radi o kompleksnom predmetu, te da, uprakos ogromnom interesovanju javnosti, u ovom trenutku ne može saopćiti detalje u vezi sa iskazom.

– Postupajuća tižiteljica je vrlo profesionalno pristupila ovom problemu. Postupak u slučaju ubistva Davida Dragičevića je vrlo kompleksan, isto kao i slučaj Dženan Memić. Radit će se istraga kako u dijelu koji se tiče odgovornih za samo ubistvo, tako i za sve one propuste koji su evidentni od MUP-a RS, okružnog javnog tužilaštva, te republičkog tužilaštva. Naredni korak je nastavak saslušanja gospođe Suzane Radanović. Kao što rekoh, radi se o vrlo kompleksnom problemu, priča je obimna, treba ući u svaki detalj, a svakako nismo mogli okončati sve odjednom, tako da očekujemo poziv za nastavak saslušanja, napomenuo je Feraget.

(Kliker.info-Oslobođenje)