Susret u Beogradu : Dodik odbacio deklaraciju SDA, Vučić pozvao na smirivanje strasti i poštivanje Dejtona

U Beogradu je završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima i predstavnicima parlamentarnih stranaka iz RS. U fokusu razgovora bila je aktuelna politička situacija u BiH.

Sastanku u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije prisustvovali su srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, te predsjednici SDS-a Mirko Šarović, PDP-a Branislav Borenović, DNS-a Marko Pavić, SP-a Petar Đokić, NDP-a Dragan Čavić i Ujedinjenje Srpske Nenad Stevandić.

U delegaciji RS bila je i entitetska predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović, koji je i predsjednik DEMOS-a. Osim Vučića, u delegaciji Srbije bili su premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.





Na konferenciji za novinare, Milorad Dodik je kazao kako su predstavnici RS upoznali Vučića sa političkom situacijom u BiH, s naglaskom na Deklaraciju SDA, koju smatraju neprihvatljivom.

“To nije interni dokument SDA, nego opštebošnjački dokument, koji je podržan od svih partija, prećutno ili javno. On je usmjeren ka tome da se ruši RS. Nje nema tamo kao ni mogućnosti da se sačuva srpski nacionalni identitet, jer oni žele da promovišu bosanski identitet i njihov jezik, koji bi trebalo da uništi bilo kakvo postojanje Srba na tim prostorima. Mi smo to tako razumjeli”, rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, u RS je potrebno izgraditi konsenzus kako bi se jasno odgovorilo na takva nastojanja.



“Taj odgovor mora biti snažan i jedinstven u pogledu našeg odnosa prema bilo kakvoj mogućnosti da se ta opredjeljenja pokušaju realizovati. Ona su nam poznata od ranije. Isto tako, imaju i neku podršku stranaca, onih koji promovišu sistem uređenja društva na liberalnim osnovama”, tvrdi Dodik, te dodaje:

“Za nas je RS prioritet i jedina moguća republika na tom prostoru”.

On je rekao da politički predstavnici iz RS odbacuju Deklaraciju SDA kao antisrpsku, antidejtonsku i antiustavnu.



“Ona ruši postojeći politički sistem u BiH”, rekao je on.





Napad na RS napad i na Srbiju

Prema njegovim riječima, međunarodni faktor je obezbijedio da u FBiH ostane šest fabrika municije, a u RS nijedna.

“Pokušava se na različite načine organizovati određena vojna struktura. Činjenica je da se u BiH vraćaju ratnici iz Sirije koji su se borili za ISIL. Zajedno sa porukama iz Deklaracije SDA, sve ovo ugrožava naš osjećaj stabilnosti”, konstatovao je Dodik.

On je rekao kako je o tome na današnjem sastanku informisan državni vrh Srbije.

“To smo uradili u nastojanju da obezbijedimo saglasnost po tom pitanju eventualne podrške Srbije odbrani RS”, poručio je Dodik.



Kako je kazao, od Vučića je zatražio da se pošalje jasna poruka da je “bilo koji napad na bilo koju srpsku zajednicu, a pogotovo na RS, napad i na Srbiju”.

Jedinstvena osuda Deklaracije SDA

Dodik je kazao kako politički predstavnici iz RS nemaju iste stavove o tome šta treba da se učini, ali da su jedinstveni u stavu da osuđuju sporni SDA-ov dokument.

Poručio je da treba ići u Narodnu skupštinu RS i predložiti da bilo kakva odluka traži aktivaciju prava na otcjepljenje RS.



“Spremni smo da branimo RS. Od Srbije smo tražili da nam pomogne u situaciji da nam je to potrebno, da nam pomogne sa stanovišta osposobljavanja naših bezbjednosnih jedinica jer smatramo da ne trebamo biti naivni od svega toga. Ovo je njihov trajni cilj, da nema Srba ni RS. Oni žele BiH za sebe, u kojoj nema srpskog jezika i u kojoj će se osvetiti Srbima”, kazao je Dodik, te dodao da je “deklaracija SDA opasnih namjera”.



Kako je rekao, zvaničnici RS žele očuvanje mira i stabilnosti, te povratak Dejtonskom sporazumu.

“Da bismo to postigli, SDA mora da povuče sva ova dokumenta. Ako to ne urade, nemamo pravo da budemo naivni”, kategoričan je Dodik.

Vučić pozvao na smirivanje tenzija i poštovanje Dejtona

Vučić je, kao domaćin sastanka, podsjetio na ulogu i obaveze Srbije u Dejtonskom sporazumu.

“Srbija dužna je da čuva poredak uspostavljen Dejtonom. Za svako kršenje ovog sporazuma, Srbija je obavezna da da svoju reakciju i sud”, rekao je Vučić.

On je rekao da neće dati poseban sud o spornoj Deklaraciji SDA.



“Ljudi iz RS saglasni su po nekoliko pitanja – odnos prema opstanku RS, veoma negativan odnos prema Deklaraciji SDA i odnos poštovanja prema Srbiji”, kazao je Vučić.





On je pozvao zvaničnike RS da pokažu punu uzdržanost i da ne reaguju prenagljeno, te da reakcije budu u interesu RS, ali i BiH.

Predsjednik Srbije pozvao je sve aktere na smirivanje tenzija i na poštovanje Dejtonskog sporazuma.



On je podsjetio da se Dejtonski sporazum može mijenjati voljom sva tri naroda, a ne jednog, te dodao da se problemi moraju rješavati dijalogom.



“Dajmo sve od sebe da se sačuva mir i stabilnost”, kazao je Vučić, te poručio da bi bilo kakav sukob značio kraj dobre budućnosti za sve.



On je naglasio da će politika Srbije biti razgovor, dijalog i strpljivost.