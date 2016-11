Susan Sarandon o američkim predsjedničkim izborima : „Ne glasam vaginom“ (VIDEO)

Susan Sarandon, hollywoodska glumica i aktivistica za zaštite okoliša gostovala je u srijedu putem video linka u večernjim vijestima BBC-a gdje je govorila o građanskom otporu projektu Dakota Access Pipeline (DAPL) te voditelju emisije Evanu Davisu objasnila zbog čega ne namjerava glasati niti za jednog od dvoje kandidata na američkim predsjedničkim izborima.

Sarandon, koja je podupirala kandidatkinju Stranke zelenih Jill Stein, apelirala je na javnost da povuku svoj novac iz banaka koje financiraju projekt izgradnje naftovoda čija predviđena ruta prelazi preko rezervata Standing Rock, dok je upitana od voditelja ne smatra li da bi za Sjedinjene američke države predstavljalo veliki pomak kad bi izabrali ženu za predsjednicu odgovorila: „Da, ali želim pravu ženu. Postoji toliko sjajnih žena kojima se divim i koje bi mogle voditi naciju.

Uostalom, vi imate ženu, ne znam koliko ste zadovoljni njom, ali ja ne glasam svojom vaginom, znate?“, rekla je glumica kojoj ovo nije prvi put da iznosi takvu tvrdnju kao protuargument ‘navijanju’ da na čelo SAD-a po prvi puta dođe žena. Njezinih 11 argumenata zbog kojih ne može podržati niti jednog od dva predsjednička kandidata na ovim izborima objavljeni su na stanici Jill Stein.

Na konstataciju voditelja kako su birači dovedeni u situaciju da moraju birati između dvoje kandidata Sarandon odgovara da ju ništa ne može natjerati da bira protiv svojih najboljih interesa.

„Jedan od razloga zbog kojih smo u ovoj situaciji je baš to što mnogi već dugo glasaju za manje zlo. Važno je imati novu stranku, i važno je da nezavisni kandidati pređu prag od 5 posto“, rekla je glumica koja vjeruje kako će Hillary Clinton sigurno pobijediti na ovim izborima i pozvala ljude da glasaju za treću opciju u takozvanom ‘down ticket‘, gdje ne moraju glasati za predsjednika već za članove Senata i Zastupničkog doma koji će sjediti u Kongresu.

„Glasajte za budućnost. Abraham Lincoln je bio kandidat treće stranke“, pozvala je Susan Sarandon u snimci koju prenosimo s BBC-a.

Voditelj joj je postavio i pitanje neće li se pokajati zbog svoje odluke da ne želi birati manje zlo ako se u srijedu, 9. novembra ujutro probudi i shvati kako je Donald Trump novi američki predsjednik.

„Sve do čega mi je stalo, a zabrinjavaju me ratovi, brine me Sirija, sve ostalo poput TTIP-a, bušenja stjenovitog sloja zemlje pod visokim pritiskom da bi se izvukla nafta i plin (fracking), okoliša – bez obzira tko pobjedi neće se baviti tim problemima jer novac je preuzeo naš sistem, tako da meni stvarno nije važno“, kaže o rezultatima predsjedničkih izbora ova poznata glumica naglašavajući koliko je važno da treća politička opcija bude prisutna u Zastupničkom domu i senatu SAD-a jer tamo se donose odluke.

Naglasila je, osim toga, da politika ne može biti važnija od vode, a upravo su vodeni resursi ugroženi bušenjem stjenovitog sloja zemlje (litosfera) kakvo se zbog interesa korporacija i velikih banaka događa ne samo u SAD-u već i u Velikoj Britaniji.

