Najluđi Super Bowl u istoriji : Nakon nevjerojatnog preokreta New England Patriotsi osvojili petu titulu prvaka američkog fudbala ! (Video)

New England Patriotsi su nakon nevjerojatnog povratka osvojili 51. Super Bowl. U velikom finalu američkog nogometa New England je pobijedio Atlantu Falconse sa 34:28 (28:28, 3:21), nakon što su u jednom trenutku drugog poluvremena gubili 25 bodova razlike. Ovo je bio najveći povratak jedne momčadi iz rezultatskog minusa u povijesti Super Bowla!

New Englandu je ovo bio rekordni deveti Super Bowl, čak sedmi u zadnjih 16 godina. Trener Bill Belichick i dodavač Tom Brady bili su glavni aduti Patriotsa u lovu na peti naslov.

I u svom sedmom Super Bowlu u kojem su Belichick i Brady predvodili Patriotse nije bilo bodova u prvoj četvrtini što gotovo nitko nije očekivao. Naime, kladionice su za ovogodišnji veliki finale postavile rekordnu granicu od 57,5 poena, ali rezultat je nakon prvih 15 minuta bio 0:0, obrane su bile na visini zadatka.

Početkom druge četvrtine Domoljubi su izgubili loptu na 33 jarde u polju Atlante, a onda je Matt Ryan poveo Falconse u napad za prve bodove. S dva duga dodavanja za Julija Jonesa (ukupno 42 jarda) Atlanta je došla na 29 jardi do zadnje zone New Englanda, a onda je na scenu izašao Devonta Freeman koji je spojio tri sjajna probijanja za polaganje i vodstvo Falconsa – 7:0.

Obrana Falconsa uspjela je u sljedećem napadu ponovno zaustaviti Patriotse, a Matt Ryan je po nove bodove krenuo s 38 jardi u svojoj polovici terena. Za samo 1.49 minute Atlantin dodavač je doveo Sokolove do novih poena. Na kraju akcije Matt Ryan je pronašao Austina Hoopera za 19 jardi i novi ‘touchdown’ te povećao vodstvo Falconsa na 14:0.

Potpuni šok za navijače Patrotsa uslijedio je 2.21 minute prije odlaska na odmor kada je Bradyjevo dodavanje presjekao Robert Alford. Atlantin branič pretrčao je 82 jarde za polaganje – 21:0. To je Tomu Bradyju bilo prvi put u karijeri da je suparnička momčad presjekla dodavanje i došla do ‘touchdowna’. Na kraju prvog poluvremena New England je ‘field goalom’ smanjio je prednost (21:3), Stephen Gostkowski je s 41 jarde pogodio za tri boda.

Nevolje za Patriotse su se nastavile i u nastavku. Atlanta je za 4.14 minute došla do novih bodova. Tevin Coleman je došao do novog polaganja (28:3) nakon što je ulovio Ryanovo dodavanje za šest jardi. Patriotsi više nisu imali mnogo izbora, krenuli su riskantnije i to im se isplatilo.

Već u sljedećem napadu smanjili su prednost Falconsa na 28:9, James White je ulovio za polaganje dodavanje Toma Bradyja od pet jardi. Gostkowski je potom promašio pretvaranje za jedan bod. U posljednjoj četvrtini obrana Atlante počela je popuštati, Stephen Gostkowski je zabio ‘field goal’ za 28:12.

Vrhunac uzbuđenja dogodio se u sljedećem napadu Atlante kada je Dont'a Hightower rušio Matta Ryana i New England je uzeo loptu na 30 jardi u polovici Falconsa. Brzinskom akcijom za 2.31 minute Patriotsi su smanjili prednost na osam bodova (28:20).

Prvo je Brady pronašao Dannyja Amendolu za polaganje, a onda je James White trčanjem postigao pretvaranje za dva boda. Nakon što Atlanta u sljedećem napadu nije uspjela osvojiti bodove New England je krenuo po izjednačenje.

Tom Brady je 3.30 minute prije kraja krenuo s devet jardi u svojoj polovici i 57 sekundi prije kraja Patriotsi su smanjili na 28:26, White je probijanjem s jedne jarde došao do polaganja, a onda je Amendola hvatanjem osigurao još dva boda za izjednačenje – 28:28.

Prvi put u povijesti utakmica je otišla u produžetak. Brady je poveo napad i New England odveo do pobjede.

James White je pretrčao dvije jarde za polaganje i pobjedu Patriotsa – 34:28 za peti naslov u klupskoj povijesti!

U ‘Halftime showu’ gledatelje je zabavljala Lady Gaga koja je svoj performans počela na krovu stadiona. Američka pop pjevačica izvela je nekoliko svojih hitova: Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance, Million Reasons, Bad Romance…

(Kliker.info-VL)