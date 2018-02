Suljagić u Pressingu : Čović je rekao ono što je ranije izjavio Karadžić

Politolog i novinar Tvrtko Milović i političar i novinar Emir Suljagić gostujući u Pressingu na N1 govorili su o građanskoj državi u BiH.

“Moram se osvrnuti na jednu drugu stvar. U ovoj zemlji narodi nisu izborne jedinice. Ne postoje dvije kutije ili tri na biračkom mjestu. Znam da bi HDZ i Čović to željeli i voljeli, ali to nije slučaj. Naše izborne jedinice su geografski definisane, definisane su izbornim zakonom. Izjava da je građanska država islamska država je izjava koja realno implicira, možda će zvučati grubo, ubilačku namjeru. Ako vi kažete da sa stanovišta HDZ-a nema veze da li je država građanska ili je islamska, to onda znači da je u suštini problem što građansku, matematičku, demokratsku većinu u ovoj zermlji čine ljudi koji dolaze iz muslimanskog kulturno-povijesnog kruga. Ako je svesti kompletan identitet cijele jedne grupe ljudi na samo jednu njegovu dimenziju i to na vjersku, jedinu koju nisu mogli da izaberu, to je prečica za genocid”,kazao je Suljagić.

“To što je Dragan Čović rekao je prije njega na taj način rekao Radovan Karadžić 15. oktobra 1991. godine sa govornice Skupštine BiH kada je rekao da će muslimani nestati u slučaju da BiH postane nezavisna”.

Da li je isključivi problem to što su muslimani većina?

“Nije isključivi problem. Vidjeli smo prije popisa da je bio snažan angažman i Islamske zajednice i Bošnjaka kao političkog naroda da imaju većinu kako bi se na neki način imputiralo da je ovo bošnjačko pa i muslimanska država. Naravno da to određeni pritisak pravi Hrvatima i Srbima gdje im se imputira da su oni ovdje gosti ili građani drugog reda. Iz tog možemo izvuće nekakve strahove kod Hrvata i Srba da će u perspektivi biti građani drugog reda. Mi nemamo ni zakonske ni ustavne garancije da se to neće dogoditi. Ako država postane građanske, ona je već u tom trenutku na putu da bude većinski bošnjačka muslimanska, odnosno da su Srbi i Hrvati građani drugog reda”, kazao je Milović.

Vi ste Tvrtko prije nego je Dragan Čović kazao da bi građanska država zapravo značila ismalsku državu, na predavanju u Srbiji kazali da “ono što bi građanska država značila za Srbe i Hrvate jeste da bi Bošnjaci kroz sistem jedan čovjek jedan glas imali većinu, a većina vlada. Dakle, 50 posto plus jedan čovjek bi vladali sto posto BiH”. Šta to znači?

“To je ovaj princip ako je građanska dražva onda prosta većina vlada. Moram reći da demokracija nije isključivo i samo vladavina većine. Demokracija je jedan sistem koji omogućava iste mogućnosti. On u ovom našem konektsu bi morao značiti da Hrvati imaju mogućnsot birati svoje predstavnike. Ako se odreknemo toga, mi dolazimo u situaciju da 50 posto plus jedan čovjek vlada BiH. Prema popisu stanovništva to će uvijek značiti da Bošnjaci vladaju 100 posto BiH. To nas dovoodi u direktna konflikt, možda ne fizički, ali dovodi nas u trajnu političku krizu”, kazao je Milović na šta mu je odgovorio Suljagić.

“Drugim riječima trebalo bi biti malo manje muslimana u BiH, jel da”.

“Ne mora, može biti 90 posto. Ako su prava svih naroda zagarantirana, nije nikakav problem da Hrvata bude jedan posto. Ako oni biraju svoje građane, svi su problemi time rješeni. Uopće se ne radi o procentima, ali smo pristali na to da se procenti navode. Imamo čitavu jednu medijsku konstrukciju gdje se nečija prava određuju njegovim postotkom. Pa je Hrvata kao 15 posto pa njima pripada 15 posto vlasti, što je non-sense. Hrvatima pripada ravnopravnost u onim tijelima gdje je to bitno. Ne mogu Hrvati tražiti 50 posto mjesta u svim državnim službama, 50 u svim parlamentima. Hrvati traže da biraju na ona mjesta koja su bitna za ravnopravnost naroda. To su tijela izvršne vlasti i neka tijela zakonodavne vlasti”, kazao je Milović.

(Kliker.info-N1)