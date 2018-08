Suljagić o prekrajanju granica na Balkanu : Bit ćemo dobre komšije, kada svi budemo naoružani

Sve glasnije spominjanje iscrtavanja novih granica na Zapadnom Balkanu i naoružavanja država u ovom dijelu Evrope – bili su teme večerašnjeg izdanja Crvene linije. Emir Suljagić, novinar, publicista i bivši zamijenik ministrice odbrane BiH, kazao je da će države na Zapadnom Balkanu biti dobre komšije kada sve one budu dobro naoružane.

Pored Suljagića, u Crvenoj liniji su gostovali Mišel Zubenica, direktor Centra za međunarodnu javnu politiku, i Igor Tabak, vojni i vanjskopolitički analitičar portala “Obris”.

Suljagić je uvjeren da se ne govori o podjeli Kosova, već da se govori o podjeli BiH. Ukazao je da je Milorad Dodik, predsjednik bh. entiteta Republika Srpska, uporno pokušavao povezati pitanje Kosova s pitanjem BiH, te je dodao:

“Ne mislim da je međunarodna zajednica čvrsta u svojoj nakani da se ne mijenjaju granice. Samo Njemačka je isključivo protiv mijenjanja granica. Savjetnik nacionalne sigurnosti SAD-a je kazao da ova država neće imati stav o mijenjanju granica u ovom dijelu svijeta. Ja bih to iskoristio kao upozorenje da SAD više nisu garant nepromjenjivosti granica na teritorije bivše Jugoslavije”, naglasio je Suljagić i kazao da kada se raspravlja o promjeni granica na Balkanu, uvijek se raspravlja o promjeni granica BiH.

Osvrnuo se i na teoriju srbijanske televizije “Prva” o “zelenoj bošnjačkoj transverzali” gdje je ime olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu protumačeno kao “zelena transverzala”.

“Posljednji put kada se govorilo u Srbiji o zelenoj transverzali, dvorana Zetra je gorjela”, naglasio je Suljagić.

Mišljenja je da vojna neutralnost Srbije nije isto što i vojna neutralnost nekih drugih evropskih država ukazavši da njena vanjska politika uopšte nije usaglašena s vanjskom politikom Evropske unije, bez obzira što želi biti članicom ove nadnacionalne organizacije.

Suljagić i Zubenica su se usaglasili da zajednički partner država Zapadnog Balkana prije svega treba biti SAD.

Govoreći o naoružavanju regiji, rekao je da BiH ima razloga biti zabrinuta i da “ne vidi ništa dobro u tome”.

“BiH ima razloga da bude uznemirena. Srbija i Hrvatska troše podjednako za vojsku. Ovo što rade Hrvatska i Srbija je iz moje perspektive zastrašujuće, obzirom na ono što se dešavalo 90-ih godina. Budžet za odbranu BiH je 280 miliona maraka i većina tog novca ide na isplatu plata. Narušava se odnos snaga na štetu BiH”, objasnio je on.

Naveo je kada se može očekivati da budu uspostavljeni dobrosusjedski odnosi.

“Čini mi se da ćemo dobre komšije biti kada budemo svi dobro naoružane komšije. Najozbiljniji garant trajnog mira u regionu je kada svi budu znali da kada pođu na Bosnu da će polomiti i zube i noge”, zaključio je Suljagić.

Mišel Zubenica je kao zanimljivim ocijenio ideju koja se pojavila u javnosti, a koja podrazumijeva mogućnost podjele Kosova, što je podržao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Mišljenja je da pitanje rješavanja ključnih pitanja u odnosima između Srbije i Kosova nije isključivo u nadležnosti njih samih.

O naoružavanju Srbije je kazao da je to “ulaganje u odbrambene kapacitete” i podsjetio je kako Srbija jača svoju vojnu kapacitete, te dodao:

“Srbija sve to čini u skladu sa miroljubivom politikom. Svaka zemlja želi biti zaštićena”.

Mišljenja je da neće doći do uvođenja vojnog roka u Srbiji jer bi je to mnogo koštalo.

Igor Tabak je podsjetio da su granice današnjih država, koje su samostalnost stekle nakon raspada Jugoslavije, potvrđene Bandinterovom komisijom i da on uopšte ne očekuje da se prekrajaju granice na Balkanu. Odbacio je mogućnost novih sukoba jer nijedna država nema dovoljno novca za to, kao što je to bio slučaj prije.

Srbiju je okarakterisao kao stalnim faktorom kriza na Balkanu, s čime se nije usaglasio Zubenica rekavši da je ova država zapravo faktor stabilnosti.

Tabak je nabavku ruskih “MIG-ova” od Srbije ocijenio kao ekonomski racionalnom. Ukazao je da naoružavanje kao takvo ima svoju poruku, te da to nije prijetnja.

(Kliker.info-TV N1)