Sudija iz Zambije oštetio Kanađane : Belgija teže od očekivanog stigla do minimalnog trijumfa (VIDEO)

Odigran je i drugi meč grupe F Svjetskog prvenstva u Kataru, a Belgija je upisala pobjedu protiv Kanade.

Već u devetoj minuti Kanada je imala priliku da povede i penala. Carrasco je igrao rukom, a sudija je nakon gledanja VAR-a dosudio penal. Davies je preuzeo odgovornost, a njegov udarac je odbranio Courtois.

Samo četiri minute poslije nevjerojatna Kanada ne dozvoljava Belgiji da izađe iz svojih 16 metara. Odličan prodor Eustáquija, a nakon gužve i bloka, brani golman Belgije. Ipak, bio je ofsajd za suca iz Zambije, ipak je bila u pitanju velika greška sudija.

Nova sporna situacija se desila u 39. minuti, kada je Kanada tražila još jedan penal. Laryea je ušao u šesnaesterac, Witsel ga je sapleo i Kanađani su tražili jedanaesterac, ali je zambijski sudac nije ništa svirao. VAR ga je zvao da pogleda, no on je to odbio.

Batshuayi je iskoristio kiks stopera Kanade i zabio je za 1:0. Alderweireld je krasno ubacio, a napadač Belgije je zabio u 44. minuti meča.

Kanada je nastavila tamo gdje je stala u prvom poluvremenu, konstantno su napadali si stvarali su velike probleme reprezentativcima Belgije.

Johnston je dobro ubacio u 78. minuti, Larin pucao glavom, a Courtois obranio. Sedam minuta poslije De Bruyne je pokušao s 18 metara, ali preko gola je lopta otišla.

Svjetsko prvenstvo, grupa F, prvo kolo:

Belgija – Kanada 1:0 (Batshuayi 44’)

(Kliker.info-SC)