Sudbine : Kako je Lejla upoznala svoju majku , žrtvu silovanja u ratu

Neposredno po izbijanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, majka Lejle Damon, odvedena je koncentracioni logor gdje su muškarci odvojeni od žena i svojih porodica i gdje su žene često silovane, ubijane ili oboje.

Lejlina majka Safa, koja je Bošnjakinja, silovana je, te se porodila na Božić, 25. decembra 1992. godine, piše CBC News Kanada.

Devet dana kasnije, Safa je bebu dala na usvajanje jednom novinaru i njegovoj ženi, koja je radila kao kamermanka.

Bračni par je uzeo dijete, jer je Safa bila traumatizirana užasnim iskustvom kojeg je doživjela i nije mogla podnijeti da vidi više to dijete.

“Podsjećala sam je na sve muškarce koje su je silovali. Konstantno sam je podjsećala toliko, da bi me ona golim rukama zadavila da sam bila u njenom prisustvu”, izjavila je Lejla Damon za CBC Radio Ottawa Morning.

Lejlini posvojitelji intervjuisali su Safu u doba kada su istraživali navode o “kampovima za silovanje”, koji su nastali uz etnička čišćenja u ovom dijelu Europe.

Višegeneracijske posljedice

Lejla Damon se ove sedmice nalazi u glavnom gradu Kanade, Ottawi, gdje će govoriti na panelu na Univerzitetu u Ottawi, kojeg je organizirala Centralna i Istočno Europska grupa za istraživanje.

Ona će govoriti o višegeneracijskim posljedicama stravičnog seksualnog nasilja u ratovima.

Posvojitelji su Lejlu prokijumčarili iz Bosne u Mađarsku tokom rata, a kasnije su se preselili u Veliku Britaniju, gdje su započeli novi život.

Nakon što je saznala o svojoj prošlosti i upoznala svoju pravu majku prvi put, ona sada koristi svoje iskustvo da ukaže na stravičnost seksualnih zločina.

Druga šansa

Lejla je znala o intervjuu koje su njeni novi roditelji uradili sa Safom, ali je željela znati više o svojoj majci i konačno je upoznati.

“Koliko god shvatala da me moja prava majka mrzi i da se me želi riješiti, ona je ipak pristala da budem usvojena, tako da su to one stvari koje ti ‘daju drugu šansu’”, izjavila je Lejla za CBC.

“Trebalo mi je neko vrijeme da vidim da je to makar pozitivno i da nije sve u odbacivanju”, dodaje Lejla.

Potraga za pravom majkom počela je u ambasadi Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji.

Tamošnji zvaničnik znao je za bolničkog glasnogovnornika koji je opet poznavao medicinskog radnika koji je radio u bolnici u Sarajevu, gdje je porođena Lejla.

Ono što je zapanjujuće je da je medicinski radnik zapamtio Lejlu 25 godina kasnije.

“On je bio u fazonu: “Moj Bože, ti si ta. Ti si se izvukla. Znam tvog oca, sjećam se tebe. Ne mogu da vjerujem da si se vratila”, prisjeća se Lejla Damon i dodaje da je “bila jako dirnuta tim trenutkom”.

Prvi susret s majkom

Taj trenutak desio se kratko, a Lejla mu se toliko radovala – srela je svoju majku. Desilo se to krajem prošle godine, kada je Lejla bila sa svojim posvojiteljima na godišnjem odmoru u Bosni.

Okupirana velikom tremom, napravila je kontakt očima sa majkom, a taj osjećaj izgledao je kao vječnost.

“Možda je trajalo četiri, pet sekundi. Osjećala sam kao da je trajalo jako dugo. Onda me je ona zagrlila. To je bio snažan zagrljaj. Za te četiri sekunde imate osjećaj kao da niste spemni za to”, rekla je Lejla.

Njena majka izvinula se za ono što je rekla u intervjuu 1992. Godine.

Slomljena ratom

“Safa je slomljena ratom”, rekla je Lejla Damon, dodavši da ona nikada nije potražila pomoć na psihijatrijskoj klinici za svoje traume, jer su njeni roditelji uvijek joj govorili “da bi to bila mrlja za cijelu familiju”.

Ipak sada, Safini osjećaji mržnje prema kćerki pretvorili su se u zadovoljstvo.

“To je taj osjećaj mira čak i onda kada me se odrekla, jer me je mrzila. Ona nije osjećala da me se odriče. Taj osjećaj mira da zna da sam živa, da sam sigurna”, rekla je Lejla.

Prema njenim riječima, majka zna da je postupila ispravno iako to nije bilo neophodno iz pravih razloga.

Lejla Damon će govoriti na Univerzitetu Ottawa u četvrtak poslijepodne u 16.00 sati po lokalnom vremenu.

(Kliker.info-RS)