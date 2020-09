SUD BiH: Po informacijama koje posjedujemo, Dodik ima više nekretnina u Srbiji i Rusiji

Nakon izjave za medije člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, u kojoj tvrdi da predsjednik Suda ima neograničenu moć da daje saglasnost za prisluškivanje te da Ranko Debevec ima špansko ime i prezime, uslijedilo je javno saopštenje Suda BiH.

“Nalozi predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, koji se izdaju po prijedlogu direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, za određivanje mjera tajnog praćenja telekomunikacija, izdaju se u skladu sa Zakonom o OSA-i BiH.



Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine propisuje proceduru predlaganja, određivanja, provođenja i obustavljanja mjera tajnog praćenja. Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine prema tome nema neograničenu moć za davanje saglasnosti za prisluškivanje”, kaže se u saopštenju.



Dodaju da statistički podatak o izdatim nalozima sadrži i naloge koje je predsjednik Suda Bosne i Hercegovine obustavio uz obrazloženo rješenje.

Naglašavaju da to, svakako dopunjuje demanti da predsjednik Suda ima neograničenu moć da daje saglasnost za prisluškivanje.

Osvrćući se na Dodikovo priznanje u NSRS da prisluškuje opoziciju, Sud BiH navodi:

“Valjda je iz istupa Dodika, u medijima i u NSRS, jasno da upravo on izdaje naloge za nezakonito prisluškivanje opozicije i građana u Republici Srpskoj, a ne predsjednik Suda BiH, kako je Dodik priznao u više svojih javnih istupa, pa čak i za skupštinskom govornicom.”



“Ranko Debevec, predsjednik Suda Bosne i Hercegovine, poziva Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH, da javnosti prezentuje koje je to „špansko ime“ Ranka Debevca, jer bi ga jako radovalo da ga i sam sazna”, stoji u saopštenju.



Naime, sama izjava Dodika u kojoj kaže: „Mi smo to provjerili kod španskih vlasti“, jasno govori da Dodik, kako se navodi, ima političku kontrolu nad određenim institucijama iz pravosudnog sistema i da to nije Sud Bosne i Hercegovine.

Ta činjenica posebno raduje, poručuju iz Suda BiH, jer Sud BiH nije pod političkom kontrolom Dodika, niti bilo koje druge političke opcije.

“Za Dodika očito nije problem što on ima državljanstvo Srbije i, po informacijama koje posjedujemo, više nekretnina u Srbiji i Rusiji, i kao takav je član Predsjedništva države Bosne i Hercegovine, već je problem da li predsjednik Suda, koji se rodio i veliki dio života proveo u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Jevrejsko-sefardske zajednice porijeklom iz Španije, ima, eventualno, špansko državljanstvo”, ističe se u saopštenju.

“Posebno je pitanje o navodnim krivičnim djelima korupcije, koje Dodik spominje te ga pozivamo da o istom objavi dokaze, jer će, u protivnom, protiv istoga biti podnesena tužba po Zakonu o zaštiti od klevete”, naglašavaju u saopštenju Suda BiH.

(BN TV)