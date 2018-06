Sud BiH odlučio: Zdravko Mamić neće biti izručen Hrvatskoj

– Ugrožena su mi prava i ne vjerujem u hrvatsko pravosuđe – rekao je.

Mamić je sutkinji dokazao da ima adresu u BiH, u mjestu Zidine pokraj Tomislavgrada. Nakon puštanja na slobodu, okupljenim je novinarima dao podužu izjavu, napadajući sudski proces protiv njega:

– Pokušao sam sada, po 101. put, promišljati, imao sam 24 sata vremena, zašto se sve ovo dešava. Čudi mi da vi, novinari, ne pitate ministra pravosuđa, recite je li državni advokat imao ovlaštenje? Ako nema oštećenika, a Dinamo kaže da nije oštećen, kako je moguće da se ovo radi. Pitam se koji sam to bio ja dio i kojeg projekta da se ovo meni događa. Nisam ja glup, neinteligentan čovjek. Mogu sportski djelatnici pričati o meni kao sportskom djelatniku, ali zanima li nekoga da li država djeluje na osnovu zakona? Zamislite da vašu djecu operira neki liječnik koji nije za to stručan. Oni su prekršili sve moguće zakone koji postoje. To će se dokazati, ako nigdje drugdje, onda na Europskom sudu za ljudska prava. Kamo sada idem? Ma idem u Međugorje – poručio je Mamić.

Kaže da puštanje iz pritvora ne smatra olakšanjem, a više je puta sipao kritike hrvatskom pravosuđu:

– Ko fućka Mamića, ali nisam budala, ta budala je u Hrvatsku donijela 500 miliona eura, ta budala je svake godine plaćala 50 miliona poreza u hrvatski budžet – govorio je Mamić.

Interpol BiH hrvatskom je Interpolu poslao obavijest da više ne postoje razlozi zbog kojih bi Zdravka Mamića zadržali u pritvoru. Njegov advokat najavio je da očekuje da će biti pušten na slobodu nakon što se izjasni da ne želi u Hrvatskoj služiti kaznu i da ima državljanstvo BiH.

Na ročište je jutros stigao i Zdravkov brat Zoran Mamić, koji je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci.

– Ja ću se na sudu izjasniti, reći ko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vraćam se – rekao je Mamić.

Njegov odvjetnik Zdravko Rajić rekao je da ne postoje uvjeti za izručenje Hrvatskoj.

– Prema sadašnjoj situaciji, prema dokazima u spisu, nema uvjeta za izručenje s obzirom na činjenicu da je gospodin Mamić državljanin Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da će zahtjev biti odbijen – rekao je Rajić.

(Kliker.info-Avaz)