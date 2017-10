Studija američkog univerziteta   Johns Hopkins : Sjevernokorejski nuklearni napad na Seul ili Tokio mogao bi ubiti više od 2 miliona ljudi

Američki univerzitet Johns Hopkins iz Baltimorea napravilo je studiju potencijalnih posljedica ukoliko dođe do sukoba u sklopu aktualnih napetosti na Korejskom poluotoku. U njihovoj studiji procjenjuje se kako bi, u slučaju sjevernokorejskog nuklearnog napada na Seul ili Tokio, broj mrtvih iznosio oko 2,1 miliona dok bi oko 8 miliona ljudi bilo ranjeno.

Autor studije, Michael J. Zagurek Jr., navodi: “Povijest je puna ‘racionalnih aktera’ koji čine ogromne pogreške u procjenama, naročito u kriznim situacijama”. Smatra kako bi idući sjevernokorejski raketni ili nuklearni test mogao izazvati neprijateljsku reakciju SAD-a na što bi pak Sjeverna Koreja mogla uzvratiti nuklearnim napadom.

U studiji se procjenjuje kako Sjeverna Koreja trenutačno posjeduje 25 nuklearnih bojevih glava. Sve one mogle bi biti lansirane na Seul ili Tokio, pošto su to dva ključna američka saveznika u regiji. Ističe kako ne moraju sve nuklearne rakete pogoditi cilj, vjerojatno ni ne bi, no broj mrtvih u gornjim procjenama bio bi veći od 2 milijuna.