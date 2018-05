Stranka za BiH : Pričate nam o autoputu Sarajevo – Beograd, a niste u stanju da izgradite kružni tok u Hrasnom

Stranka za BiH oglasila se saopštenje za javnost u vezi sa izgradnjom autoputa Sarajevo – Beograd. Sadržaj saopštenja prenosimo u cjelosti:

“Gospodo, pričate nam o ”kružnom” toku autoputa Sarajevo – Beograd – Sarajevo, a više od godinu dana niste bili u stanju da izgradite kružni tok u sarajevskom naselju Hrasno.

Pričate nam o stotinama kilometara ”kružnog” autoputa Sarajevo – Beograd – Sarajevo, a niste izgradili kilometar autoputa za cijeli mandat. I za ovu jedinu dionicu koju gradite na zeničkoj zaobiaznici, novac je osigurao g. Haris Silajdžić u junu 2010. godine od kuvajtske vlade. I ono malo spremnih projekata, poput dionice Buna – Počitelj – Čapljina ne možete da ugovorite više od tri godine.

Pričate nam o ”kružnom” autoputu Sarajevo – Beograd – Sarajevo, a Bosni i Hercegovini treba veza Sarajevo – Tuzla – Bijeljina – Rača. To je najkraća, najbrža, najjeftinija i najisplatljivija veza Sarajeva i Beograda, a koja ujedno povezuje tri velika centra u Bosni i Hercegovini i infrastrukturno razvija Bosnu i Hercegovinu. Valjda je to interes Bosne i Hercegovine, da razvijamo našu zemlju, ako se već zadužujemo, a ne susjede?!?

”Kružni” autoput nije za Bosnu i Hercegovinu. To je potreba Srbije da riješi povezanost ostatka Srbije sa Šumadijom, jugom Srbije i sa Crnom Gorom, što nije uradila za proteklih 70 godina, pa sada u to uvlači Bosnu i Hercegovinu tobožnjim autoputom, a u stvari, to je krak od Užica preko Višegrada do Sarajeva. Struka vam kaže da se ova dionica ne može otplatiti do sudnjeg dana.

Bosna i Hercegovina je u ovom slučaju čisti kolateral tobožnje trilaterale. Niko ne zna koliko će koštati, ni ko će osigurati novac, ali bitna je još jedna ”kružna” predizborna šarena laža.”

(Kliker.info-Oslobođenje)