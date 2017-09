Što neće vlast, hoće narod : Građani Stoca sami oformili biblioteku

Takav je slučaj s opštinom Stolac, ali njeni građani, željni pisane riječi i pozitivnih vidika, sami su se organizovali kako bi to promijenili. Zahvaljujući inicijativi Udruženja građana “Iskra” Stolac u biblioteku u osnivanju su veoma brzo počele da stižu knjige od sugrađana, različitih udruženja, susjednih opština, ali i nekih muzejskih institucija. Zahvaljujući tome Gradska biblioteka Stolac će oživjeti sutra u 11 časova, za kada je zakazano zvanično otvaranje, a miris knjige u ovoj opštine više neće prestajati da se širi.

“Naše UG ‘Iskra’ je oformljeno s idejom vodiljom da našem lijepom gradu vratimo obilježja koja je imao u vrijeme kada je živjeti u njemu bilo zadovoljstvo i privilegija. Biblioteka je jedno od obilježja koja jednu urbanu sredinu čine takvom. Problem prostorija trenutno imamo jer smo je smjestili u iznajmljenoj kući Branke i Zorana Pudara, ali se nadamo u dogledno vrijeme da ćemo uspjeti renovirati prijeratne prostorije Gradske biblioteke i tamo je i smjestiti kako i priliči”, istakao je u razgovoru za “Nezavinse” Samir Zekić, predsjednik Udruženja “Iskra” iz Stoca.

Priznao je da nije očekivao toliki odziv institucija i građana u tako kratkom periodu.

“I ovim putem zahvaljujem svima na doniranim knjigama, prikupljeno je oko 7.000 naslova. Naša biblioteka će takvim odzivom biti ponos grada Stoca, a sve donacije će biti i dalje dobro došle. Ono čime sam nezadovoljan to je odziv institucija, sponzora i donatora da novčano pomognu realizaciju ovog projekta. Zasad je sve finansirano sredstvima UG ‘Iskra’ iako imamo puno obećanja i za tu vrstu pomoći. Čekamo da napokon počnu s realizacijom”, rekao je Zekić.

Naslove klasične literature, beletristiku, domaće, strane, svjetske autore, sve to će se moći pronaći u ovoj biblioteci, koja je početak pozitivnih promjena u ovoj maloj opštini. Ideja je naišla i na oduševljenje sugrađana, pa se na društvenim mrežama mogu pročitati samo pozitivni komentari, posebno srednjoškolaca i studenata iz ovog grada, koji će sada svu neophodnu literaturu moći da pronađu u svom gradu. Kako je istakao Zekić, radno vrijeme biblioteke biće od 10 do 17 časova od ponedjeljka do petka.

“O članarinama nismo još donijeli definitivan stav, prijedlog je da bude na godišnjem nivou 20 KM, za pola godine 10 KM. Za đake i penzionere na godišnjem nivou 15 KM”, rekao je on.

