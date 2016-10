Stjepan Mesić u Zenici : Treći entitet bio bi poguban za Hrvate u Bosni i Hercegovini

Treći entitet bi bio poguban za Hrvate, izjavio je u ponedjeljak bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.On je govorio na tribini studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici održao predavanje “Bosna i Hercegovina jučer, danas, sutra”.

Mesić je, na pitanje novinara o zahtjevima za trećim entitetom ili pokušaju nove podjele Bosne i Hercegovine, rekao kako bi bilo pogubno dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine.

“Smatram da bi pogubno bilo za Hrvate kad bi dobili treći entitet, jer nitko od onih koji predlažu treći entitet ne razmišljaju o tome da se i Posavina treba vratiti u treći entitet, nego se više radi o tome da se podijeli [entitet] Federacija Bosne i Hercegovine. Ako se dijeli država, to može izazvati samo nove sukobe, nove ratove, koji nikome ne trebaju”, kazao je Mesić.

Rekao je kako Bosna i Hercegovina mora postojati sama za sebe i da je mir u Bosni i Hercegovini bitan za mir u cijelom regionu.

Reforma Dejtonskog sporazuma

Naglasio je kako je bitno da političari u Bosni i Hercegovini rade za njenu dobrobit i shvate da je njihova domovina upravo Bosna i Hercegovina, a ne Srbija, Hrvatska ili neka druga država.

Mesić je govorio i o prošlom ratu na području bivše Jugoslavije i potrebi reforme Dejtonskog sporazuma, kako bi Bosna i Hercegovina mogla krenuti prema Evropskoj uniji.

Na konferenciji za medije koja je održana poslije predavanja, Mesić je rekao kako je na predavanju govorio upravo o stanju u Bosni i Hercegovini u odnosu na njenu prošlost te o njenoj budućnosti.

“Govorio sam o tome što je bilo i šta možemo očekivati i kuda Bosna i Hercegovina ide. Bosna i Hercegovina ide prema EU, samo je pitanje kojom brzinom će to ići. Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto u EU, samo mora ispuniti uvjete i ostvariti standarde koji vrijedi u klubu koji se zove EU. Očekujem da će Bosna i Hercegovina doživjeti određenu preobrazbu u tom smislu i dobiti nešto europeiziraniji izgled, s obzirom na ono što je učinjeno Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom”, kazao je on.

Dodao je kako je Dejtonski sporazum prihvaćen u svijetu i na ovim prostorima, jer je zaustavio krvoproliće, ali da nije učinio dovoljno na planu pravilnog funkcioniranja Bosne i Hercegovine, s obzirom na postojanje entiteta.

Mesić je također rekao kako se i međunarodna zajednica mora pozabaviti stanjem u državi.

“Sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini ne ovisi samo o vama u Bosni i Hercegovini i političkoj eliti, nego ovisi i o međunarodnoj zajednici. A ona je sada fokusirana na određena područja gdje se održavaju ratovi i njihov je interes da se ta žarišta smire, da se dođe do mira i očito da međunarodna zajednica trenutno nije fokusirana na Bosnu i Hercegovinu. To ne znači da treba mirovati, treba stvarati atmosferu da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europi, da Bosna i Hercegovina nema nekakve druge mogućnosti nego priključenje EU, a to odgovara i svim susjedima Bosne i Hercegovine”, izjavio je Mesić.

Ključ u Beogradu, ne u Banjoj Luci

Bivši predsjednik Hrvatske govorio je i o politici bh. entiteta Republika Srpska i referendumu koji se održao u tom entitetu.

“Mislim da se ključ rješenja nalazi u Beogradu, a ne u Banjoj Luci. Vrh politike Beograda daje izjave da je za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali kaže i da podržavaju politiku RS-a i [predsjednika RS-a] Milorada Dodika, koji Bosnu i Hercegovinu ne priznaje. I onda se pitam za šta se, u stvari, zalaže Beograd – za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu ili onoga koji tu Bosnu i Hercegovinu pokušava razbiti?

Kada se Beograd izjasni uz međunarodnu asistenciju, onda očekujem da će brže doći do rješenja pitanja Bosne Hercegovine i RS-a. Nisam u prilici ocjenjivati rad bilo kojeg člana Predsjedništva ili institucija Bosne i Hercegovine, samo sam stava da Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i uvjeti da se uđe u EU, odnosno fokusirati se i na ustavne promjene, da bi Bosna i Hercegovina radila kao cjelovita, ne unitarna ili pocijepana država”, objasnio je Mesić.

Mesić je dodao kako mladi ljudi moraju, uz podršku starijih i iskusnijih, uključiti se u politiku države i ne dopustiti da državom i sudbinom svih njenih građana upravlja nekolicina ljudi.

