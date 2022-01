Stjepan Mesić u Pressingu : Republika Srpska je nastala na genocidu, to je etnički očišćen prostor (VIDEO)

Posljednji predsjednik Predsjedništva nekadašnje Jugoslavije, prvi premijer Hrvatske, pa predsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske i to u dva mandata, Stjepan Mesić, večeras je u Pressingu govorio i o secesiji Republike Srpske te poručio da je taj entitet nastao na ratnom zločinu, genocidu i da to trebaju shvatiti i Srbija i Hrvatska kada podržavaju njegovo otcjepljenje od države Bosne i Hercegovine.

Mesić je komentarisao novu priču o pregovorima u kojima će prisustvovati predsjednici Hrvatske, Srbije, ali i Turske. Interesovalo nas je na čijoj strani će biti Recep Tayyip Erdogan?

“Dosta dobro poznajem Erdogana i ipak mislim da će on biti na strani jedinstvene i cjelovite Bosne i Hercegovine. Ali sam ostao dužan odgovor zašto Kina i Rusija idu u otpor svega onoga što se predlaže na ovom našem prostoru. Ako se one optužuju da samo što nisu zaratile sa svojim susjedima jasno je da oni reagiraju i da su protiv svih onih zemalja koje podržavaju cjelovitu BiH. Ne samo u ovom slučaju nego i drugim. Ne mogu oni podržavati one države koje njih prozivaju da su agresori”, dodao je Mesić.

Rekao je da je među podrškom Rusiji u Evropi Mađarska i Viktor Orban. Podsjetili smo Mesića da je Orban rekao da će biti protiv svih evropskih sankcija Dodiku i istovremeno najavio pomoć od 100 miliona eura Republici Srpskoj.

“Republiku Srpsku ne može ni 200 miliona eura spasiti, a ne ovih obećanih 100. Bilo bi dobro da se Orban više bavi mađarskim problemima jer ni njemu tamo ne cvjetaju ruže i možda baš podršku želi dobiti na nekoj drugoj, ali pogrešnoj strani”, naglasio je.

Upitali smo kako komentariše različite i promjenjive stavove Milorada Dodika i Dragana Čovića pa je tako Mesić istakao da postoje dva osnovna razbijača Bosne i Hercegovine.

“Oni su se udružili, oni to ne kriju, ali trebaju i u Srbiji i u Hrvatskoj to shvatiti. Dakle, te priče o tome kako je neko za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, a za to je da se osamostali RS koja je nastala na ratnom zločinu, na genocidu. Pa moramo reći da nije tu došlo zbog toga što je neko na izborima dobio, nego na krvi koja je prolivena nepotrebno. To je etnički očišćen prostor i sada se najednom pojavljuje kao da je to 63 posto BiH kako je meni Bora Jović rekao. Kako je do toga došlo kada je stvorena Kraljevina SHS i kada su razvlašćeni age i begovi ne samo u BiH nego i u Makedoniji i Kosovu i te zemlje su dobili Solunaši, a sada je ispalo da su to vijekovna srpska ognjišta. Pa treba malo znati i historiju”, poručio je Mesić.

Naglasio je da se i u Srbiji ponavlja politika Slobodana Miloševića.

“Svi oni na tome žele dobiti neke poene, žele proširiti granice Srbije, pa ne misle valjda dio Kine da će pripojiti već žele ono što mogu i misle da će pritiskom natjerati Evropsku uniju da popusti i da kaže pa hajde neka uzme i Republiku Srpsku. Ali ne znam šta misle da će se onda dogoditi, kako će reagovati veliki broj Mađara u Rumuniji i druge zemlje gdje postoje jake nacionalne zajednice koje će tražiti izdvojenje. Po čemu bi RS imala to pravo do kojeg je došla genocidom i etničkim čišćenjem. U Srbiji bi trebali shvatiti da je Njemačka krenula za Hitlerom da bi mogla zagospodariti svijetom, ali je morala uništiti Židove da bi dobila kapital, ali znamo kako je završio Hitler. Njemačka je iz toga izvukla pouke, doživjela katarzu kao i njen narod i danas je ona najveći primjer demokratizacije i evropeizacije na svom prostoru.

Njemačka sebi žrtve više ne može dozvoliti i bilo bi sasvim normalno da iz njemačkog primjera izvuku zaključke i vlasti u Srbiji i da shvate da su Srbi krenuli u ostvarenje Miloševićevih ciljeva koje nisu ostvarili i umjesto da osude tu politiku oni prigovaraju Dodiku što nije otišao u rat. Problem Srbije je što nije doživjela katarzu i ima veliki broj ljudi koji misle da Srbija za vrijeme Miloševića nije ostvarila svoje teritorijalne ciljeve i sada to pokušava ostvariti preko BiH, ali i Crne Gore. Hrvatska je polovično doživjela katarzu jer se najveći broj Hrvata borio protiv zajedničkog agresora, ali je jedan dio pošao za politikom Franje Tuđmana koji je mislio da se BiH ne može održati. Sve u svemu, bili smo žrtva agresije, ali je bilo onih koji su pogrešno vodili politiku”, zaključio je Mesić.

Mesić je, govoreći o aktuelnim političkim odnosima, kazao “da su Hrvati u BiH bili željni Čovića, oni bi ga izabrali”.

“Pošteno bi bilo da ti koji se na taj načim legitimiraju kažu da žele da Čović bude izabran za člana Predsjedništva i onda bi bili na čistim pozicijama. Ove priče da je to briga za Hrvate u BiH, ali kada je neko spomenuo Hrvate u Posavini, Hrvate u RS, kada je neko spomenuo gradove i sela gdje su živjeli Hrvati, Bošnjaci? Kako to niko ne problematizira, jedino da Čović bude izabran. Da su Hrvati bili željni Čovića, oni bi ga izabrali. Dobili smo jedan iskorak u bošnjačkom korpusu jer su glasali prema svom političkom opredijeljenju i jedan je dio glasao za Komšića ali to ništa nije strašno. Ako su pokazali Bošnjaci da se oni ne opredjeljuju svojom vjerom ili nacijom, nego iz drugih razloga, onda je to trebalo pozdraviti kao iskorak prema evropskoj BiH, prema građanskoj državi. To se nije iskoristilo i onda imamo ovo što se sada nadovezuje”.

Dodao je da je BiH uvijek bila evropska država i da nema nijednog razloga da ne bude i dalje.

“Oni tako nastupaju zbog određenih problema koji su bili sa radikalnim islamizmom, ali to nema veze sa BiH. BiH je evropska država, uvijek je bila i nema nijednog razloga da ne bude i dalje. Oni koji žele razbiti BiH moraju izaći iz političkog sustava, iz tog prostora u kojem se odlučuje. Ne može neko sjediti u Predsjedništvu BiH, a biti protiv BiH”.

Mesić je također kazao da raspad BiH nije moguć i da se neće dogoditi.

“To se neće dogoditi, to se ne može dogoditi! Svi ti iluzionisti koji pokušavaju da se vrate na politiku Miloševića, to su izgubljene stvari. Ako se BiH nije mogla razbucati i nakon stotinu hiljada mrtvih, za vrijeme rata, pa kako će sada? Ne može se prevariti međunarodna zajednica, niti BiH. Ako se bude vodila takva politika EU, da se zna tačno njen stav. Amerika pomalo pokazuje šta je njen stav, ali to što je neko kaženjen da mu se zabranjuje ići u neku zemlju ,to je malo važno. Bitno je da međunarodni predstavnika, kao Paddy Ashdown, isključi oni koji u politiku ne spadaju”.

Dodao je još da su se stvari u vanjskoj politici promijenile, da Amerika pokazuje svoj interes.

“Ja to poredim sa Inzkom, on je u svojim mogućnostima koje je imao vodio dobru politiku, ali mu niko nije davao veće ovlasti. Čak ga i njegova država nije žustro podržavala. Ovdje se ipak nešto mijenja. Amerika pokazuje svoj interes, ona je zaslužna jer je došlo do mira u BIH ali vidimo da EU institucije imaju jedan drugi pristup BiH. Onda će i zemlja iz koje dolazi predstavnik imati jedan “poguranac” i sa ove strane”.

“Ja sam sa Borom Jovićem razgovarao; Je li vama trebaju Srbi iz Hrvatske? Kaže ne. Je li vam treba hrvatski teritorij? Pa ostavite onda Srbe na miru da to rješavamo, a ne balvan revolucijom ubijanjem i paljenjem sela. On je meni rekao da ih zanima 63 posto BiH, da je to bilo srpsko, to je srpsko i da to mora ostati srpsko. To je činjenica, njima je trebalo u Hrvatskoj inicijalno paljenje da bi se rat prebacio u BiH. BiH je naučila živjeti kao multilateralna i u vjerskom i nacionalnom smislu tako da je moralo doći do iskre izvana koja je zapalila, a to je proveo Miloševića sa ostatkom JNA. To nije više bila JNA”.

(Kliker.info-N1)