Stjepan Mesić : Neću biti ‘Počasni građanin’, ali ostajem prijatelj Sarajeva

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odbio je primiti priznanje “Počasni građanin Sarajeva” nakon što su gradske vlasti odlučile da to priznanje neće dodijeliti turskom književniku Orhanu Pamuku, dobitniku Nobelove nagrade za književnost.

Mesić je za Al Jazeeru rekao kako ni od koga nije dobio službenu obavijest da je uopće predložen za priznanje niti da mu je ono dodijeljeno.

Informaciju da mu je ta čast dodijeljena, kaže, doznao je samo preko medija.

“I onda sam čekao jedno vrijeme da vidim koje je obrazloženje, nisam dobio ništa, a predugo se onda to provlači. Nisam htio da ljudi budu dezinformirani jer Orhan Pamuk je svjetski književnik, on je nobelovac i on je iz jedne druge sfere. Ja sam političar, on je književnik i meni je nezgodno da se mene stavlja u konkurenciju s jednim nobelovcem. I nisam mogao to prihvatiti i tako sam obavijestio gradonačelnika Sarajeva”, kaže Mesić.

Mesić: ‘Ostajem prijatelj BiH i Sarajeva’

Unatoč medijskim napisima da je Mesić sarajevskim gradskim vlastima zamjerio i manipulacije u ovom slučaju, on kaže da ne govori o manipulacijama nego da procedura za njega nije bila u redu.

“Prije svega trebalo me obavijestiti da sam uopće predložen za ‘Počasnog građanina’ jer ni to ja nisam znao. Posebno nisam oficijelno dobio informaciju da sam izabran. A pogotovo kad sam čuo da je procedura bila sasvim drukčija, dakle, da je Orhan Pamuk dobio sve glasove komisije koja je to predlagala i najednom se onda ja pojavljujem kao počasni građanin… Sve skupa to mi nije odgovaralo. Ja ostajem i dalje prijatelj Bosne i Hercegovine i Sarajeva – uvijek tvrdim: ja sam, kad je najteže bilo, dolazio u Sarajevo, više puta, i nikakvo moje prijateljstvo s Bosnom i sa Sarajevom neće biti na ovaj način prekinuto, dapače, bit će učvršćeno”, rekao je Mesić.

U Uredu gradonačelnika nisu za Al Jazeeru željeli komentirati vijest da je Mesić odbio ukazanu čast, a služba za medije zatražila je da se redakcija obrati Uredu pismenim putem.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Sarajeva najprije je početkom veljače jednoglasno odlučilo prihvatiti prijedlog izdavačke kuće Buybook da se upravo Pamuka proglasi počasnim građaninom te da mu se to priznanje uruči u travnju, kad je planiran njegov posjet glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

‘Rezervno rješenje’

Nekoliko dana kasnije to isto povjerenstvo preinačilo je svoju odluku te sa četiri prema tri glasa zaključilo kako Pamuk ne zaslužuje priznanje “jer nije dovoljno učinio za Sarajevo”, prenijela je HINA.

Iz oporbenih stranaka, koje imaju svoje zastupnike u Gradskom vijeću, odmah su reagirali upozoravajući kako je sve učinjeno pod pritiskom Stranke demokratske akcije (SDA), koja održava bliske veze s vlašću turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a koga Pamuk otvoreno kritizira.

Neki mediji u Bosni i Hercegovini zaključuju kako činjenica da je i Mesić, kao “rezervno rješenje” koje je ponudio SDA-ov gradonačelnik Abdulah Skaka, sada odbio to očito kompromitirano priznanje predstavlja svojevrsni “šamar” svima onima koji vode grad Sarajevo.

