Stjepan Mesić: Mora jednom prestati ovo mrcvarenje BiH

“Granice Evrope su riješene… Tu ne može biti nikakvih zavaravanja. Nikakvih snova da će se Bosna i Hercegovina raspasti, pa će nešto pripasti Hrvatskoj, nešto Srbiji. Da je to bilo moguće, a onda bi Tuđman i Milošević podijelili Bosnu i Hercegovinu, ali to nisu mogli učiniti. Pa, ne mogu ni ovi sada . Evropa se mora oglasiti. Na kraju, Amerika, koja je inicijator i organizator Daytonskog sporazuma, mora se oglasiti, da jednom prestane ovo mrcvarenje prema BiH”, zaključio je Mesić.

“Ne može bilo tko u Hrvatskoj ako želi komunicirati sa Bosnom i Hercegovinom zvati pojedinačno bilo kojeg člana Predsjedništva. Niti Željko Komšić predstavlja Hrvate, niti Milorad Dodik predstavlja Srbe, ili Šefik Džaferović predstavlja Bošnjake. Oni predstavljaju BiH. To ja cijelo vrijeme govorim. To i Evropa treba jednom glasno reći, i Amerika na kraju. U tom smislu sam je i pisao i predsjedniku Amerike”, ocijenio je.

“To mora riješiti Bosna i Hercegovina. Zato bi bilo dobro da se ide sa jednom strategijom. Kada govorim o hrvatskom vodstvu, onda to isto mislim i na srpsko, i na Srbiju. Šta oficijelna Srbija kaže: Mi smo za cjelovitu, jedinstvenu BiH. A potom: U svemu podržavamo Milorada Dodika koji razara i ne priznaje BiH?! Koja je to srpska politika? Pa, jasno, razaranje BiH . Onda imate ovog nesretnika Dragana Čovića? Čović sa Dodikom razbija BiH. Njega ovdje u Zagrebu mile i glade. U Zagrebu sa Čovićem plešu tango Argentino. Telo uz telo! Kome je potreban taj Dragan Čović?! On je razarač BiH! Ako Hrvatska želi biti principijelna, ona vrh države treba prihvatiti pandam iz Bosne. Ko je pandam? To je Predsjedništvo BiH. U tom smislu treba ići sada novom strategijom, jer teško je kad se zaoštre stvari” , govori Mesić.

“Ja ne vidim sada na horizontu ništa posebno. Bilo bi dobro da dođe do jednog otrježnjenja. Naime, insistiranje iz Hrvatske da se promijeni Izborni zakon u BiH , mislim da to nema smisla” , kaže, uz ostalo, Mesić.

Mesić je komentirao poteze Srbije koja je dozvolila vakcinisanje državljana regiona, ponajviše onih iz BiH, u Beogradu.

“Na muci se poznaju junaci. To je Vučićeva logika. Nije on to platio tu vakcinu. On želi dobiti podršku iz svijeta, iz EU i, prije svega, građana BiH. To je jedan politički manevar. Evropa bi morala sve to skupa uzeti u obzir i prema BiH nastupati sa jednim stavom. I pomagati BiH da prebrodi poteškoće koje su nastale pandemijom”, zaključio je Mesić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)