Stjepan Mesić: Milanović mora doći u Sarajevo, Predsjedništvo BiH se ne može zaobilaziti

Bivši predsjednik Hrvatske u dva mandata i posljednji predsjednik Predsjedništva Jugoslavije, Stjepan Mesić, potvrdio je da se, zajedno sa Ivom Josipovićem, susreo na prijateljskoj kafi sa liderom Stranke demokratske akcije (SDA) i dopredsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem.

Šta Zagrebu i Beogradu nije jasno?

Komentirajući susret koji Izetbegović održao u ponedjeljak, nešto ranije, sa premijerom Hrvatske i liderom HDZ-a Andrejom Plenkovićem, Mesić ističe da su “svi razgovori su dobri, pa i ovo“.

“Jer ovdje razgovaraju predsjednik stranke sa predsjednikom stranke. U tim dimenzijama, to je, za mene, uredu. Što se tiče predstavljanja Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj i Srbiji, očito, to nikako ne mogu razumjeti. Ustav je tamo jasan. Postoji Izborni zakon po kome se biraju organi vlasti, od općine pa dalje. Ali Ustav određuje kako se bira Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tu je sasvim jasno, tu je prepisan duh Deaytonskog sporazuma. Ne bi trebalo biti nikakvog nerazumijevanja. O čemu se radi? Iz hrvatskog korpusa bira se jedan član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a glasaju svi iz Federacije BiH, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci i nacionalne manjine, svi. Iz bošnjačkog korpusa, također, bira se jedan u Federaciji BiH i, opet, glasaju svi. Treći član bira se u RS iz srpskog korpusa. Za njega glasaju Srbi i svi koji su ostali, a malo je ostalo jer je tamo bilo etničko čišćenje”, pojašnjava Mesić, jer, kako kaže, u Beogradu i Zagrebu, to nikako ne prihvataju.

Ne glasaju, podvukao je, Hrvati za Hrvate, Bošnjaci za Bošnjaka, a Srbi za Srbina.

“Glasa se za člana Predsjedništva BiH. Dakle, oni funkcioniraju samo kao trio i oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Oni ne predstavljaju Hrvate, Bošnjake i Srbe, već Bosnu i Hercegovinu. Mogu se dogovorit da ponegdje jedan predstavlja državu, da ne moraju trojica ići. Ali da netko kao Dodik predstavlja Srbe u Zagrebu…, tko je njega izabrao da predstavlja Srbe!? To nema nikakve veze. On predstavlja jednu trećinu BiH. I to je sve. U Hrvatskoj mnogi ne razumiju, a izgleda ni u Bosni”, kazao je Mesić.

Na pitanje kako da, napokon, predstavnici dvije zemlje počnu na ozbiljan i odgovoran razgovarati o budućim odnosima, Mesić poručuje da se to pitanje mora riješiti tako “da se nađu tri člana Predsjedništva BiH sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem“.

“I da govore o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne može se zaobilaziti Predsjedništvo BiH. Ne može nitko drugi predstavljati BiH, osim njih trojice. Ali kao trio. Ali to se mora iskristalizirati…”, istakao je.

Upitan dodatno kako da se to dogodi kada da predsjednik Hrvatske naziva Željka Komšića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH “parazitom”, Mesić, također, upućuje pitanja hrvatskom državnom vrh:

“Po istom tom Zakonu, po istoj regulativi (kao i Komšić) je izabran Dragan Čović i onda je bilo sve uredu. Kada Čović nije izabran, sad ovaj parazitira!? Sad Vi meni recite u čemu je problem”.

Dodik i Čović – razbijači BiH

Nadalje, on ozbiljan problem u međuregionalnim odnosima vidi i u pogledu pozicije Srbije prema Bosni i Hercegovini.

“Šta oficijelna država Srbija kaže? Mi podržavamo Bosnu i Hercegovinu u svemu, priznajemo njezin integritet, ali u svemu podržavamo Dodika koji kaže da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu! Ovdje u Zagrebu mnogi kažu da priznaju Bosnu i Hercegovinu, sve njezine institucije, a proglašavaju počasnim doktorom razbijača Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, koji zajedno sa Dodikom razbija Bosnu i Hercegovinu! Ide na proslavu “dana RS”, koji nema veze sa RS-om. RS je nastala voljom Daytona, a dan koji slave je dan razbijanja Bosne, kad je Radovan Karadžić povukao srpske poslanike iz Skupštine Bosne i Hercegovine. Slavi se dan razbijana Bosne i Hercegovine”, kritičan je Mesić.

Na pitanje, ako je sve to tako, da li je oficijelna politika Zagreba vraćena u devedesete, kada je o sudbini Bosne i Hercegovine razgovaralo sa Beogradom, o čemu je osobno svjedočio i u Haagu, Mesić odgovara:

“Ja ne znam, ja ne vidim nekakvu strategiju. Više u tome vidim jedno pomodarstvo. Počelo se pričati kao Hrvate nema tko zastupati. Pa Hrvate zastupaju oni koji su izabrani u institucije Bosne i Hercegovine. A Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne zastupa Hrvate već Bosnu i Hercegovinu. To je Predstavništvo. Ove sve priče, to je samo gubitak vremena”.

Nažalost, već godinama se potežu teške riječi. Danas je, primjerice, Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i bivši šef tajnih službi, prijetio da će se Bosna i Hercegovina raspasti, prijeti, također, između redova, blokadama i napada Izetbegovića i Komšića…

Poziv iz Sarajeva

Mesić to komentira u svom stilu.

“Miroslav Tuđman se razumije u puno stvari, osim u politiku. Tu je malo deficitaran. Naime, Miroslav Tuđman uopće nije bio s nama kad se stvarala Hrvatska demokratska zajednica, on je bio protiv Tuđmana tada! On je sa Vujićem (Antun) bio formirao Socijaldemokrate Hrvatske (SDH). Ali kad mu je Tuđman ponudio dobro mjesto, da bude šef obavještajne službe, ostavio je socijaldemokraciju (smijeh). Najednom on dolazi na dan formiranja HDZ-a. On nema apsolutno nikakve veze”, veli Mesić.

Na koncu, govoreći o tome kako izaći iz začaranog kruga loših odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te ih poboljšati, na čemu je on radio tokom svoja dva mandata, Mesić konstatira da je to moguće “jedino tako da Predsjedništvo BiH pozove hrvatskog predsjednika” u Sarajevo.

“Najprije bez puno štampe, novinara, da se iskristalizira ova činjenica koja je zadana Daytonom i da prestane to prepucavanje. Pa, ne može se pet godina prepucavati, a Ustav je jasan i Dayton je jasan”, zaključio je Mesić.

