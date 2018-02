Stjepan Mesić: Europa mora maknuti iz politike one koji ne priznaju BiH

Bivši predsjednik Hrvatske i posljednji predsjednik Predsjedništva SFR Jugoslavije Stjepan Mesić kazao je u razgovoru za Radiosarajevo.ba, komentirajući donošenje Strategije za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, da “jako dobro da Europa malo više sada povede računa o jugoistoku Europe”.

“A to znači ubrzavanje ulaska u EU. Jer Europa se mora udružiti, jugoistok Europe mora ući u EU, jer samo udružena Europa može bit faktor na svjetskoj sceni“, kazao je Mesić.

Prema njegovom mišljenju, Evropa, međutim, mora poduzeti neke konkretne poteze.

“Ono što međunarodna zajednica mora napraviti da jugoistok Europe krene, a to znači i BiH zajedno sa ovim zemljama koje još nisu kandidati i koji samo očekuju poziv za EU, oni se u BiH moraju riješiti onih ljudi koji ne priznaju Bosnu i Hercegovini. To je Paddy Ashdown dosta efikasno razgovarao, ali je iza sebe imao europske institucije, i imao je svoju zemlju iza sebe. Danas u BiH imate Valentina Inzka, koji je pozitivan i želi ubrzanje ulaska BiH u EU, ali, on niti ima svoju zemlju iza sebe, niti ima Evropu. On bi morao makar neko vrijeme dobiti takve ovlasti da može isključiti iz bh. politike one koji ne priznaju BiH, a takvih ima“, naglasio je Mesić.

Komentirajući jučerašnje tvrdnje lidera HDZ-a i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića da zalaganje za građansku državu u BiH, u osnovi znači zalaganje za islamsku državu, Mesić je u svom stilu kazao:

“Znate šta, i glupost je građansko pravo, to je pravo čovjeka da priča gluposti! Cilj je u svakom slučaju građansko društvo i građanska država. Do toga treba doći, to se ne daje, ne poklanja. Društvo mora sazrijeti da bi bilo građansko društvo. To ne treba isključiti, već poduzimati sve da jednog dana bude građansko društvo. Prema tome, treba se boriti za europejstvo, da prestane ovo kod nas nadmetanje nacionalizama koji nikada neće dovesti do građanskog društva“, naveo je on.

Iako naglašava da ne želi previše komentirati Dragana Čovića, smatra da je on “tek zarobljenik jedne politike koje se još mnogi nisu oslobodili“.

“A ta politika je da, kao što vidite, vide mogućnost da se mijenja arhitektura našeg prostora. To je još u nečijim glavama. Oni ne shvaćaju, a vjerojatno i Čović, da je arhitektura našeg prostora završena, i da BiH je činjenica i zato treba u tom smislu, mijenjati ljude koji to ne razumiju! Pa, gledajte, Dodik. On kaže da ne priznaje BiH. A sada Dodikom ići u nekakve saveze, koji onda ne mogu onda koristiti ni BiH, ne mogu koristiti udruženoj Europi…, to s zarobljenici iz 1990. ili 1991. godine”, zaključio je Mesić.

Faruk Vele (Radiosarajevo)