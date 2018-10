Stjepan Mesić bez dileme : “Hrvatska duboko griješi – Komšić je legalan i legitiman”

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić ni u mirovini ne miruje. Puno putuje pa mu nije dosadno.U intervjuu za Dnevnik.hr kaže da ga zaokuplja stanje u BiH.

– Mislim da hrvatska politika duboko griješi, jer očito da ide jednim smjerom koji nije ni evropski ni civilizacijski. Zabluda je da Željko Komšić nije izabran legalno i legitimno. Ljudi ne čitaju zakon. Legalno i legitimno je izabran Željko Komšić. Zakon ne kaže da Hrvati biraju Hrvata, Bošnjaci Bošnjaka, nego iz reda hrvatskog naroda, a on je Hrvat. On ne predstavlja nikakve Hrvate, on predstavlja Bosnu i Heercegovinu. Što se zakona tiče, sve je jasno tu nema nijednog razloga za proteste. Treba prihvatiti da je zakon takav i po tom zakonu je i učinjeno, rekao je Mesić i dodao:

– Da su Hrvati htjeli izabrati Čovića u Predsjedništvo BIH, oni bi izišli na izbore, ali nisu htjeli. Tamo se barata sa krivim brojkama. Prevelika apstinencija je bila Hrvata, da su ga htjeli birati izašli bi na izbore, i onda nema tu nikakvih Bošnjaka. Dakle Hrvati nisu htjeli Čovića i to je činjenica, ističe Medsić za Dnevnik a prenosu Slobodna Bosna.