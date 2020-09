Stjepan Mesić bez dileme :Dodika nisam htio primiti, Komšić je legitiman

Kazao je, kako je Dodik i njemu više puta slao poruku dok je bio predsjednik Hrvatske, da bi htio posjetiti Hrvatsku.

“On je zadnji kojeg bi ja pozvao u posjetu. Po Ustavu, BiH predstavljaju trojica i mogao sam sa njima samo razgovarati. Zašto su oni sada izabrali ovaj trenutak da razgovaraju sa onim koji razbija BiH, a pogotovo kad se udruži sa Draganom Čovićem, drugim razbijačem BiH. Pitanje je – koja je to politika, ko stoji iza te politike? Nekada je Tuđman imao u BiH čovjeka zaduženog za razbijanje BiH, to je Mate Boban. A Milošević je imao svog igrača Karadžića i znamo kako je to završilo”, naveo je Mesić.

Tutor Hrvatima u BiH



Ovdje se, kako je kazao, ne radi o tome šta razmišljaju ljudi u BiH i lideri. Ovdje se radi o tome da problem treba tražiti u Hrvatskoj i Srbiji.

Podsjetio je, da je kao predsjednik poslao poruku Hrvatima u BiH.

“Vaša domovina je BiH. Vaš glavni grad je Sarajevo. Svoju politiku morate graditi sa druga dva konstitutivna naroda. Hrvati morate tražiti svoju sreću u BiH, a Hrvatska mora pomoći Hrvatima kao i svim drugim Hrvatima koji su izvan BiH”, glasila je ta poruka.

Međutim, kazao je Mesić, ne može Hrvatska biti tutor Hrvatima u BiH.

“Ja sam to i Tadiću rekao da bi bilo dobro da kaže isto Srbima u BiH. Meni je Tadić rekao da kada bi on to izjavio, izgubio bi izbore. On nije izjavio, a izgubio je izbore”, napomenuo Mesić.

Na pitanje je li uredu porediti susret Milanović-Dodik sa susretom Tuđman-Milošević, Mesić je rekao izričito “da”.

“Ono što su oni dogovorali u Karađorđevu, ja sam protiv toga bio. Kad se Tuđman vratio iz Karađorđeva, gdje se nasamo našao sa Miloševićem, rekao je da mu je Milošević predložio da Hrvatska dobije banovinske granice, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Još je rekao: ‘Evo da vam ja kažem, kako je to Milošević rekao. Rekao je: Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, ono što meni ne treba’. A ja sam rekao: ‘Čekaj Franja ali to znači rat’. On je rekao: ‘Stipe ne znaš povijesne silnice’. Ja sam rekao: ‘Možda ne znam povijesne silnice, ali ja imam logiku, čim se diraju granice, to je rat. A šta kaže na to Alija?’ A on mi kaže: ‘Nema šta reći Alija, kad se srpske i hrvatske škare slože, nema mjesta za Aliju'”, ispričao je bivši predsjednik Hrvatske.





Čović – razbijač BiH



Smatra da se nešto slično događa kao u vrijeme kad je Milošević imao Tuđmana, a Tuđman imao Matu Bobana.

“Bojim se da se sada nešta sprema. Ako Zagreb ima svoga igrača i to Dragana Čovića, koji je razbijač BiH, koji dolazi na proslavu Dana Republike Srpske, a koji nije nikakav Dan RS-a, nego je tad počelo razbijane BiH. I ako se njih dva udruže i ako se onda tu traži rješenje, tu nema govora, tu nema rješenja”, kazao je.

Napomenuo je i da je Željko Komšić izabran legalno i legitimno, te da je branio BiH i rat proveo braneći BiH, te da mu nije jasno zbog čega bi bio isključen iz političkih razgovora o BiH. Dodao je i da je jasno da se vodi kampanja protiv Komšića.

Hoće li rezultat izbora u Crnoj Gori uticati na regiju, upitan je.

“Sigurno da će utjecati, ali ja gledam što je sada majstorski izvedeno u Crnoj Gori. Ona prosrpska politka koja joj nikad nije sjela, pokušavala je na razne načine da omete razvoj Crne Gore i njen ulazak u Evropske integracije. Bilo je raznih pokušaja, čak i pokušaja antetata, i sad su se majstori sjetili – bilo bi dobro da se uključi i vjera, odnosno Srpska pravoslavna crkva, računajući da na taj način mogu vratiti Crnu Goru u okvire Srbije. Ja mislim da je to promašena politika, a vrijeme će pokazat da je Crna Gora Republika nezavisna i da će odlučivati sama o svom evropskom putu”, mišljenja je Mesić.

Kazao je i da možda još nije sazrilo vrijeme da Srbija prizna Kosova, ali da jeste da otvori svoj prostor i prometu ljudi i kapitala, te da Kosovo ne bude izolirano, a na kraju, od toga može koristi imati i Srbija i Kosovo, i cijela regija.

(Kliker.info-N1)