Stjepan Kljujić uzburkao duhove : “Zagreb je krvnik bosanskih Hrvata…”

Višegodišnji predsjednik Olimpijskog komiteta BiH i predsjednik Republikanske stranke Stjepan Kljuić danas je za N1 govorio o Danu državnosti i aktuelnim političkim odnosima u zemlji i regiji. Kako je kazao, o Daytonu misli išto što i prije 25 godina – to je čin izdaje BiH.

“Prvo treba istaći da je ZAVNOBiH značajan datum gdje je jedan pametan komunista napisao sadržaj Deklaracije koju su usvojili. Za mene, ZAVNOBiH je dobio najsnažniju potvrdu na referendumu, glasalo je 64,7 posto građana BiH za nezavisnu državu svih nacionalnosti iako se nije moglo glasati u Šekovićima, Šipovu, Drvaru”, kazao je i dodao:

“Bilo je slučajeva kao u Prnjavoru i Trebinju, gdje su vlasti pustile da se glasa, pa im htjeli uzeti rezultate.”

“Kada uzmete taj rezultat danas u Evropi, to je impozantno. Bez obzira na to što neki kažu da je to referendum dva naroda, to nije istina. Glasao je i veliki broj Srba za takvu državu.

“Postojala je sintagma “unutarnji i vanjski neprijatelj”. Mi smo se oslobodili vanjskog, ali ostao je unutarnji. To je unazadilo BiH i dalo dva hendikepa”, kazao je Kljuić za N1.

Ko će pobijediti nacionalizam?

“Ovi koji su na vlasti i ovi koji su ih zamijenili sada u Sarajevu, oni ničim ne mogu doprinijeti da se stvari normalizuju. Nacionalizam ne treba pobjeđivati, nego marginalizirati. Može biti samo kada bude postojala ravnopravnost. Onog trenutka kad se uspostavi istinska ravnopravnost, onda nacionalizam neće imati funkciju.”

Kaže da se lično ne osjeća ugroženo.

“Ja se ne osjećam ugroženo nikad, ni za vrijeme komunizma, kad su me izbacili na ulicu iz ‘Oslobođenja’. Ja sam dovoljno snažna ličnost da se ne osjećam ugroženo, ali mi je šokantno kad vidim da su moji predstavnici ljudi koji to nisu, plus to zloupotrebljavaju.”

“Sarajevo je izdalo BiH, nisu to Grude i Pale. To su mala mjesta sa malim rukovodiocima, koji su na svoj način platili glavom.”

“Referendumska BiH je bila ponos, a onda je počela eliminacija, te ne valja im Jure Pelivan, Jerko Doko, pa Jovo Divjak, pa Šiber, a Mustafa Hajrulahović im najgori. Mi smo imali potencijal, ali on je permanentno udaljavan. Prirodnom smrću stotine ljudi je otišlo kako i prirodnim putem, a s druge strane, mi nismo imali podlogu za transformaciju iz socijalizma u kapitalizam”, kaže Kljuić.

Dodaje da su neke države imale sindikate.

“Poljaci su imali sindikat, Česi Klub 77, mi smo imali neku organizaciju koja je bila kvislinška i raspala se. Čak i omladinci koji su počeli da rade kao liberali”.

Dodik i Čović na sjednici UN-a?

“Zagreb je krvnik bosanskih Hrvata. Oni su srušili HDZ koji je bio proevropski i doveli Bobana, Prlića, Tutu, Štelu i druge. Najsramnije je da su sa Miloševićem dogovarali podjelu BiH, a onda u Ustav svoj uveli da imaju brigu o nama kao da smo maloljetni. Ja sam imao bolji tim od Tuđmana”, kazao je kao komentar na govore Čovića i Dodika na sjendici UN-a.

Ispričao je detalj iz 1992. o sastanku Bobana i Karadžića.

“Dvanaestog maja 1992. u Grazu su održali sastanak Boban i Karadžić na nižem nivou kao da se Zagreb brine o nama kao da smo hendikepirani. Ovi drugi su pokrali BiH i mogu da rade šta hoće. Morate znati da je BiH pokradena metodom uništenja. Sarajevo je bilo evropski grad poslije OI-ja sa firmama koje su djelovale po cijelom svijetu.”

“Ne samo što su rasformirali te firme nego i ruše zgrade. Tako danas omladina ne zna šta je ‘Energoinvest’, ‘Vranica’. To je nešto što je ključno za BiH. Oni koju su preuzeli vlast su bili siromašni i odjednom počinju krast i postaju milioneri. Nasuprot njima, broj sirotinje se povećava. Kad vidite starce sa štapovima na tri noge, onda hendikepirane, kada vidite tugu BiH bez doma za starce i nezbrinutu djecu.”

“O Daytonu mislim isto ko i prije 25 godina. To je čin izdaje BiH, a Zagreb je prodao Hrvate. Tuđman oficir što je obećao Miloševiću. Dayton jeste zaustavio rat, ali je uništio budućnost BiH”, kazao je za N1 Kljujić.

