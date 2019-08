Stjepan Kljujić : “Mene nije smijenio Zagreb, nego Sarajevo i podržalo Matu Bobana”

Naime, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH danas obilježava 29. godišnjicu osnivanja.

“HDZ BiH osnovana je uz veliki napor najumnijih Hrvata ove zemlje, koji su se suprotstavili KOS-ovoj konstrukciji, koja je ubacila Davorina Perinovića za prvog predsjednika HDZ-a. Problem je bio u tome što Zagreb ne samo da nikada nije poznavao BiH i držao do Hrvata, nego što je bio podložan brojnim KOS-ovskim kadrovima”, ističe na početku razgovora Kljujić.



Sa ponosom ističe da je prvi Hrvat predsjednik HDZ-a BiH.



“Zajedno sa Vitomirom Lukićem, Jurom Pelivanom, Jerkom Dokom, Martinom Udovčićem i nizom drugih istaknutih hrvatskih građana BiH napravili smp projekat po kojem su Hrvati tražili ravnopravnost, BiH nezavisnost. Za uspjeh našeg projekta, dobili smo nagradu na izborima, posebno na izborima za Predsjedništvo, gdje sam ja od 42 kandidata osvojio relativno najviše glasova prema bazi i ostao jedini Hrvat koji je dobio pola miliona glasova u istoriji BiH”, podsjeća naš sagovornik.



U konačnici, dodaje, velika satisfakcija dobijena je u borbi za referendum.



“Referendum je najznačajniji istorijski događaj u BiH. ZAVNOBIH je bio odličan, ali tu je partija odredila delegate, napravila im program i rekla im kako će glasati. To je u redu, ali referendum je bio glas naroda u kojem su i srpski građani dali veliki doprinos”, kaže Kljujić.



Sve ostalo nakon toga, a posebno sporazuma u Karađorđevu, tvrdi, narušilo je autonomiju Hrvata u BiH i dovelo “političke kvislinge”.



“To se danas manifestuje saradnjom sa onima koji su napravili najviše zla hrvatskom narodu”, konstatuje prvi predsjednik HDZ-a BiH.



Najzad, kako naglašava, Zagreb i danas pokušava da vodi politiku Hrvata BiH, iako “ima dva hendikepa”.



“Jedan je to što ne znaju BiH, a drugi je to što je ne vole”, pojašnjava naš sagovornik.



Prema njegovim riječima, današnji HDZ BiH, bez obzira na nekoliko pojedinaca, nažalost nema nikakvog kontinuiteta sa onim HDZ-om na čijem čelu je bio.



“To se najbolje vidi po rezultatima Hrvata u BiH, počev od eliminacije iz političkog života. U Sarajevu danas Hrvat može biti bravar, pčelar ili muzičar, ali da jedan Hrvat sa integritetom i političkim obrazovanjem bude u vlasti – nema govora”, kategoričan je Kljujić.



Kako navodi, tragedija Hrvata je ne samo što je rasplet događaja bio takav da su Beograd s jedne i Sarajevo sa druge strane, išli protiv Hrvata, nego i to što je najviše bilo subjektivnih slabosti.



“To je rezultat koji će ostaviti trajno obilježje na hrvatski integritet i identitet u BiH”, smatra Kljujić.



Kao primjer ilustruje da Turci za 415 godina nisu uspjeli razoriti Plehan kod Dervente, a ova vlast je to uradila uz saglasanost hrvatskih predstavnika.



“Treba imati obraza i ljubiti se i griliti sa Miloradom Dodikom“, dodaje Kljujić i konstatuje da je to situacija sa HDZ-om, otkako je smijenjen.



No, tvrdi da ga je smijenilo “Sarajevo, a ne Zagreb”.



“Kad su mene trovali 2. februara 1992. godine na sastanku u Širokom Brijegu, u jednoj od prostorija tog hotela ‘Royal’ bio je Mate Boban sa Rusmirom Mahmutćehajićem. Poslao ga je Alija Izetbegović da dogovore saradnju mimo mene. U krajnjoj liniji, političko Sarajevo je razorilo BiH, a Mate Boban i Radovan Karažić su mali fašisti koji su platili danak svom neumijeću, odnosno zlu koje su činili”, navodi Kljujić.



U konačnici, smatra da Hrvati danas imaju vrlo malo izgleda da ostvare svoj potencijal, iako su bili u velikoj prednosti.



“Morate znati da je 1990. godine 70 posto deviznog kapitala BiH bilo je u rukama Hrvata”, napominje Kljujić u razgovoru za Vijesti.ba, te zaključuje:



“Današnji HDZ nije moj HDZ, niti bosanskohercegovački HDZ”.