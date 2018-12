Stjepan Kljuić: Zagreb je krvnik bosanskih Hrvata

Politika koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini uglavnom je bila temeljena na neznanju i predrasudama, i to se zbiva u kontinuitetu, od razdoblja kada je Franjo Tuđman bio hrvatski predsjednik, pa do mandata predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, izjavio je bivši predsjednik HDZ-a BiH i nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Kljuić na promociji njegove knjige “Izdaja Bosne”.

Kako javlja NAP Kljuić je još jednom ponovio svoje tvrdnje kako je Tuđman sa Slobodanom Miloševićem u Karađorđevu 1991. godine dogovarao podjelu Bosne i Hercegovine.

Kljuić je u knjizi “Izdaja Bosne” opisao vlastita iskustva I sjećanja na proteklih trideset godina i najdramatičnije razdoblje novije historije Bosne i Hercegovine, u kojem je vršio najviše stranačke i državne dužnosti.

“Tvrdim da je Zagreb krvnik bosanskih Hrvata. Sarajevo ih je dokrajčilo, no to je već drugi par rukava. Tuđman Bosnu i Hercegovinu nije ni volio, niti ju je poznavao, a pri tome je insistirao na tome da ga se bespogovorno sluša u provedbi politike koju je sam osmislio. On nije imao pojma šta je Bosna”, kazao je Kljuić.

On je istakao kako će Bosne biti uprkos svim izazovima s kojima se suočava, te da se za nju vrijedi boriti samo unutarnjim snagama.

“Šta će mene braniti gospođa Kitarović? To je problem koji je Zagreb stvorio, jer oni Bosnu ne poznaju i ne vole”, istakao je Kljuić.

O knjizi je govorio i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.

“Biti Hrvat i istovremeno Bosanac je izazov za svakog pripadnika hrvatskog naroda u ovoj državi, a Kljuić je jedan od onih kojima je u tome teško naći premca”, poručio je Topić.

Topić je podsjetio da je HDZ BiH na prvi demokratskim izborima u Bosni i Hercegovini 1990. godine dobio 24 posto glasova u vrijeme kada su Hrvati činili 17 posto stanovništva, što, po njemu, dovoljno govori o kvalitetu politike vođene dok je ovom strankom upravljao Kljuić.

“Kada se počelo pucati, stvari su se promijenile i to više nije bilo vrijeme za demokratsku politiku Stjepana Kljuića”, izjavio je Topić.

Stjepan Kljuić je tada bio predsjednik HDZ-a BiH, ali je po direktivi političkog vrha i Zagreba uklonjen s pozicije, da bi na nju došao Mate Boban.