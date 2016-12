Stjepan Kljuić u Pressingu : Nikad nisam zažalio što sam ostao u Sarajevu

Član ratnog Predsjedništva Republike BiH i bivši prvi čovjek HDZ-a BiH, Stjepan Kljuić gostovao je u večerašnjem Pressingu na N1.Kljuić je prokomentarisao uzavrele odnose na relaciji BiH – Hrvatska, a u vezi sa izjavama predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.

“BiH je opasna samoj sebi. U cijeloj regiji nije došlo do nikakvih promjena, to su samo promjene lica. Isti je vokabular, sve se stalno potpiruje. Novinari su danas površni i opredijeljeni i oni to samo još koriste. Nije ni primjereno gospođi Kitarović da ona objašnjava probleme u BiH“, kazao je Kljuić.

Kljuić o Tuđmanu “Rekao mi je jednom prilikom da se mijenja politika prema BiH i ponudio da idem u Argentinu sa kćerkama na osam godina. Kako bih pogledao u oči i svom djetetu omogućio da hoda podignute glave?”.

“Franjo Tuđman je propustio sve Afroazijce u Hrvatsku, od kojih su mnogi bili špijuni a Izetbegović ih nije dao na istočni front nego ih je poslao na zapadnu stranu. To su strani računi, a BiH je mnogo izgubila dolaskom Afroazijaca. Naravno oni danas ne predstavljaju prijetnju po EU”, dodao je.

Na pitanje da li se osjeća ugroženim i da li je požalio što je ostao u Sarajevu, kazao je:

“Nikad nisam zažalio što sam ostao u Sarajevu, majka na samrti mi je rekla: ‘Proklet bio ako odeš’“.

Kljuić smatra da je Tuđman bio krut kao oficir, ali da nije sebi “uzeo ništa veliko”.

“Tuđman je bio krut oficir i nije uzeo sebi ništa veliko. Mene je posebno volio, a kad sam bio svjedok na suđenju Kordiću; jedna struja ja rekla da me likvidiraju a to Tuđman nije dao. Ja sam bosanski Hrvat, potpuno nepromijenjen prije 50 godina i danas. Jedan od najtragičnijih poteza hrvatske politike je dogovor u Karađorđevu. Da je Tuđman uspio s Miloševićem u Karađorđevu da zaštiti hrvatski narod. S druge strane, pojavili su se ljudi koji nisu legalno mogli doći na čelo HDZ-a na izborima“.

Kazao je da je on lično bio smetnja u jednom trenutku.

“Ja sam im smetao kad su oni zaustavili tenkove, sedmog maja. U moj kabinet dolaze oficiri JNA i mene i Jerka u helikopter. Sve je bilo minirano, ja zovem Tuđmana i kažem: Hoćete li deblokirati put da Armija ide da ne bude masakar. On kaže: Kaj im ja mogu, vi ste im predsjednik. To je bio sedmi maj 1991.; Šušak je htio da se rat prebaci u Bosnu. Do tog datuma, u Hrvatskoj su bila samo dva incidenta, nije bilo sukoba. Ja sam tad 72 sata izdržao na nogama jer su bili dobro organizirani. Svaki dan su dolazili i huškali onaj svijet. Rekao sam da je jedini izlaz da se ne puca. Tada sam spriječio pokolj kod Širokog Brijega. Znali su kakav će rat biti u Bosni. Boban se nije pitao ništa, a Tuđman je mene volio i zahvalan sam mu što nije dao da me likvidiraju“, kazao je Kljuić i dodao:

“Tuđman nije poštovao Izetbegovića”

“Tuđman nije krio, bio je formiran kao oficir. Ja sam mu doveo Milovana Baletića, najjačeg hrvatskog novinara i rekao: Pomozite molim vas. Nakon mjesec dana me nazvao i rekao da on to ne može. Onda su se pojavili Hercegovci koji su rekli da žele u Hrvatsku, ali tu nema političke snage i duha. Kad vi pogledate tu lepezu likova, to su provincijalci minijaturni koji su radili za UDBA-u“, kazao je Stjepan Kljuić.

Kazao je da su odnosi Alije Izetbegovića i Tuđmana bili veoma suptilni, ali da Franjo Tuđman nije poštovao Aliju Izetbegovića.

“Odnosi Izetbegovića i Tuđmana su bili vrlo suptilni. Tuđman nije poštovao Izetbegovića jer se s njim nije mogao dogovoriti. Ono što je najbitnije, iako je bilo inicirano da dođe do sukoba dva naroda – nije došlo. Pola miliona muslimana je prebjeglo u Hrvatsko. Oni što su otišli u Crnu Goru, zna se kako su završili. Kad je potpisan Vašingtonski dogovor, to je najradosniji dan u mom životu. Nije to bio sukob kao ovaj s druge strane“.

“Gospođa Kitarović bi se mogla zabaviti problemima u Hrvatskoj. Ovi hercegovački Hrvati ne mogu da shvate svoj položaj i da su ekonomski beznačajni”, istakao je u večerašnjem Pressingu Stjepan Kljuić.

Stjepan Kljuić smatra da treba napraviti razliku između “bosanskih muslimana” i “onih koji su došli”.

“Treba napraviti distinkciju. Naši bosanski muslimani i ovi koji su došli. Niko ovdje nije pročito ni Andersenove bajke, a kamoli Churchilove memoare. Naši muslimani su evropski muslimani slavenskog porijekla. Arapi su namjerno došli u BiH i žele naše muslimane instruisati kroz svoje ciljeve“, kazao je Kljuić.

O komentarima Kolinde Grabar Kitarović je kazao:

“Gospođa Grabar Kitarović bi se mogla zabaviti problemima u Hrvatskoj. Ovi hercegovački Hrvati ne mogu da shvate svoj položaj i da su ekonomski beznačajni; zbog Međugorja ne mogu napraviti aerodrom. Također, nema pravo da Izetbegović govori o ustaškim postrojbama. Najlakše je stvarati tako konfliktnu situaciju, a ona ne vodi ničemu. Hrvati treba da budu ravnopravni i ja sam dobio izbore kada sam rekao da nam niko neće birati kadrove, nego da ih sami možemo birati. FBiH ima sedam poljoprivrednih fakulteta; jeste li ikad čuli da su napravili strategiju šta treba da uvoze“.

U rubrici X-Ray Kljuić je odgovarao na kratka pitanja, kratkim odgovorima.

Ko su izdajnici BiH? – “Oni koji su pobjegli sa državnih funkcija i nisu branili BiH. Kecmanović, Abdić, rektori, ministri..”

Političari prijatelji u regiji? – Ima mnogo prijatelja, a od aktuelnih ovi što obnašaju dužnosti vjerovatno državnici, predsjednici..

Aktuelni političari u BiH? – Ovdje nažalost nema vizionara političara koji bi vidio izlazak iz krize. To je teško naći, za to treba prirodni talenat i funkcija koju obavljaju.

Ubistva u ratu? – Nikad neće biti završena i procesuirana. Nema volje za tim, nema volje da se išta razriješi.

“Mi nemamo državnika koji štiti interese BiH. Kad je Vučić pozvao Predsjedništvo BiH u Beograd pa napravio spektakle tamo u Knez Mihajlovoj. To državnik nijedan ne smije dozvoliti. Mi nemamo nekoga ko štiti BiH. Srpski narod bi bio ponosan da ima jednog Kljuića. Niko ne vjeruje našim političarima, jer su doveli do toga. Kako vjerovati npr. Ivaniću koji je slavio 25. novembar na sva zvona i danas kaže da to nije njegov praznik“, kazao je Kljuić.

Dodao je da Dodik u BiH ne može ništa predlagati.

“Pobiju vas, protjeraju i onda kažu hajdmo sad od nule. Ovdje Dodik ne može ništa predlagati, ali je jedna od sramota hrvatske politike. Hitler nije dao vojnicima da napuštajući Francusku sruše Pariz. Nije razumljiva politika saradnje sa Dodikom koji je sve učinio da se najmanji dio Hrvata vrati. Kako ćeš primiti odlikovanje od krvnika, kao što je efendija Čamdžić odbio odlikovanje od Dodika devetog januara. Biskup Komarica primi odlikovanje. Postoje činjenice, a zaobilaženje činjenica produžava krizu“.

“Nema ništa od podjele BiH. Biće dijelovi gdje će se znati gdje se može ići, a gdje ne. Mi smo lijep i darovit narod, BiH će izvirati širom svijeta kroz neke umjetnike, sportaše i ličnosti. To se ne može istrijebiti. Multinacionalnost BiH nije izmišljena kategorija, nego je čudo bosansko”.

“Mi smo Bosanci gdje god odemo, ali ustrojstvo vlasti je takvo da se morate odrediti”, kazao je u večerašnjem Pressingu Stjepan Kljuić.

Kljuić je kazao da razumije svakog ko uzme pasoš hrvatske, ali da je ta politika najviše koštala Hrvate u BiH.

“Treba uzeti hrvatski pasoš, ali politika kojom su dijelili pasoše je najviše koštala nas Hrvate u Bosni. Upropastili su nas s tim putovnicama. Nikad neće da shvate da smo mi njihov najveći rezervoar. Danas je pola imena u Hrvatskoj bh. imena. Mi smo Bosanci gdje god odemo, ali ustrojstvo vlasti je takvo da se morate odrediti“.

“Mi smo žrtvovani jer je međunarodna zajednica rekla: Ako prihvatite RS i malo ohladite prema Hrvatima, mi ćemo vam riješiti kninske Srbe. Plan Z4 je davao autonomiju Srbima u Hrvatskoj. Čak je bilo predviđeno da tokom blagdana bude istovremeno zastava Hrvatske i Srbije“, poručio je Kljuić.

Kazao je da je BiH izgubila autoritet onog trenutka kada je povrijeđen Ustav.

“Onog trenutka kada je povrijeđen Ustav BiH, mi smo izgubili autoritet i to je jedini primjetio akademik Filipović. Međunarodna zajednica, kakva god ona bila, poštuje pravila, a on je napravio dogovor sa Franjom Tuđmanom da se primi čovjek s ulice koji nije bio na izborima. Kada su me smijenili, međunarodna zajednica je tražila da rehabilitiramo Predsjedništvo“.

Da li je danas drukčija politika na sceni kada su u pitanju zemlje regije?

“Sadašnji dužnosnici u Hrvatskoj nemaju pedigre niti su bili aktivni u historijskom razdoblju. Njima je lakše kačiti se za Tuđmana. Što se tiče Beograda, tu nema nikakvih promjena. Do jučer su ovi današnji nosili bedž Šešelja. Drašković, Šešelj i Koštunica su danas periferne ličnosti na političkoj sceni. Ja znam da je Vučić promijenio retoriku, ali nije glavu“.