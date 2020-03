Stjepan Kljuić: Odlučujući doprinos referendumu dali su Srbi u urbanim sredinama

Na 1. mart 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su se na referendumu odlučili za nezavisnost, prošlo je 28 godina, a Dan nezavisnosti BiH i dalje se obilježava samo u jednom dijelu zemlje. Ove godine 1. mart je dočekan u još jednoj političkoj krizi. O toj krizi za N1 je govorio Stjepan Kljuić, član predratnog i ratnog Predsjedništva Republike BiH.

“Dan državnosti je bez ikakve dvojbe najznačajniji događaj u historiji BiH. Ne treba podcijeniti odluke ZAVNOBiH, ali to je bio skup jedne partije, jedan pametan komunista je napisao zaključke i to je bilo bitno, ali to nije vox populi. Referendum je bio glas naroda i to tako impozantnim rezultatom”, kazao je Kljuić naglasivši:

“Vodila se velika propaganda da se ne izađe na referendum, u nekim gradovima se nije moglo glasati (Drvaru, Šekovićima, Šipovu), a u Trebinju domaći fašisti su smislili jednu stvar – da kao demokrate puste ljude da glasaju, a onda su smislili da uzmu vreće sa rezultatima. Dakle, u takvim uvjetima 64 posto. Muslimana u izbornom tijelu je bilo 37 posto, veliki odlučujući doprinos referendumu dali su građani Srbi u urbanim sredinama koji su glasali za nezavisnost. To danas toliko iritira i Beograd i Pale i Banjaluku pa stalno govore referendum dva naroda. Nije istina.”

Govorio je o multietničnosti Bosne i Hercegovine:

“Nisu Boban i Karadžić krivi za naše stanje danas ovdje, Sarajevo je eliminiralo sve ljude od formata i dovodilo patuljke, SDA se od početka rugala multinacionalnoj BiH… Multinacionalnog nema ni danas. Onog trenutka kad je razorena multinacionalna BiH počela je i redukcija ljudi na funkcijama, To je trenutak poslije referenduma.”

“Postojaće BiH, neće je niko dirati, ali će postojati regije u kojima će se živjeti. Odnosi između Dodika i Čovića su privatne prirode jer nisu Hrvatima zlo nanijeli Šveđani, nego se zna šta je. Dodik je završio ono što je Karadžić radio, očistio Republiku Srpsku od drugih naroda. Ovdje nema govora o obnovi multinacionalnosti”, dodao je Kljuić.

Govoreći o Bosni i Hercegovina kazao je kako je prelijepa zemlja i da neće nestati, ali da je “život u BiH težak.”

Govorio je o posljednjoj aferi SDA, audio snimku koji je SDA-ov Semir Efendić objavio na svom Facebook profilu:

“Semir Efendić je školovan, mlad čovjek koji je doživio jednu evoluciju. Kad je došao iz Malezije nije bio tako progresivan, ali je vidio i shvatio u čemu je budućnost. Nije imao nikada podršku rukovodstva SDA i naravno on njima smeta, a ja vam tvrdim da je gospodin Efendić perspektivan kadar i da je kakve sreće on bi bio ponos SDA.”

Kljuić je objasnio da je u SDA antipatija prema nekim ljudima česta:

“Imate još jednog divnog načelnika, Sušića, u Donjem Vakufu kojeg rukovodstvo ne voli. Pa kad idu u Bugojno neće da stanu u Donji Vakuf. Svi ti iz SDA idu u Bugojno pa mu niko nije pokucao. Svi oni ljudi koji su malo više pokazali su eliminirani, jer ima jedan kalup.”

Govoreći o mogućnosti da nam se ponovi period od 1992. do 1995. godina, kazao je da to neće biti jer svijet ne bi dozvolio, a da nema ni puno ljudi koji bi željeli ratovati.

(Kliker.info-N1)