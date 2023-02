Stipe Mesić u Pressingu : “Čović pleše tango sa Dodikom, oni vode politike Zagreba i Beograda” (VIDEO)

“U BiH imate jedne koji tvrde da je Dodik lider Srba. On nije lider Srba. Da je Komšić lider Hrvata. Nije. Njih trojica su predstavnici BiH, samo iz različitih naroda. Ali da njih samo trojica predstavljaju BiH, to je zavaravanje, da su lideri korpusa iz kojeg su izabrani”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 Stjepan Mesić.

Hoće li Rusija prenijeti sukobe na Balkan?

“Ne može ih prenijeti. Taj rat dobija na intenzitetu, ali Rusija ima nuklearno oružje. Mislim da do tog rata ne može doći, ali kad neko nekoga dovede u škripac ko ima snažno oružje, pitanje je hoće li mu pasti na pamet da ga upotrijebi”, kazao je Mesić.

“Mnogi priželjkuju da ode Putin. To može biti želja, ali ako silom ode Putin, mislite da će doći demokrat? Doći će još silovitiji koji će opet razmišljati oružjem”, dodaje u razgovoru u Pressingu.

Kakvo rješenje treba Ukrajini?

“Da bi izbjegli bilo kakvu situaciju da dođe do rata na prostoru bivše Jugoslavije, moraju postojati oni koji će poslati jasne poruke Zagrebu i Beogradu. Šta kaže Zagreb, oni primaju Čovića koji pleše argentinski tango sa Dodikom i primaju ga kao predstavnika hrvatskog naroda. Dodik odlazi u Beograd, primljen uz sve počasti ali koga on predstavlja? Oni vode politike Zagreba i Beograda. To je tako jasno, Čović ide na proslavu Dana kojeg je Ustavni sud zabranio. To je dovoljno. Taj dan nema nikakve veze sa RS, to je dan kada je počelo rušenje BiH“.

“Kada se Tuđman vratio sa razgovora sa Miloševićem u Karađorđevu, rekao je da mu nudi banovinske granice iz 1939. plus Cazin, Kladušu i Bihać. Sjećate se da je “Babo” proglasio SAO Krajinu? Sve je to bilo sinhronizirano. Ljudi misle da se trebaju u BiH dogovoriti, kada bi se oni mogli dogovoriti, dogovorili bi. Ne može podržavati Zagreb onoga ko razara BiH, kao ni Beograd“, kazao je Mesić.

“Na sceni su još oni koji su pozdravljali dogovor Tuđmana i Miloševića o podjeli BiH. Nakon svega što je poduzimala međunarodna zajednica, neko i dalje misli da može uzeti od BiH nešto što bi zadovoljilo ne znam koga”.

Ko su ti ljudi? Ko je taj “neko”?

“Svi oni koji se kunu da nastavljaju Tuđmanovu politiku. Ja sam krenuo u de-tuđmanizaciju, smatrao sam da je važno za nas i za ovaj prostor. Dio te politike je preuzeo i Sanader, ali je imao druge probleme“.

Plenković?

“Oni se kunu u Tuđmanovu politiku. Tuđman je imao jednu politiku kada ja odlazim u Beograd, Partija se raspala a Armija u rasulu”, kazao je Mesić.

Je li Milanović “Tuđmanovac”?

“Sve mi se čini da dobrim dijelom.. Inicirao je da se aerodrom nazove po Tuđmanu. Dosta toga bi nas navelo da mijenja politički pravac. Ako se naginje desno, gubi ljevicu”.

(Kliker.info-N1)