Stipe Mesić : Dodik je još uvjeren da sporazum Tuđman-Milošević iz Karađorđeva i Tikveša o podjeli BiH može biti realiziran

Točna je konstatacija da se predsjednici HDZ-a redovito ne pojavljuju na proslavi. Zašto ne dolaze, meni je sasvim jasno, budući da robuju jednom političkom usmjerenju koje je bilo pogrešno od samog početka. Radi se o jednoj licemjernoj politici – oni su deklarativno antifašisti, ali to kod kuće ne naglašavaju baš previše. S time se busaju u prsa u Europi i onda kad im je to potrebno, naglašavaju kako je antifašizam u preambuli hrvatskog Ustava, dok se pred svojim biračkim tijelom ne usuđuju to preglasno isticati. No sada su lokalni izbori prošli pa se valjda više ne moraju dodvoravati desničarima u vlastitim redovima. Plenković se očito boji te famozne desnice, a rezultat njegova straha je da oni samo jačaju. Jer da se kojim slučajem premijer pojavi ove godine u Brezovici, siguran sam da mu to nitko normalan ne bi zamjerio i taj bi čin djelovao pozitivno na hrvatsku javnost. Ipak je većina ljudi svjesna toga da je ova zemlja nastala na antifašizmu, da su antifašisti i stvorili i obranili Hrvatsku, koju su onda sačuvali branitelji u Domovinskom ratu. Uostalom, poznato je da je od 66 partizana koji su osnovali Prvi sisački odred, 63 bilo Hrvata. To sve govori o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj, koji je, prema broju stanovnika, bio najmasovniji u Europi. Nažalost, o tome vrlo malo znaju nove generacije, veliki broj učenika završnih razreda gimnazije nema pojma da je NDH bila fašistička tvorevina i kakav je zločinac bio Ante Pavelić. A dok god se ne reformira obrazovni sustav i dok državni vrh ne zauzme jasnu poziciju, koketirat će se s ustašlukom.

NACIONAL: Sljedećeg tjedna obilježit će se Dan antifašističke borbe u šumi Brezovici kod Siska. Bili ste na svim dosadašnjim obilježavanjima, no predsjednici hrvatske vlade iz redova HDZ -a tamo se nikada nisu pojavili. Kako to komentirate i očekujete li da će možda Andrej Plenković ove godine prisustvovati svečanosti?

Najveći krivac za katastrofu koja se dogodila u pravosuđu je predsjednik Tuđman, koji je to osmislio. Drugi je Vladimir Šeks koji je tome asistirao i treći je Vice Vukojević koji je to operacionalizirao. On je taj koji je provodio njihove naloge preko Komisije za izbor i imenovanja. Tome do sada nije bilo lijeka, ali ako čekamo da biologija riješi problem pravosuđa, načekat ćemo se. Mislim da su ovi izbori pokazali da će do reformi hrvatskog društva doći brzo, jer kamen je bačen.

Država u kojoj je to moguće zove se Republika Hrvatska. Ona je takva kakva jest. Jasno je da su to što je u javnost iznio Zdravko Mamić, koji se kao optuženik ima pravo braniti kako god zna i umije, trebale otkriti državne institucije i istražna tijela. To je dokaz da država ne funkcionira. Sad ćemo vidjeti treba li Mamiću u svemu vjerovati.

U principu, da. Milanović je u pravu kada kaže da postoji koruptivna mreža unutar pravosuđa. To je tek vrh ledenog brijega jer sasvim sigurno postoji puno više sudaca koji su se kompromitirali kroz sve ove godine i time nanijeli nepopravljivu štetu cijeloj struci. Međutim, u ovom konkretnom slučaju pravosuđe nema nikakvu ulogu jer je posao do sada odradila policija. A pravosuđe tek treba doći na red. Sada ćemo tek vidjeti imaju li oni snage obračunati se s takvim pojavama u vlastitim redovima.

NACIONAL: Domaćica u Sisku bit će vam gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček, koja je trn u oku HDZ-u. Hoće li zbog činjenice da je SDP tamo na vlasti kazniti Sisak i usporiti obnovu nakon potresa?

Mislim da zbog čvrstine u svojim stavovima, a osobito onima koji se tiču antifašizma, ona mnogima na vlasti bode oči i vidjeli smo kako su činili sve da je dezavuiraju. Ona je hrabra i svima kaže što ih ide. No ne vjerujem da će zbog nje zaustaviti obnovu, jer bi to štetilo i HDZ-u. Usput budi rečeno, nema nikakvog smisla da nakon Žinićeva debakla s poslijeratnom obnovom Tomislav Medved vodi Stožer za obnovu Banije koju oni zovu Banovina. On bi se trebao baviti ratnim veteranima, a obnovu prepustiti stručnjacima. Nažalost, sve to ide presporo, kao i u Zagrebu, a to je prije svega odgovornost Vlade.

NACIONAL: Iako se predsjednik Vlade deklarira kao antifašist, još uvijek nije promijenjen Kazneni zakon i uneseni članci o zabrani upotrebe ustaških obilježja i pozdrava u javnosti, iako su se s tim prijedlogom Židovske općine u Zagrebu, Saveza antifašista i predstavnika srpske zajednice deklarativno složili i zastupnici HDZ-a. Što se čeka – ako se kalkuliralo s lokalnim izborima, koji su prošli?

Meni se posebno usjekla u pamćenje ona izjava Andreja Plenkovića kako „za dom spremni“ ima dvojaku konotaciju! Čovjek živ i zdrav, obrazovan, koji je obišao svijet, izjavljuje takvu glupost! To kao da netko u Njemačkoj tvrdi da se Sieg Heil, nacistički pozdrav, može tumačiti ovako ili onako. Takvoj interpretaciji svakako je kumovala dvosmislena odluka onog famoznog „povjerenstva za prošlost“, koje je zaključilo da se prilikom komemoracija poginulim HOS-ovcima taj ustaški pozdrav i znakovlje mogu koristiti. Povjerenstvo je time pokazalo da ne poznaje povijesne činjenice, jer HOS kao stranačka paravojska nije sudjelovao ni u kakvim borbama, a njihov cilj tada bio je Hrvatska na Drini. Budući da je to bilo opasno prije priznanja Hrvatske i budući da je moglo doći do sukoba s legitimnom Hrvatskom vojskom, već početkom 1992. Franjo Tuđman naredio je Joži Boljkovcu da rasformira HOS, odnosno da one koji to žele pripoji Hrvatskoj vojsci, a ostale pošalje doma. Plenković se pravi da to ne zna. Zato nisam siguran da će HDZ podržati izmjene Kaznenog zakona, budući da na njih sada nitko ne vrši pritisak. Mislim da velika odgovornost leži i na predstavnicima međunarodne zajednice – posebno SAD-a i Izraela, koji bi se trebali možda više angažirati. Da su decidirano poslali svoju poruku, siguran sam da bi njih Plenković poslušao i to bi već bilo riješeno. A Plenković uvijek ima neki izmišljeni razlog zbog kojeg HDZ klizi prema desnom radikalizmu. Ovoga puta to su Škoro i njegov Domovinski pokret. Da bi blokirali Škoru, valjda trebaju biti još desnije od njega.

NACIONAL: U čemu je, po vama, problem s donošenjem takvog zakona?

Problem je u tome što se o takvim stvarima ne može razgovarati s nekim tko ne priznaje povijesne činjenice. Kao, na primjer, s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, koji cijelo vrijeme izjednačava „totalitarizme“ i kaže kako bi trebalo zabraniti sve simbole totalitarnih režima. On namjerno izjednačava komunizam i antifašizam, jer je valjda zaboravio da je u svijetu pobijedio antifašizam i da je pod crvenom petokrakom oslobođeno pola Europe. Kako bi on to zabranio isticanje petokrake? Osim toga, ja ne znam o kojem to totalitarizmu on govori, jer u Jugoslaviji je vladao autokratski, a ne totalitarni režim. Da li bih ja 1965. godine mogao dovesti kod javnog bilježnika 200 građana koji su potpisali moju kandidaturu, izaći na izbore kao nezavisni zastupnik i ući u Hrvatski sabor, da se radilo o totalitarnom sustavu? Ne bih.

NACIONAL: Andrej Plenković sigurno je svjestan tih činjenica, ali i on koristi sličnu terminologiju iako mu u mračnom režimu Jugoslavije i nije bilo tako loše, dapače – Milanović ga naziva komunističkim gojencem. Kako to komentirate?

Mislim da je su takve izjave više odraz osobnog nepodnošenja, a mislim i da je Plenkoviću u Jugoslaviji bilo sasvim dobro. Samo, koliko je gojenaca u to vrijeme bilo, ne možemo svakog od njih prozivati! Zašto Plenković o tom vremenu govori kao o nekom razdoblju totalitarizma, to treba njega pitati. Jer on, doduše, ima anemiju, ali nije bio slijep. Nije ni Milanoviću bilo loše, ali on je ipak odrastao u drugačijem ambijentu. Njegova oca sam jako dobro poznavao i znam da je često bio kritičan prema mnogim stvarima onog vremena. Zato mislim da bi predsjednik Republike sada trebao stati i okrenuti se promociji Hrvatske u svijetu i pozicionirati je unutar EU-a. Za te rasprave kod kuće i unutarnju politiku ima savjetnike, neka se oni time zamaraju.